Dünyada ve Türkiye’de tahvil hisse korelasyonu

Dünya borsaları ve tahvil piyasalarında satışlar büyümenin yavaşlamasına rağmen enflasyonun yüksek kalacağı bir stagflasyon senaryosunun fiyatlamaya başlandığını gösteriyor.

Pandemi sonrası hızlı büyüme, Batının Rusya ile ekonomik savaşı ile kötü hava koşulları yüzünden kontrolden çıkan enflasyon ve merkez bankalarından gelen şahin sinyaller tahvil piyasasında 1980’lerden beri görülmeyen bir satış dalgasına yol açtı.

Güvenli liman olarak görülen 10 yıllık ABD tahvilleri sene başından beri yüzde 13 değer kaybetti. 30 yıl vadeli ABD tahvilinin değer kaybı yüzde 24 ile daha da korkutucu boyutta. Önceki dönemlerdeki negatif korelasyonun tersine tahvil fiyatı ve hisse senedi arasında güçlü bir pozitif korelasyon başladı. Tahvil faizleri yükselirken, dünya ekonomisinin üç ana motoru ABD, Çin ve Avrupa borsalarının sene başından beri kaybı yüzde 15 – yüzde 25 aralığında.

Küresel dalgalara faiz artışıyla tepki veren gelişmekte olan ülkelerde de hisse senedi ve tahvil aynı yönde hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke borsalarının ve devlet tahvillerinin sene başından beri dolar cinsi kaybı yüzde 16 ve yüzde 15. Şirket tahvillerinin kaybı yüzde 11.

Türkiye gerek küresel şoklar ve yükselen enflasyon karşısında verdiği teki ile gerekse piyasaların tepkisi anlamında dünyadan farklılaşıyor. Gelişmekte olan ülkeler enflasyonun yükselişi karşısında faiz artırırken, Türkiye faiz artışına gitmemekte ısrar ediyor. Devlet garantili kur korumalı mevduat, ihracatçıyı ve liralaşmayı teşvik eden politikalarla durumu kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Türkiye varlıkları küresel şok karşısında verdikleri tepki ile de dünyadan ayrışıyor. 10 yıllık Türkiye Eurotahvil faizi yüzde 9,2 ile 2020 pandemi şoku sırasında gördüğü seviyelere yaklaşmış durumda. Buna karşın MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 16 dolar getiri ile en güçlü gelişmekte olan hisse senedi endekslerinden birisi.

Geçmiş veri Türkiye Eurobond ve hisse fiyatları arasında genelde aynı yönde bir ilişki gösteriyor. Çeşitli şoklarla karşılaştığımız 2016, 2018, 2019, 2020 yıllarında tahvil ve hisse birlikte değer kaybediyor. 2021 Aralık’ından beri ise hisse senetleri yükselirken, tahvil fiyatları geriliyor.

Türkiye hisse senetleri yükselirken, tahvil fiyatlarındaki gerilemeyi, tahvilde alış fırsatı mı olarak görmeliyiz? Yoksa hisse senedinde ayı piyasası işareti mi? Bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz. Ancak iki piyasa arasındaki ayrışmanın uzun süre devam etmeyeceğini düşünüyoruz.