Dünyada festival sezonu başlıyor

Kışın gri günleri geride kalırken dünyanın dört bir yanında şehirler baharı festivallerle karşılıyor. Bahar kutlamaları, Adalar'daki Mimoza Festivali'nden Dublin’in yeşil sokaklarına, Japonya’nın kiraz çiçeklerinden Hindistan’ın renk patlamasına kadar baharı ve eğlenceyi bir araya getiren unutulmaz deneyimler sunuyor.

Dünyanın bir tarafında sa­vaşlar devam ederken, di­ğer tarafında da yüz yıl­lardır baharın gelişini festival ve bayramlarla kutlayan insanoğlu Kuzey Yarımküre’de yine çiçek­lerin açmasını kutlamaya hazır­lanıyor.

Türkiye’deki bahar festivalle­ri, İstanbul’un Adalar ilçesindeki mimoza festivaliyle start aldı. İş­te baharı karşılamak için dünya­nın dört bir yanında düzenlenen en dikkat çekici festivaller…

Adalar’da baharın habercisi: Mimoza

İstanbul’un Prens Adaları, ba­harı mimozaların sarı çiçekleriy­le karşıladı. Büyükada, Heybelia­da, Burgazada ve Kınalıada’da üç gün süren Mimoza Festivali; sa­nat etkinlikleri, doğa buluşmala­rı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gü­nü’ne özel programlarıyla Ada­lar’da yeni bir bahar geleneğinin kapısını araladı.

Festivalin sembolik başlangı­cı Burgazada’daki Madam Mart­ha Koyu’nda gerçekleştirilen mi­moza fidanı dikimi ile oldu. Ada­lar’da baharın gelişiyle birlikte açan mimoza ağaçları, sarı çiçek­leri ve kendine özgü kokusuyla adaların doğal dokusunu sarar­ken, narin görünümünün ardın­daki dirençli yapısıyla umut ve dayanışmanın da simgesi olarak görülüyor.

Bu anlamıyla mimoza, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile kurdu­ğu güçlü bağ sayesinde kadın da­yanışmasının sembollerinden biri olarak da öne çıkıyor.

Sanat, müzik ve doğa bir arada

Festival boyunca dört adanın farklı noktalarında düzenlenen sergiler, söyleşiler, müzik dinle­tileri ve sürpriz performanslar, baharın coşkusunu Adalar’ın so­kaklarına taşıdı.

Bando gösterileri, dans perfor­mansları, sirk gösterileri ve ço­cuk-yetişkin atölyeleri festival programını renklendirirken; zi­yaretçiler yerel üreticilerin mi­moza temalı ürünlerini keşfet­me fırsatı buldu. Festivalin açı­lışında konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, mi­mozanın anavatanının Güneydo­ğu Avustralya ve Tazmanya oldu­ğunu hatırlatarak, bu zarif ağacın 1800’lü yıllarda Adalar’a getiril­diğini ve zamanla bölgenin kimli­ğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Dublin’de yeşil bir şölen: St. Patrick’s Day

Her yıl 17 Mart’ta kutlanan St. Patrick’s Day, dünyanın birçok şehrinde düzenlense de kutla­maların kalbi tartışmasız biçim­de Dublin’de atıyor. İrlanda’nın başkenti bu özel günlerde günler süren geçit törenleri, sokak per­formansları ve canlı müzik etkin­likleriyle adeta yeşile bürünüyor.

Şehrin ana arterlerinden O’Connell Street, dev geçit tören­lerinin merkezi olurken, binlerce kişi müzik ve dans eşliğinde kut­lamalara katılıyor.

Japonya’da baharın zarafeti: Hanami

Japonya’da bahar denildiğinde akla ilk gelen geleneklerden bi­ri Hanami, yani kiraz çiçeklerini izleme geleneği mart sonu – ni­san başı gibi yapılıyor. Geçmişi 8. yüzyıla kadar uzanan bu kültürel ritüel, her yıl ülkenin dört bir ya­nında gerçekleşiyor.

Bu dönemde parklar, tapınak bahçeleri ve şehir kanalları pem­be çiçeklerle kaplanırken, insan­lar piknikler ve yürüyüşlerle bu kısa ama büyüleyici doğa şöleni­nin tadını çıkarıyor. Tokyo’daki Ueno Parkı, akşamları kiraz çi­çeklerinin altına yerleştirilen fe­nerlerle masalsı bir atmosfere bürünüyor.

Hindistan’ın renk patlaması: Holi

Baharın gelişini kutlayan en coşkulu festivallerden biri de Hindistan’daki Holi, yani “Renk­ler Festivali”. Genellikle mart ayında düzenlenen bu kutlama, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini ve baharın gelişini simgeliyor.

Festivalin arifesinde ülkenin birçok yerinde Holika Dahan adı verilen büyük ateşler yakılıyor. Ertesi gün ise sokaklar rengârenk toz boyalar ve su savaşlarıyla do­luyor. İnsanlar birbirlerine renk­ler atarak kutlamalara katılıyor ve sokaklar adeta dev bir açık hava eğlencesine dönüşüyor. Festivalin geleneksel lezzetlerinden biri olan Gujiya ise badem veya hindistan­ceviziyle hazırlanan tatlı hamur işi olarak sofralarda yerini alıyor.

Hollanda’da Lale Mevsimi

Avrupa’da baharın en zarif manzaralarından biri Hollanda’daki lale tarlaları. Mart ortasından mayıs başına kadar milyonlarca lale, ülkenin kırsal bölgelerini rengârenk şeritlere dönüştürüyor.

Dünyanın en ünlü çiçek bahçelerinden biri olan Keukenhof Gardens, yedi milyondan fazla lalenin sergilendiği dev bir açık hava bahçesine dönüşüyor. Haarlem ile Leiden arasında uzanan Bollenstreek bölgesi ise bisikletle gezilebilecek lale tarlalarıyla tanınıyor. Dutch Flower Parade sırasında ise çiçeklerle süslenmiş dev araçlar Lisse sokaklarından geçiyor.

Valencia’da Ateş ve Sanat: Las Fallas

İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen Las Fallas Festivali, baharın en sıra dışı kutlamalarından biri. 15–19 Mart tarihleri arasında düzenlenen festival boyunca şehir, güncel olaylara göndermeler yapan dev satirik heykellerle doluyor.

Festival süresince Mascletà adı verilen havai fişek gösterileri şehir merkezini sarsarken, final gecesinde La Cremà töreniyle yüzlerce dev heykel yakılarak festival dramatik bir finalle sona eriyor.

İngiltere’de çılgın yarış

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde düzenlenen Cooper’s Hill Cheese Rolling, dünyanın en ilginç bahar festivallerinden biri olarak biliniyor. Katılımcılar dik bir tepeden yuvarlanan peynir tekerleğini yakalamak için yarışıyor. Yarış oldukça tehlikeli olsa da her yıl yüzlerce kişi bu sıra dışı geleneğe katılıyor. Yarışa katılmak istemeyenler için ise seyirci olmak bile başlı başına eğlenceli bir deneyim.

Tayland’da dev su savaşı: Songkran

Tayland’ın geleneksel yeni yılı olan Songkran, her yıl 13–15 Nisan tarihlerinde ülkeyi dev bir su festivaline dönüştürüyor. Sokaklarda düzenlenen su savaşları hem sıcak iklimde serinletici bir eğlence sunuyor hem de arınmayı simgeleyen geleneksel ritüellerle birleşiyor.

Bangkok’ta Khao San Road, festivalin en hareketli noktalarından biri. Chiang Mai’nin tarihi surları ve hendekleri ise dünyanın en büyük su savaşlarından birine sahne oluyor. Festival boyunca tapınaklarda düzenlenen geleneksel su dökme törenleri de Tayland kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.