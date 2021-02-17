2017 yılından bu yana İstanbul’da düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası bu yıl 16-18 Şubat tarihleri arasında, Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle sanal ortamda gerçekleşiyor.

Dijital ve yeşil teknolojiler alanındaki iş birlikleri ve fırsatlara odaklanan Birleşik Krallık Teknoloji Haftası’nın ana başlıkları; dijital üretim, akıllı şehirlerde kentsel hareketlilik, dijital sağlık, yenilenebilir enerji olarak belirlendi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilim Elçisi Prof. Carole Mundell de konuşmacılar arasında yer alıyor. Prof. Carole Mundell ile, Birleşik Krallık’ın COVID-19 pandemisine bilimsel yaklaşımı, bu konuda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve Türkiye ile birlikte yer aldıkları Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı’nın sağlayacağı fırsatlar hakkında konuştuk.

Araştırmacıya ve yenilikçiye finansman desteği sağlanacak

“Ufuk Avrupa, 95 milyar Euro civarında bütçesi ile dünyanın en büyük ortak araştırma ve yenilik programı olacak. Bireylerden büyük işletmelere kadar pek çok araştırmacıya ve yenilikçiye finansman desteği sağlayacak. Program temel olarak üç alana odaklanıyor: Bilim, küresel sorunlar ve sanayi alanında rekabetçilik ve yenilikçilik. Birleşik Krallık ve Türkiye, baharda tamamlanması beklenen program yönetmelikleri doğrultusunda, programa katılacak. Britanyalı ve Türk araştırmacılar ve işletmeler, Ufuk Avrupa bünyesindeki bağış fonundan faydalanabilecek, kilit liderlik rolleri üstlenebilecek, sınır ötesi ağlara ve tedarik zincirlerine erişebilecek ve en iyi uluslararası yeteneklerle işbirliği yapabilecek. Türkiye’deki ve Birleşik Krallık'taki araştırmacıları ve işletmeleri, birbirleriyle temasa geçmeye ve programın sunduğu fırsatları keşfetmeye davet ediyorum.”

İki ülkenin en iyi bilim insanları iş birliği yapabilecek

“Ufuk Avrupa kapsamında, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin en iyi bilim insanları, küresel zorluklarla mücadele etmek ve ülkelerimizin ortak önceliklerinde ilerleme kaydetmek için işbirliği yapabilecekler. Bu yıl, küresel sağlık ve pandemi ile mücadelenin önemli ilgi alanları olacağını düşünüyorum. Kasım ayında Glasgow’da yapılacak olan COP26 zirvesi öncesinde iklim değişikliği ve temiz büyüme de önemli odaklar arasında yer alacak. Ayrıca ileri seviyede imalat, inovasyon, yaşam bilimleri, dijitalleşme ve tarım-teknolojisi gibi alanlarda Birleşik Krallık ile Türkiye arasında sağladığımız başarıları devam ettirmeyi umuyoruz.”

“Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayacağız”

“Birleşik Krallık’ın COVID-19’a karşı yürüttüğü bilimsel çalışmalardan büyük bir gurur duyuyorum. Britanyalı bilim insanları, virüs Ocak 2020’de tespit edildikten hemen sonra virüsün bulaş dinamikleri, genetik analizi ve aşı geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara başladı. Virüsün uluslararası olarak mevcut olan genom sekansının yarısını Birleşik Krallık COVID-19 Genom Konsorsiyumu (COG-UK) üretti. Oxford/Astrazeneca, en güvenli, en etkili aşılardan birini geliştirdi ve daha pek çok aşı çalışmasına da destek veriyoruz. Birleşik Krallık’ın uluslararası mücadeleyi koordine etmekte üstlendiği rolden de büyük bir gurur duyuyorum. Şubat 2020’den bu yana, Birleşik Krallık, COVID-19 pandemisinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesi için 1.3 milyar sterlin finansman sağladı. Bu finansmanın detayları şöyle: COVID-19 aşı, tedavi ve testlerinin geliştirilmesi ve dağıtımına 800 milyon sterlinden fazla destek sağlanırken, kritik önem taşıyan diğer COVID-19 araştırma ve geliştirme çalışmalarına 5 milyon sterlin verildi. Küresel sağlık çalışmalarını desteklemek ve hassas ülkelerde direnci artırmak için, Birleşik Krallık yardım dernekleri ve uluslararası örgütler de dahil pek çok kuruma 300 milyon sterlini aşkın finansman desteği verildi. Ekonomik mücadeleyi desteklemek için de Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu’na 150 milyon sterlinlik katkıda bulunuldu. Tüm bunların yanı sıra, 2021 yılında gelişmekte olan 92 ülkeye 1.3 milyar doz COVID-19 aşısı gönderilmesine destek verecek olan COVAX Ön Pazar Sözü için de 548 milyon sterlin verildi. Salgın hastalıklar, sınır tanımıyor. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayacağız.”