Dünyadaki arz artışı ilaç gibi geldi; ama hastalığımızı durdurmayacağı bilinmeli…
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) hazırladığı raporda FAO Endeksi’nden alıntılarla, dikkat çekti…
***
Dünya hububat fiyat endeksi…
Ağustos ayında ortalama 105.6 puan olarak gerçekleşti…
Yani:
Ağustos 2024’e göre yüzde 4.1 düşüş gösterdi…
***
Uluslararası buğday fiyatları, küresel arzdaki yükseliş ve özellikle Asya ile Kuzey Afrika’daki büyük alıcılardan gelen zayıf ithalat talebi nedeniyle geriledi…
***
Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’ndaki yüksek hasatlar da fiyatların düşmesinde etkiliydi…
***
Dünyada yaşanan üretim artışı ve fiyat gerilemesi:
Kuraklık, don ve verimsizlikle uğraşan ve arz/fiyat konusunda sıkıntı yaşayan/yaşayacak Türkiye’ye ilaç gibi geldi…
Fakat bu ilacın, hastalığın ilerlemesini durdurmayacağı bilinmeli…
***
Bu arada, FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi de, Ağustos ayında yüzde 2 geriledi…
***
İhracatçılar arasındaki rekabet de bu fiyat gerilemelerinde etkiliydi…
VELHASIL
Gıda Fiyat Endeksi…
Mart 2022’de ulaşılan zirveden yüzde 20’ye yakın geriledi…
***
Bizde mi?
Aynı dönemde fiyatlar , dolar bazlı da yükseldi…
***
Nedenleri de belli:
İlki eğitimsizliğin (ekimden hasata, gübrelemeden ilaçlamaya, doğru ölçekten, taşımadan perakendeye…) getirisi:
Verimsizlik…
İkincisi, üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasındaki uzun mesafelerin getirisi:
Yüzde 50’ye varan kayıplar,verimsizlik…
Diğeri, destek, teşvik, vergide yanlış uygulamaların getirisi:
Haksız rekabet, kayıtdışılık, israf ve verimsizlik…
Ve yatırımlarda plansızlığın getirisi:
Fazla/atıl kapasite, israf, kaynakların etkin kullanılamaması, verimsizlik…
***
Sonuç:
Zarar edip, üretimden uzaklaşan üretici …
Ve dünyada üretim artıp/fiyatlar düşerken bizde tersinin yaşanması…
