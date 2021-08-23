Dünyanın en büyük broker şirketi, Türk firmayı bünyesine kattı

Türk sigorta sektörü açısından iki önemli satın alma geçen hafta gerçekleşti. Bunlardan ilki İngiliz Howden Group Holdings’in Türk broker firması Matrix’i satın almasıydı. Türkiye’de 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Londra merkezli şirketin birimi olan

Howden Türkiye, ihtisas brokerliği konularında uzman olan Matrix Türkiye’yi bünyesine kattı. Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Matrix Türkiye’nin yüzde 100’ünü satın aldıklarını ve bu satın almayla beraber Howden Türkiye’nin satış yelpazesinin genişleyeceğini belirtti.

İkinci satın alma haberi ise ABD’den geldi. Howden gibi sektörünün küresel oyuncularından biri olan ABD’li Arthur J. Gallagher & Co., İstanbul merkezli sigorta ve reasürans brokeri Brokers’ House’un çoğunluk hissesini satın aldı. Gallagher, bu satın alma ile Türkiye’ye de resmen adım atmış oldu. ABD’li devin hisse satın aldığı Brokers’ House, sigorta sektöründe uzun yıllar çalışan Gündüz Tezel ve Levent Özbilen tarafından kuruldu. Yeni hisse alımı ile Tezel ve Özbilen, şirketin yönetiminde olmaya devam edecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BORKER ŞİRKETİ

Dünyanın en büyük broker şirketi olan Gallagher’ın Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki Başkanı Vyvienne Wade, satın alma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye giderek artan bir şekilde önemli ve büyüyen bir ekonomik güç merkezi olarak tanınıyor ve bu satın alma bize, uzmanlık alanlarımızla yakından uyumlu sanayi sektörlerine ev sahipliği yapan bölgede büyüme için bir sıçrama fırsatı sunuyor” dedi. Arthur James Gallagher'ın 1927 yılında Illinois'de bir aracı kurum olarak kurduğu şirket, asıl büyümesini 2000 yılında yaptı. Yaklaşık 21 yıl önce 16 küçük aracı kurumu alarak ABD’nin 50 eyaletinde birden faaliyet gösterir hale gelen Gallagher, 2010 yılında, şirketin Brezilya merkezli Securitas Re'yi 2018’de de Kanada merkezli sigorta brokeri Palmer Atlantic Insurance Ltd. firmasını satın aldı.

6 MİLYAR DOLAR GELİRİ VAR

Satın alma işlemlerine son dönemde devam eden ABD’li dev, 1882 yılında kurulan New Mexico merkezli Reynolds & Rodar Insurance Group’u ardından da 2019 yılında Marsh & Mc- Lennan (MMC) ve Jardine Lloyd Thompson’ın (JLT) havacılık İşletmesini bünyesine kattı. 2016'da Fortune 500'e ilk kez giren Gallagher’ın yıllık geliri 6 milyar doların üzerinde. Toplam aktifl eri 13 milyar doları bulan ve 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren ABD’li dev, 31 binden fazla çalışana sahip.