Dünyada ve Türkiye’de enflasyon gelişimi karşılaştırmalı durum analizi

Ekim itibarıyla Türkiye’de yıllık yüzde 32,87 ve aylık yüzde 2,55 düzeyinde gerçekleşen enflasyon, yüksek olduğu kadar dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir. Bu rakamlar, dünya genelindeki düşüş eğilimine rağmen Türkiye özelinde enflasyonun hâlâ güçlü bir baskı unsuru olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesi, sadece faiz ya da döviz kuru odaklı değil, derinlikli bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Ekim ayında tüketici fiyat en­deksi (TÜFE) bir önceki aya göre %2,55 artış göstermiştir.

Yıllık bazda ise TÜFE %32,87 seviyesine düşmüştür.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

(YİÜFE) aylık bazda %1,63 artış göstermiştir.

Yasal kira artış oranının belir­lenmesinde kullanılan 12 aylık ortalama enflasyonda ekim ayın­da %37,15 olarak hesaplanmıştır.

Bu rakamlar birden fazla açıdan dikkat çekicidir:

1-Yıllık enflasyon oranının hâlâ "%30'lar" düzeyinde olması, Türkiye için yüksek bir seviyedir. Özellikle geçen aylarda görülen %33,29 (Eylül) gibi değerlerden hafif bir düşüş olması olumlu bir sinyal sayılabilir. TÜİK verile­rine göre Eylül ayında yıllık enf­lasyon %33,29 idi.

2-Aylık %2,55 artış, tek başına bakıldığında yüksek sayıl­mayabilir ancak yıllık enflasyon temel alınarak değerlendirildi­ğinde “yüksek seviye üzerinde­ki artışın devamı” anlamını ta­şımaktadır. Ayrıca aylık artışın gıda, enerji gibi kalemlerden kay­naklanan geçici şoklardan mı yoksa yapısal baskılardan mı ol­duğu önemli.

3-Yİ-ÜFE’nin aylık artışının %1,63 olması, üretici fiyatla­rında da yukarı yönlü baskıların sürdüğünü göstermektedir; bu da nihai tüketici fiyatlarına geçiş potansiyeli açısından önem taşı­maktadır.

4-Farklı hesaplamalara gö­re enflasyonun gerçekte TÜİK’in açıkladığından yüksek olabileceği yönündeki alternatif veriler (ENAG gibi) de piyasalar­da ve kamuoyunda enflasyon al­gısı açısından önemli.

Nedenler

Türkiye’de Ekim ayı enflasyonu­nun bu düzeyde gerçekleşmiş ol­masının arkasında bir dizi faktör vardır:

-Kur etkisi ve döviz kuru ge­çişkenliği: Döviz kurlarındaki de­ğişimler, ithal mal fiyatları üzerin­den tüketici ve üretici fiyatlarına geçiş yapabilmektedir. Türkiye’de döviz kuru oynaklığı geçmişte enf­lasyon üzerinde önemli belirleyici olmuştur.

-Enerji ve girdi maliyetle­ri: Üretici sektörlerde enerji mali­yetleri, ithal ham madde maliyet­leri fiyat baskısını arttırmaktadır. Özellikle dünya genelinde enerji ve emtia fiyatlarının değişimi üretici fiyatlarına yansımaktadır.

-Talep-araz ötesi baskılar / ücret–fiyat sarmalı: Hizmet sektörü ve işçilik maliyetlerinde artışlar, fiyatlara yansıtılabiliyor. Türkiye özelinde, yüksek reel ücret artış talepleri ve işgücü maliyetle­rindeki artışlar fiyat baskısı oluş­turabilir.

-Geçmiş yıllardan gelen yüksek enflasyon beklentisi ve fiyatlama davranışı: Yüksek enf­lasyon dönemlerinde ekonomik aktörlerin fiyatlama davranışı de­ğişmekte; her dönem için “önceden fiyat artışı” beklentisi oluşmakta ve bu da enflasyonu diri tutabil­mektedir.

-Para ve maliye politika­sı dönüşüm süreci: Türkiye’de Merkez Bankası’nın politika ka­rarları, likidite durumu, finansal koşullar ve kredi genişlemesi gibi unsurlar enflasyon dinamiğini et­kilemektedir.

-Gıda fiyatları ve arz şokla­rı: Özellikle gıda ve taze ürünlerde arz yönlü şoklar, mevsimsel etkiler veya yüksek girdi maliyetleri aylık bazda önemli artışlara yol açabil­mektedir.

Özetle, Türkiye’de enflasyon sürükleyici faktörler hem dış kaynaklı (kur, enerji, emtia) hem de iç kaynaklı (ücret–fiyat sar­malı, arz kısıtlamaları, beklenti­ler) niteliktedir.

Türkiye’de yıllık %32,87 ve ay­lık %2,55 gibi enflasyon oranları bir dizi sonuç doğurmaktadır:

n Hanehalkı ve tüketiciler açı­sından reel gelir kayıpları devam ediyor. Fiyatların bu düzeyde art­ması, sabit gelirli kesimleri, özel­likle emeklileri, maaşla geçinen­leri daha hassas duruma getir­mektedir.

-Tüketim davranışı üzerin­de baskı oluşturuyor: Enflasyon beklentisi yüksek olduğunda, tü­keticiler “bugün al, yarın pahalı olur” mantığıyla hareket ediyor, bu da talebi yukarı çekerek talep kaynaklı enflasyonu besliyor

-Kredi ve finansman maliyet­leri açısından riskler artmakta­dır: Yüksek enflasyon, faizlerin yüksek kalma eğilimini berabe­rinde getiriyor. Bu da yatırım or­tamını ve üretim genişlemesini sınırlıyor.

-Para politikası tercihlerin­de zorluk: Yüksek enflasyon orta­mında merkez bankasının “enf­lasyon hedeflemesi”nde esnekli­ği ve güven unsuru azalır.

-İşletmeler açısından maliyet baskısı: Üretici fiyatlarının art­ması, kar marjlarının daralması­na, fiyatlara yansıtma ihtiyacına ya da verimlilik artırma baskısı­na yol açıyor.

-Bütçe ve sosyal politikalar üzerinde yük: Enflasyonun yük­sek seyretmesi, devletin sosyal harcamalar, maaşlar, sübvansi­yonlar, kira artışları gibi kalem­lerini etkiler ve bütçe üzerinde ek baskı yaratıyor.

Dünya genelinde enflasyon görünümü

Küresel eğilimler

Dünya genelinde enflasyon, pandemi sonrası artan arz-talep dengesizlikleri, tedarik zinciri sorunları, emtia ve enerji fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle yüksek seviyelere çıkmıştı. Ancak 2025 yılı itibarıyla birçok ekonomide enflasyonun düşüşe geçmesi beklenmektedir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan World Economic Outlook (Ekim 2025) raporuna göre, küresel enflasyon düşmeye devam ediyor…

Özellikle şu tespitler ön plana çıkıyor:

Küresel büyüme momentumunun zayıflaması riski bulunuyor.

Ham petrol ve emtia fiyatlarında düşüş eğilimi, enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.

Ancak hizmet sektörü fiyatları, ücret baskıları ve lojistik/tedarik zinciri darboğazları gibi içsel faktörler bazı ekonomilerde enflasyon için risk teşkil etmeye devam ediyor.

Türkiye ile dünya arasındaki farklar ve nedenleri

Farklılıkların özeti

Türkiye’de %32,87 gibi yüksek bir yıllık enflasyon oranı varken, Euro Bölgesi’nde %2 oranları civarında (ve hatta hedefler çevresinde) enflasyon görülmektedir. Bu fark oldukça büyük ve ekonomi çevrelerinde “yapısal sorunlar mı”, “geçici şok mu”, “politik tercihler mi” sorularını gündeme getirmektedir.

Neden-sonuç açısından ayrıntılar

1.Kur geçişkenliği ve dışa bağımlılık:

Türkiye ekonomisi, ithal hammadde ve enerji bakımından dışa bağımlıdır.

2. Enerji ve emtia fiyatlarının etkisi:

Küresel düzeyde emtia ve enerji fiyatları düşüş eğiliminde olsa da, Türkiye gibi enerji-içecek fiyatlarının dış etkilerle belirli olduğu ülkelerde bu düşüşler tam olarak yerel fiyatlara yansımayabilir ya da gecikebilir. Bu da enflasyonun daha yüksek kalmasına neden olmaktadır.

3.Beklentiler ve fiyatlama davranışı:

Enflasyon yüksek seyrettiği dönemlerde, ekonomik aktörlerin fiyatlama davranışı “yüksek enflasyon beklentisi” doğrultusunda şekillenmektedir. Bu, enflasyonu sürükleyen bir sarmal yaratır. Dünyada ise birçok ülke enflasyon hedeflemesi çerçevesinde beklentileri kontrol altına almaktadır.

4.Para ve maliye politikası:

Gelişmiş ekonomilerde merkez bankaları hızlıca faiz artırımı ve parasal sıkılaştırma adımları atmış, böylece enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışmıştır. Türkiye’de politikalar hem faiz ve likidite yönetimi açısından farklı dinamiklere sahip olmuştur. Ayrıca, kamu maliyesi ve bütçe politikaları enflasyon üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Türkiye’nin bu konuda zaafları bulunmaktadır..

5.Yapısal faktörler ve arz tarafı baskıları:

Türkiye’de özellikle hizmet sektörü maliyetleri, işgücü maliyetleri, lojistik altyapı, tedarik zinciri sorunları gibi yapısal unsurlar daha belirleyici olmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde bu yapısal sorunlar görece daha yönetilebilir durumdadır.

6.Farklı dönemde şokların etkisi:

Küresel pandemi sonrası dönem, tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi şoklar geliştikçe ülkeler değişik zamanlarda ve farklı şiddette etkilenmişlerdir. Türkiye’de bu şokların etkisi büyük olmuş, temel mal ve fiyatlama davranışları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bu farkların sürüklendiği sonuçlar

Türkiye’de enflasyon yüksek kaldıkça, reel faizlerin negatif kalma riski, ücret talebinin artması, tüketici davranışlarında bozulma, tasarruf eğilimlerinin düşmesi, kur ve fiyat beklentilerinin bozulması gibi zincirleme etkiler görülmektedir.

Küresel bağlamda, Türkiye gibi ülkeler dış şoklara karşı görece daha hassas olduğundan, dünya enflasyonundaki düşüş eğilimi tek başına yeterli olmayabilir; içsel dinamiklerin de eşgüdümlü olarak düzeltilmesi gerekir.

Temel riskler

-Kur şoku ve dövizde oynaklık

-Enerji ve girdi fiyatlarında yeniden yükseliş

-Hizmet sektörü maliyetle­rinde hızlanan artış

-Enflasyon beklentilerinin bozulması ve fiyat-ücret sarmalı­nın yeniden etkinleşmesi

-Para ve maliye politikaların­da yanlış eşgüdüm ya da gecik­meli tepki

-Küresel düzeyde yeni teda­rik zinciri aksaklıkları veya emtia fiyatı şokları

Politika önerileri

-Merkez Bankası için: Enf­lasyon hedeflemesi çerçevesin­de şeffaf iletişim, kur risklerine karşı etkin döviz rezerv yöneti­mi, likidite koşullarının sıkılaştı­rılması, enflasyon beklentilerini kontrol altında tutacak araçların kullanılması.

-Hükümet için: Enerji ve girdi maliyetlerini düşürecek alt­yapı yatırımları ve verimlilik ar­tışı, kamu maliyesinde disiplin, yüksek enflasyonun olumsuz et­kilediği hanehalkları için sübvan­siyon/yeniden düzenleme meka­nizmaları, fiyat istikrarını boza­cak düzenlemelerin önlenmesi.

-İşletmeler için: Girdi ma­liyetleri artışını dikkatle izleme, döviz kuru risklerine karşı hed­ging stratejileri, verimlilik artırı­cı yatırımlara yönelme, fiyatlama stratejilerini kısa vadeli değil orta vadeli düşünme.

-Hanehalkları için: Tasar­ruflarını enflasyona karşı koru­yacak araçlara yönelme, sabit ge­lirli kesimlerin enflasyon-maaş bağını gözetme, bütçe planlama­sında enflasyon senaryolarını dikkate almasıdır.

2025 Ekim ayı itibarıyla Tür­kiye’de yıllık %32,87 ve aylık %2,55 düzeyinde gerçekleşen enflasyon, yüksek olduğu kadar dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir. Bu rakamlar, dünya genelindeki düşüş eğilimine rağ­men Türkiye özelinde enflasyo­nun hâlâ güçlü bir baskı unsuru olduğuna işaret etmektedir. Tür­kiye’nin enflasyonla mücadelesi, sadece faiz ya da döviz kuru odak­lı değil; yapısal reformlar, beklen­ti yönetimi, arz-verimlilik ekse­ninde de derinlikli bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.

Kısacası, “küresel düşüş tren­di” Türkiye için otomatik bir ra­hatlama anlamına gelmemek­tedir; içsel riskler ve dış şoklara karşı kırılganlık hâlâ söz konu­sudur. Önümüzdeki aylarda hem enflasyonun yönü hem de politi­kalardaki tutum, Türkiye’nin fi­yat istikrarını ne ölçüde yeniden sağlayabileceğini belirleyecektir.

