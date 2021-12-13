Dünyada ‘tematik fon’ 600 milyar dolar çekiyor, bizde ‘elektrikli araç’ öne çıkıyor

İŞ Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, Genel Müdür Yardımcıları Emrah Yücel ve Nihan Özenç eşliğinde bir grup meslektaşımızla birlikte buluştuğumuzda önce Türkiye’deki portföy yönetim sektörünün ulaştığı parasal büyüklüğe değindi:

- Portföy yönetim sektörü yüzde 45.1’lik büyümeyle 521 milyar liraya ulaştı. Bunun 244 milyar lirası yatırım fonlarından, 202 milyar lirası da emeklilik fonlarından oluştu.

Portföy yönetim sektöründeki şu değişimin altını çizdi:

- Portföy yönetim sektörünün büyümesine geçen yıla kadar emeklilik fonları daha fazla oranda katkı sağlarken, 2021 yılında yatırım fonları sektör büyümesinin lokomotifi oldu.

İş Portföy Yönetimi’nin portföy büyüklüğünü paylaştı:

- 41 milyar lirası yatırım fonları, 40 milyar lirası emeklilik fonları ve 11.4 milyar lirası da özel portföy yönetiminden olmak üzere toplam portföy büyüklüğümüz 92.4 milyar lirayı buldu.

Yatırım fonlarıyla ilgili dünyadaki büyüklüğe baktı:

- 2020 yılında 63 trilyon dolar olan küresel yatırım fonu büyüklüğünün 2025 yılına kadar yıllık ortalama bileşik yüzde 11.6 büyümesi bekleniyor.

Dünyada “tematik fonlar”ın gelişmesine işaret etti:

- Portföyleri belirli temalara dayalı yatırım enstrümanlarından oluşan fonlara “tematik fonlar” diyoruz. Dünyada toplam tematik fon büyüklüğü 600 milyar doları aşarak son 3 yılda 3 kat büyüdü.

Tematik fonlar arasında dünyada yeşil enerjinin öne çıktığını kaydetti:

- 74 milyar dolar büyüklük ile dünyada en popüler tematik fon kategorisini “enerji dönüşümü-yeşil enerji” oluşturuyor.

Türkiye’deki tematik fonların büyüklüğüne vurgu yaptı:

- Ülkemizde tematik fon ürünleri 16.9 milyar liraya ulaştı. İş Portföy’ün payı yüzde 26’yı buldu.

İş Portföy’ün tematik fonlarının sayısının 13’e ulaştığını bildirdi:

- İş Portföy’ün tematik fonlarının toplam büyüklüğü 4.4 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

İş Portföy’ün tematik fonlarından örnekler verdi:

- Teknoloji Karma Fon, İşte Kadın Hisse Fonu, Yenilenebilir Enerji Karma Fon, Blockchain Teknolojileri Karma Fon, Dijital Oyun Karma Fon, Siber Güvenlik Teknolojileri Fonu, Yarı İletken Teknolojileri Fonu, Elektrikli Araçlar Fonu, Sağlık Şirketleri Fonu.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nihan Özenç araya girdi:

- Tematik fonlarımız arasında 34 bin yatırımcı ve 2 milyar liralık büyüklükle Elektrikli Araçlar Karma Fon ilk sırada yer alıyor.

İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nu anlattı:

- Bu fonu 8 Mart 2021’de kurduk. Fonumuz, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlerin yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yapıyor.

Ardından ekledi:

- İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu, 1462 yatırımcı ve 33 milyon liralık bir büyüklüğe ulaştı.

Blockchain Teknolojileri Karma Fon’un büyüklüğünü merak ettim, yanıtladı:

- Şu ana kadar 6 bin 777 yatırımcı ve 194.3 milyon liraya ulaştı. Bu fonun kripto paraya yatırım yapması söz konusu değil.

Yenilenebilir Enerji Karma Fon’un versini de aktardı:

- 7 bin 203 yatırımcı, 305 milyon liralık birikimini bu fonda değerlendiriyor.

İklim değişikliği, dünyadaki “sıfır atık-karbon nötr” adımları tasarrufların yönünü belirlemesinde de etkili oluyor.

Dünyada tematik fonlar arasında “enerji dönüşümü-yeşil enerji”nin 74 milyar dolara ulaşması bunu gösteriyor.

Türkiye’de elektrikli araçlar içerikli fonun 2 milyar lira ile öne çıkması da aynı eğilimi ortaya koyuyor…

Rüzgara 308 milyon lira ‘girişim sermayesi’ yatırdı, 119 megavatı yakaladı

İŞ Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, 2014 yılına uzandı:

- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın kurulmasının yolunu 2 Ocak 2014 tarihli tebliğ açtı. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın büyüklüğü 8.8 milyar liraya ulaştı.

İş Portföy’ün girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ilgili verileri paylaştı:

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (IAG): 580 milyon lira.

580 milyon lira. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (IYG): 308 milyon lira.

Ardından ekledi:

- Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzun rüzgar enerji santralı kurulu gücü 119 megavat düzeyinde bulunuyor.

Zambiya’da ‘Sıtma Programı’na gittik ‘hardal’a talim ettik

MEHMET Ateş’i Philip Morris/Sabancı’da Cahit Düzel’in ekibinde çalıştığı dönemde tanıdım. Ateş, bir ara Novartis Türkiye’nin Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yaptı.

2009 yılı ekim ayı başlarıydı. Mehmet Ateş, Novartis adına davet etti:

- “Sıtma ile Mücadele Programı”nı yerinde izlemek üzere Zambiya’ya gelir misiniz?

Meslektaşlarım Ruhi Sanyer ve Kadir Dikbaş ile birlikte Ateş’in davetine uyduk, Zambiya’ya gittik. Nairobi (Kenya) aktarmalı seferle ülkenin başkenti Lusaka’ya ulaştık.

Afrika’nın sıtma sancısını Novartis Uluslararası Pazarlama Direktörü ve Sıtma Girişimi Programı Sorumlusu Hans Rietveld’den dinledik:

- Dünya nüfusunun yarısı sıtma riski altında. Afrika’da her 30 saniyede 1 çocuk sıtmadan ölüyor. Yakın gelecekte sıtmadan etkilenebilecek nüfus 3 milyarı bulabilecek. Dünyada hızlı iklim değişikliği sıtma riskini artırıyor, bölgeler de genişliyor.

Başkent Lusaka’dan “Sıtma ile Mücadele Programı”nın yürütüldüğü bölgeye, Chongwe’ye geçtik. Asıl sefaleti o bölgede gördük.

12 yıl öncenin Zambiya’sı koşullarında 3 gün boyunca hardal-ekmek dışında bir şey yiyemedik. Seyahatten dönüşte Mehmet Ateş’in Philip Morris/Sabancı’da birlikte çalıştığı en yakın arkadaşı Atilla Yerlikaya sürekli takıldı:

- 3 gazeteci abimizi Zambiya’da hardal-ekmek ile perişan ettin.

Ateş de her seferinde üzüntüsünden bize davet çıkardı:

- Abi buyurun, Boğaz’da birlikte balık yiyelim.

Ateş, daha sonra Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak Japan Tobacco International’a (JTI) geçti. JTI Tütün Ürünleri A.Ş.’yi temsilen Ege Tütün İhracatçıları Birliği yönetiminde görev aldı.

Geçen yıl Atilla Yerlikaya haber verdi:

- Abi, Mehmet Ateş’in beyninde tümör saptandı. Ameliyat olacak…

Sevgili Mehmet, kansere bir yıl direnebildi. Geçen hafta yine Yerlikaya’dan mesaj geldi:

- Acı kaybımız… Değerli dostumuz Mehmet Halil Ateş’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Allah rahmet eylesin sevgili Mehmet…

Mekanın cennet olsun…