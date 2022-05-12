Dünyada silah alım lideri Suudi Arabistan…

2021 yılında dünya savunma harcamaları 2 trilyon dolar oldu. SİPRİ’nin açıkladığı dünya silah alışveriş rakamları, silahlanmanın bütün hızıyla sürdüğünü gösteriyor.

Dünya silah ticareti verilerini yayınlayan İsveç’in SIPRI Enstitüsü’ne göre, 2021 yılında dünya savunma harcamaları 2 trilyon dolar. Dünya silah ticaretindeki payını yüzde 39’a yükselten ABD ilk sırada. Onu Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Krallık izliyor.

Son yıllarda silah ve savunma alımları artan bazı ülkelerle ilgili bilgilere değinerek, bu alandaki fotoğrafta şunları görüyorum:

-En büyük silah alıcısı Suudi Arabistan’ın silah alımı, 2012-21 arasında yüzde 21 artmış. Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudiler bir kalemde 135 milyar dolarlık uçak ve silah satış anlaşmasına imza atmışlar. Katar’ın silah harcamaları 11,6 milyar dolara yükselmiş. Yine İran’ın 2021’de silah harcamaları 14,6 milyar dolar.

Gelelim Avrupa’ya…

-Almanya’nın silah harcaması 2021’de 56 milyar dolarla milli gelirinin yüzde 1.3’üne denk . Almanya, 2022’de bunu 100 milyar dolara yükselerek NATO standardına ulaşacağını açıklıyor. Avrupa’nın silah alımı son beş yılda yüzde 19 artarak, küresel ticaretteki payı yüzde13’e yükselmiş. Avrupa’da en çok silah alan ülkeler arasında İngiltere, Norveç, Hollanda yer alıyor. Birkaç yıl önce Trump’ın Avrupa ülkelerine “NATO’ya taahhütlerinizi yerine getirin” önerisi Avrupa’da silahlanmayı artırıyor.

Gelin, buradan genel bir tespit yapmama izin verin:

-Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle zengin Avrupa ülkelerinin silahlanmaya harcadıkları pay son dönemde artıyor. Sovyetlerin dağılması ve soğuk savaş döneminin bitmesinden bu yana 30 yıl geçmesine rağmen, bu tablo dünyada silahlanmanın bütün hızıyla sürdüğünü, başta Amerika olmak üzere, bazı ülkelerin bu silahlanmayı teşvik etmekte olduğunu görüyoruz.

Hala dünyada barışın sürekliliğini istemeyen, silah tacirlerine destek veren yönetimler olduğunu SIPRI’nin açıkladığı silahlanma rakamları ortaya net bir şekilde koyuyor.

Ukranya çatışmasının neden uzun süreceği şimdi anlaşılıyor mu?

GÜNÜN SÖZÜ:

Müzik bilimci Ahmet Say’ı kaybettik… Fazıl Say’ın babası, Türkiye’nin ilk müzik ansiklopedisini yazmıştı, kendisini saygıyla anıyorum..