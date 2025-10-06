Dünyadaki arz artışı ilaç gibi geldi; ama hastalığımızı durdurmayacağı bilinmeli…

Türkiye Un Sanayicileri Federasyo­nu (TUSAF) hazırladığı raporda FAO Endeksi’nden alıntılarla, dikkat çekti…

***

Dünya hububat fiyat endeksi…

Ağustos ayında ortalama 105.6 puan ola­rak gerçekleşti…

Yani:

Ağustos 2024’e göre yüzde 4.1 düşüş gösterdi…

***

Uluslararası buğday fiyatları, küresel arzdaki yükseliş ve özellikle Asya ile Kuzey Afrika’daki büyük alıcılardan gelen zayıf it­halat talebi nedeniyle geriledi…

***

Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’n­daki yüksek hasatlar da fiyatların düşme­sinde etkiliydi…

***

Dünyada yaşanan üretim artışı ve fiyat gerilemesi:

Kuraklık, don ve verimsizlikle uğraşan ve arz/fiyat konusunda sıkıntı yaşayan/yaşa­yacak Türkiye’ye ilaç gibi geldi…

Fakat bu ilacın, hastalığın ilerlemesini durdurmayacağı bilinmeli…

***

Bu arada, FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi de, Ağustos ayında yüzde 2 geriledi…

***

İhracatçılar arasındaki rekabet de bu fi­yat gerilemelerinde etkiliydi…

VELHASIL

Gıda Fiyat Endeksi…

Mart 2022’de ulaşılan zirveden yüzde 20’ye yakın geriledi…

***

Bizde mi?

Aynı dönemde fiyatlar , dolar bazlı da yükseldi…

***

Nedenleri de belli:

İlki eğitimsizliğin (ekimden hasata, gübrelemeden ilaçlamaya, doğru ölçekten, taşımadan perakendeye…) getirisi:

Verimsizlik…

İkincisi, üretim bölgeleri ile tüketim böl­geleri arasındaki uzun mesafelerin getirisi:

Yüzde 50’ye varan kayıplar,verimsizlik…

Diğeri, destek, teşvik, vergide yanlış uy­gulamaların getirisi:

Haksız rekabet, kayıtdışılık, israf ve ve­rimsizlik…

Ve yatırımlarda plansızlığın getirisi:

Fazla/atıl kapasite, israf, kaynakların et­kin kullanılamaması, verimsizlik…

***

Sonuç:

Zarar edip, üretimden uzaklaşan üreti­ci …

Ve dünyada üretim artıp/fiyatlar düşer­ken bizde tersinin yaşanması…