Dünyanın başkenti turizmin başkenti

Fehmi KÖFTEOĞLU

Türkiye turizmde, çok az başka ülkeye nasip olacak ürün çeşitliliği ve destinasyona sahiptir. Sıralama yapıldığında sektörün büyüklüğü, iş hacmi, uluslararası alandaki tanınırlığı ve sektördeki lokomotif konumuyla Antalya Türkiye’nin turizm başkentidir.

Antalya tarihi ve kültürel değerler bakımından da zengin olmakla beraber esas tercih nedeni ‘güneş-kum-deniz’dir. İstanbul ise Fransa imparatoru Napolyon Bonapart’ın “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözlerini fazlasıyla hak ediyor.

Fakat ne yazık ki yüzyılların cazibe merkezi İstanbul’da imar alanındaki rezaletlerden başlayarak şehre kimliğini veren özellikleri ile bağdaşmayan gelişmeler yaşanıyor.

Buna rağmen İstanbul hâla çekim alanıdır.

Uluslararası otel zincirlerinin İstanbul’a ilgisi bundandır.

Bu arada Rusya’daki tur operatörlerinin peş peşe İstanbul’a charter seferler koymaları olumlu bir gelişmedir.

Ama sayılabilecek birçok artısı olduğu halde İstanbul turizmde olması gereken yerde değil.

Bu konuda çeşitli nedenler gerekçeler sayılabilir.

Bunlardan biri ulaşılabilirliktir.

Roma, Paris, Londra, Amsterdam vb çevresindeki şehirler ile karşılaştırıldığında İstanbul’un turistik amaçlı ziyaretçi açısından geride olmasının nedeni uzak yerler bir yana en yakındaki şehirlerden bile başta havayolu olmak üzere trafik azdır.

Çözüm Virgin, easyjet ve benzeri ucuzcu olarak bilinen düşük maliyetli havayollarının Paris, Roma, Londra, Amsterdam vb şehirlere olduğu gibi amiyane deyimle Taksim-Aksaray dolmuşları benzeri seferlerin olmasını sağlamaktır.

İstanbul için yapılması gereken işlerin başında şehri başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilir kılmak geliyor.

Bunun için özellikle ucuzcu olarak tanımlanan düşük maliyetli havayollarına destek sağlanmalı.

Bu yolla İstanbul kolay ulaşılabilir hale geldiğinde zincir oteller gibi havayollarının da ilgi alanına girecek.

Bu kapsamda kapatılan Atatürk havalimanı Paris, Roma ve diğer şehirlerdeki örnekler gibi charter ve düşük maliyetli havayollarına tahsis edilebilir.