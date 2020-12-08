“Dünyanın en büyük Ar-Ge ağına sahibiz”

Nestlé’nin hikayesi, bundan tam 153 yıl önce Henri Nestlé’nin bir bebeğin hayatını kurtaran süt bazlı bebek maması buluşuyla başlıyor. 1969 yılında öncü Apollo 11 görevinde Ay'a inen ilk kahve, yine Nestlé’nin markası olan Nescafé.

Kurulduğu günden bu yana birçok ilke imza atan şirket, bugün kendisini, “beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi” olarak konumlandırıyor. “Tüm çalışmalarımızı dünya çapındaki milyarlarca insanın daha sağlıklı bir hayat sürmesini teşvik etmek için hayata geçiriyoruz” diyen Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Buse Aksu Özgen, Nestlé’nin gıda sektöründe dünyanın en büyük Ar-Ge ağına sahip olduğunu ifade ediyor. Özgen’in verdiği bilgilere göre, bu ağda 5 bin bilim insanı her yıl 80’in üzerinde patentli fi kir ortaya çıkartıyor ve bu ağa her yıl 1,7 milyar dolar yatırım yapıyor.

“Önümüzdeki dönemde markaların fi t kalması ne kadar hızlı davrandıklarına bağlı olacak. Yani hem iletişimde hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını anlayıp hızlı çözümler üretmek daha da önem kazanacak. Kendinden büyük bir amaca hizmet etmek, iyiliğin peşinde koşmak, sosyal sorumluluk bilincini her zaman markanın özünde tutmak da önemini koruyacak” yorumlarını yapan Buse Aksu Özgen, Nestlé’nin birçok yenilikçi ürününün, Türkiye’deki ekibin yeni nesilleri iyi gözlemleyen inovatif bakış açısı ve Ar- Ge çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktığını söylüyor. Özgen’in verdiği bilgilerden öne çıkan başlıca konular şöyle:

“Yalnızca beslenmeyi güçlendirecek ürünlere odaklanmıyor, ambalajdan uzun menzilli güneş enerjisiyle çalışan uçak denemesi Solar Impulse’ın pilotuna özel yiyecek ve içeceklerin tasarlanmasına kadar çok geniş bir yelpazede çalışıyoruz.

Mühendislerimizle birlikte gıda alanında uzman bilim insanlarından oluşan ekibimiz, bizi gıda bilimi ve teknolojisine yakın tutuyor. Örneğin; birçok tüketicinin diyetlerinde az et tüketmenin kendileri ve gezegenimiz için daha iyi olduğunu kabul ettiğini gördük. Yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak amacımız doğrultusunda yeni bitki bazlı burgerler geliştirmek için gıda alanındaki uzmanlığımızı kullandık. Daha sürdürülebilir bir dünya için 2019 yılında vegan burgerimizi piyasaya sunduk.

Bununla birlikte Nestlé olarak atık yönetiminin kaynağında, yani ambalajımızda başlaması gerektiğinin de farkındayız. Bunun için 2019’da İsviçre’nin Lozan şehrinde gıda endüstrisinin bu anlamdaki ilk girişimi olan Nestlé Ambalaj Bilimleri Enstitümüz kuruldu. 50 araştırmacı tüm zamanlarını daha çevre dostu, yeni ambalajlar geliştirmeye adamış durumda. Globalde Smarties Sharing Block, Nesquik şişeleri ve gofretlerimizi yüzde 100 geri dönüştürülebilir kâğıt ambalajlı olarak piyasaya sürdük.”