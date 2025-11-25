Dünyada güvenilecek lider ülke kalmadı
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, geçen hafta katıldığım bir konferansta, ABD’nin başı çektiği yeni dünya düzeniyle ilgili çok önemli bir konuya dikkat çekti: “Dünyada artık hukukun üstünlüğünün olduğu, güvenilebilecek bir süper güç kalmadı. Avrupalı liderler de bunun anksiyetesi içinde.”
Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM), geçen hafta Beykoz Üniversitesi ve İtalya’daki Cagliari Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler Bölümü işbirliğiyle İstanbul’da “Global Strateji Konferansı” isimli çok önemli bir konferans düzenledi.
“Uluslararası Sistemde Bölgeselleşme: Parçalanan Bir Dünyada İstikrar Arayışı” temasıyla düzenlenen konferansın açılışında DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, Cagliari Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler Direktörü Prof. Dr. Marco Pitzalis ve Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mansur Beyazyürek konuştu.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC) Genel Sekreteri Lazar Comanescu, Türk Devletleri Teşkilatı (OTS) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav’ın konuşmacı olarak bulunduğu “Uluslararası Organizasyonların Yeri ve Görüşü” başlıklı ilk oturumda ben de moderatör olarak yer aldım. Hepsi birbirinden değerli konuşmacıların bulunduğu oturumu yönetirken, hem kendilerine birçok soru sorma fırsatı hem de onlardan birçok şey öğrendim.
Güvenecek lider ülke kalmadı
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, dünyanın içinden geçtiği yeni düzende, Birleşmiş Milletler (BM), IMF, vs. gibi uluslararası organizasyonların mutlaka reform sürecinden geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Oktav, yeni dünya düzeninde “çoklu kriz aşamasından geçtiğimize” dikkat çekerek, en büyük sorunlardan birinin ise artık ülkelerin güvenebileceği lider bir ülkenin kalmaması olduğunu söyledi. Oktav, “ABD’nin süper güç pozisyonunu neden sorguluyoruz? Çünkü dünyada artık hukukun üstünlüğünün olduğu, güvenilebilecek bir süper güç kalmadı. Avrupalı liderler de bunun anksiyetesi içinde” dedi. Avrupa Birliği’nin açık açık ABD’ye karşı çıkmadığını belirten Oktav, “Ancak Rusya ve Çin konusunda ABD’nin dediklerine harfi harfine uydukları da söylenemez” diye konuştu. Oktav, belirsizlikler ve öngörülemezliklerle dolu bir dünyada ABD ve AB’nin sadece maddesel imkan ve kabiliyetini değil, aynı zamanda normları belirleme güçlerini de kaybettiklerine dikkat çekti: “Gazze’deki soykırım bunu hepimize gösterdi.”
Uluslararası kurumlar zayıfladı
DİPAM Başkanı Sakman, uluslararası sistemin, uzun zamandır görülmemiş ölçekte bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğine işaret ederek, bu dönüşümün merkezinde güç dengelerindeki kaymalar, uluslararası kurumların zayıflaması ve bölgesel dinamiklerin güçlenmesinin yer aldığını belirtti.
Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu dünya düzeninin yerini çok merkezli fakat parçalı bir sisteme bıraktığını ifade eden Sakman, “Bu yeni düzende devletler yalnızca askeri veya ekonomik güçleriyle değil, aynı zamanda bölgesel işbirliği kapasitesiyle ayakta kalabiliyor. Çünkü uluslararası düzen artık tek bir küresel merkezden inşa edilmiyor, birbirini dengeleyen bölgesel yapılar üzerinden şekilleniyor” dedi.
Çok kutupluluk artıyor
Cagliari Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler Direktörü Pitzalis da telekonferans yoluyla yaptığı konuşmada, “Artan çok kutupluluk, bölgesel gerilimler ve hızlı teknolojik değişimle şekillenen bir dünyada, bilgiye dayalı ve açık diyalog alanları yalnızca değerli değil, aynı zamanda vazgeçilmezdir” dedi. Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ise yeni jeopolitik rekabetlerin ortaya çıkışı, bölgesel çatışmaların yoğunlaşması ve teknolojik gücün hızla yayılmasının, küresel meselelerin geleneksel analiz çerçeveleriyle anlaşılmasını giderek zorlaştırdığını vurguladı. Beyazyürek, “Uluslararası sistemin değişen doğası, küresel yönetişimi çevreleyen krizler ve bölgeler arasında artan karşılıklı bağımlılık, bizi daha yaratıcı, eleştirel ve işbirlikçi düşünmeye zorlamaktadır” diye konuştu.
