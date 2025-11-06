Dünyada ve Türkiye’de enflasyon gelişimi karşılaştırmalı durum analizi
Ekim itibarıyla Türkiye’de yıllık yüzde 32,87 ve aylık yüzde 2,55 düzeyinde gerçekleşen enflasyon, yüksek olduğu kadar dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir. Bu rakamlar, dünya genelindeki düşüş eğilimine rağmen Türkiye özelinde enflasyonun hâlâ güçlü bir baskı unsuru olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesi, sadece faiz ya da döviz kuru odaklı değil, derinlikli bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %2,55 artış göstermiştir.
Yıllık bazda ise TÜFE %32,87 seviyesine düşmüştür.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(YİÜFE) aylık bazda %1,63 artış göstermiştir.
Yasal kira artış oranının belirlenmesinde kullanılan 12 aylık ortalama enflasyonda ekim ayında %37,15 olarak hesaplanmıştır.
Bu rakamlar birden fazla açıdan dikkat çekicidir:
1-Yıllık enflasyon oranının hâlâ "%30'lar" düzeyinde olması, Türkiye için yüksek bir seviyedir. Özellikle geçen aylarda görülen %33,29 (Eylül) gibi değerlerden hafif bir düşüş olması olumlu bir sinyal sayılabilir. TÜİK verilerine göre Eylül ayında yıllık enflasyon %33,29 idi.
2-Aylık %2,55 artış, tek başına bakıldığında yüksek sayılmayabilir ancak yıllık enflasyon temel alınarak değerlendirildiğinde “yüksek seviye üzerindeki artışın devamı” anlamını taşımaktadır. Ayrıca aylık artışın gıda, enerji gibi kalemlerden kaynaklanan geçici şoklardan mı yoksa yapısal baskılardan mı olduğu önemli.
3-Yİ-ÜFE’nin aylık artışının %1,63 olması, üretici fiyatlarında da yukarı yönlü baskıların sürdüğünü göstermektedir; bu da nihai tüketici fiyatlarına geçiş potansiyeli açısından önem taşımaktadır.
4-Farklı hesaplamalara göre enflasyonun gerçekte TÜİK’in açıkladığından yüksek olabileceği yönündeki alternatif veriler (ENAG gibi) de piyasalarda ve kamuoyunda enflasyon algısı açısından önemli.
Nedenler
Türkiye’de Ekim ayı enflasyonunun bu düzeyde gerçekleşmiş olmasının arkasında bir dizi faktör vardır:
-Kur etkisi ve döviz kuru geçişkenliği: Döviz kurlarındaki değişimler, ithal mal fiyatları üzerinden tüketici ve üretici fiyatlarına geçiş yapabilmektedir. Türkiye’de döviz kuru oynaklığı geçmişte enflasyon üzerinde önemli belirleyici olmuştur.
-Enerji ve girdi maliyetleri: Üretici sektörlerde enerji maliyetleri, ithal ham madde maliyetleri fiyat baskısını arttırmaktadır. Özellikle dünya genelinde enerji ve emtia fiyatlarının değişimi üretici fiyatlarına yansımaktadır.
-Talep-araz ötesi baskılar / ücret–fiyat sarmalı: Hizmet sektörü ve işçilik maliyetlerinde artışlar, fiyatlara yansıtılabiliyor. Türkiye özelinde, yüksek reel ücret artış talepleri ve işgücü maliyetlerindeki artışlar fiyat baskısı oluşturabilir.
-Geçmiş yıllardan gelen yüksek enflasyon beklentisi ve fiyatlama davranışı: Yüksek enflasyon dönemlerinde ekonomik aktörlerin fiyatlama davranışı değişmekte; her dönem için “önceden fiyat artışı” beklentisi oluşmakta ve bu da enflasyonu diri tutabilmektedir.
-Para ve maliye politikası dönüşüm süreci: Türkiye’de Merkez Bankası’nın politika kararları, likidite durumu, finansal koşullar ve kredi genişlemesi gibi unsurlar enflasyon dinamiğini etkilemektedir.
-Gıda fiyatları ve arz şokları: Özellikle gıda ve taze ürünlerde arz yönlü şoklar, mevsimsel etkiler veya yüksek girdi maliyetleri aylık bazda önemli artışlara yol açabilmektedir.
Özetle, Türkiye’de enflasyon sürükleyici faktörler hem dış kaynaklı (kur, enerji, emtia) hem de iç kaynaklı (ücret–fiyat sarmalı, arz kısıtlamaları, beklentiler) niteliktedir.
Türkiye’de yıllık %32,87 ve aylık %2,55 gibi enflasyon oranları bir dizi sonuç doğurmaktadır:
n Hanehalkı ve tüketiciler açısından reel gelir kayıpları devam ediyor. Fiyatların bu düzeyde artması, sabit gelirli kesimleri, özellikle emeklileri, maaşla geçinenleri daha hassas duruma getirmektedir.
-Tüketim davranışı üzerinde baskı oluşturuyor: Enflasyon beklentisi yüksek olduğunda, tüketiciler “bugün al, yarın pahalı olur” mantığıyla hareket ediyor, bu da talebi yukarı çekerek talep kaynaklı enflasyonu besliyor
-Kredi ve finansman maliyetleri açısından riskler artmaktadır: Yüksek enflasyon, faizlerin yüksek kalma eğilimini beraberinde getiriyor. Bu da yatırım ortamını ve üretim genişlemesini sınırlıyor.
-Para politikası tercihlerinde zorluk: Yüksek enflasyon ortamında merkez bankasının “enflasyon hedeflemesi”nde esnekliği ve güven unsuru azalır.
-İşletmeler açısından maliyet baskısı: Üretici fiyatlarının artması, kar marjlarının daralmasına, fiyatlara yansıtma ihtiyacına ya da verimlilik artırma baskısına yol açıyor.
-Bütçe ve sosyal politikalar üzerinde yük: Enflasyonun yüksek seyretmesi, devletin sosyal harcamalar, maaşlar, sübvansiyonlar, kira artışları gibi kalemlerini etkiler ve bütçe üzerinde ek baskı yaratıyor.
Dünya genelinde enflasyon görünümü
Küresel eğilimler
Dünya genelinde enflasyon, pandemi sonrası artan arz-talep dengesizlikleri, tedarik zinciri sorunları, emtia ve enerji fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle yüksek seviyelere çıkmıştı. Ancak 2025 yılı itibarıyla birçok ekonomide enflasyonun düşüşe geçmesi beklenmektedir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan World Economic Outlook (Ekim 2025) raporuna göre, küresel enflasyon düşmeye devam ediyor…
Özellikle şu tespitler ön plana çıkıyor:
Küresel büyüme momentumunun zayıflaması riski bulunuyor.
Ham petrol ve emtia fiyatlarında düşüş eğilimi, enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.
Ancak hizmet sektörü fiyatları, ücret baskıları ve lojistik/tedarik zinciri darboğazları gibi içsel faktörler bazı ekonomilerde enflasyon için risk teşkil etmeye devam ediyor.
Türkiye ile dünya arasındaki farklar ve nedenleri
Farklılıkların özeti
Türkiye’de %32,87 gibi yüksek bir yıllık enflasyon oranı varken, Euro Bölgesi’nde %2 oranları civarında (ve hatta hedefler çevresinde) enflasyon görülmektedir. Bu fark oldukça büyük ve ekonomi çevrelerinde “yapısal sorunlar mı”, “geçici şok mu”, “politik tercihler mi” sorularını gündeme getirmektedir.
Neden-sonuç açısından ayrıntılar
1.Kur geçişkenliği ve dışa bağımlılık:
Türkiye ekonomisi, ithal hammadde ve enerji bakımından dışa bağımlıdır.
2. Enerji ve emtia fiyatlarının etkisi:
Küresel düzeyde emtia ve enerji fiyatları düşüş eğiliminde olsa da, Türkiye gibi enerji-içecek fiyatlarının dış etkilerle belirli olduğu ülkelerde bu düşüşler tam olarak yerel fiyatlara yansımayabilir ya da gecikebilir. Bu da enflasyonun daha yüksek kalmasına neden olmaktadır.
3.Beklentiler ve fiyatlama davranışı:
Enflasyon yüksek seyrettiği dönemlerde, ekonomik aktörlerin fiyatlama davranışı “yüksek enflasyon beklentisi” doğrultusunda şekillenmektedir. Bu, enflasyonu sürükleyen bir sarmal yaratır. Dünyada ise birçok ülke enflasyon hedeflemesi çerçevesinde beklentileri kontrol altına almaktadır.
4.Para ve maliye politikası:
Gelişmiş ekonomilerde merkez bankaları hızlıca faiz artırımı ve parasal sıkılaştırma adımları atmış, böylece enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışmıştır. Türkiye’de politikalar hem faiz ve likidite yönetimi açısından farklı dinamiklere sahip olmuştur. Ayrıca, kamu maliyesi ve bütçe politikaları enflasyon üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Türkiye’nin bu konuda zaafları bulunmaktadır..
5.Yapısal faktörler ve arz tarafı baskıları:
Türkiye’de özellikle hizmet sektörü maliyetleri, işgücü maliyetleri, lojistik altyapı, tedarik zinciri sorunları gibi yapısal unsurlar daha belirleyici olmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde bu yapısal sorunlar görece daha yönetilebilir durumdadır.
6.Farklı dönemde şokların etkisi:
Küresel pandemi sonrası dönem, tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi şoklar geliştikçe ülkeler değişik zamanlarda ve farklı şiddette etkilenmişlerdir. Türkiye’de bu şokların etkisi büyük olmuş, temel mal ve fiyatlama davranışları üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu farkların sürüklendiği sonuçlar
Türkiye’de enflasyon yüksek kaldıkça, reel faizlerin negatif kalma riski, ücret talebinin artması, tüketici davranışlarında bozulma, tasarruf eğilimlerinin düşmesi, kur ve fiyat beklentilerinin bozulması gibi zincirleme etkiler görülmektedir.
Küresel bağlamda, Türkiye gibi ülkeler dış şoklara karşı görece daha hassas olduğundan, dünya enflasyonundaki düşüş eğilimi tek başına yeterli olmayabilir; içsel dinamiklerin de eşgüdümlü olarak düzeltilmesi gerekir.
Temel riskler
-Kur şoku ve dövizde oynaklık
-Enerji ve girdi fiyatlarında yeniden yükseliş
-Hizmet sektörü maliyetlerinde hızlanan artış
-Enflasyon beklentilerinin bozulması ve fiyat-ücret sarmalının yeniden etkinleşmesi
-Para ve maliye politikalarında yanlış eşgüdüm ya da gecikmeli tepki
-Küresel düzeyde yeni tedarik zinciri aksaklıkları veya emtia fiyatı şokları
Politika önerileri
-Merkez Bankası için: Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde şeffaf iletişim, kur risklerine karşı etkin döviz rezerv yönetimi, likidite koşullarının sıkılaştırılması, enflasyon beklentilerini kontrol altında tutacak araçların kullanılması.
-Hükümet için: Enerji ve girdi maliyetlerini düşürecek altyapı yatırımları ve verimlilik artışı, kamu maliyesinde disiplin, yüksek enflasyonun olumsuz etkilediği hanehalkları için sübvansiyon/yeniden düzenleme mekanizmaları, fiyat istikrarını bozacak düzenlemelerin önlenmesi.
-İşletmeler için: Girdi maliyetleri artışını dikkatle izleme, döviz kuru risklerine karşı hedging stratejileri, verimlilik artırıcı yatırımlara yönelme, fiyatlama stratejilerini kısa vadeli değil orta vadeli düşünme.
-Hanehalkları için: Tasarruflarını enflasyona karşı koruyacak araçlara yönelme, sabit gelirli kesimlerin enflasyon-maaş bağını gözetme, bütçe planlamasında enflasyon senaryolarını dikkate almasıdır.
2025 Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de yıllık %32,87 ve aylık %2,55 düzeyinde gerçekleşen enflasyon, yüksek olduğu kadar dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir. Bu rakamlar, dünya genelindeki düşüş eğilimine rağmen Türkiye özelinde enflasyonun hâlâ güçlü bir baskı unsuru olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesi, sadece faiz ya da döviz kuru odaklı değil; yapısal reformlar, beklenti yönetimi, arz-verimlilik ekseninde de derinlikli bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.
Kısacası, “küresel düşüş trendi” Türkiye için otomatik bir rahatlama anlamına gelmemektedir; içsel riskler ve dış şoklara karşı kırılganlık hâlâ söz konusudur. Önümüzdeki aylarda hem enflasyonun yönü hem de politikalardaki tutum, Türkiye’nin fiyat istikrarını ne ölçüde yeniden sağlayabileceğini belirleyecektir.
