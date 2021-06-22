Dünyanın en büyük para döngüsü yaşanıyor

Trilyonlarca dolarlık kayıp ve kazanç, neredeyse günün saatleri içinde gerçekleşiyor. Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nden gelen Bitcoin işlemleri ve kripto madenciliğine dair kısıtlama çağrısı, karşılık buldu ve kripto piyasasında satış dalgasına dönüşüverdi.

Kripto paraların piyasa değeri; 1 trilyon 305 milyar $’a gerileyiverdi. Oysa 12 Mayıs’ta 2,5 trilyon $ idi. Çin Merkez Bankası, kripto para spekülasyonlarını görüşmek için bazı banka ve ödeme kurumlarına çağrı yapıverdi.

Sadece Çin mi? İngiltere de hareket halinde… Ülkenin bankacılık kuruluşu TSB, 5 milyon müşterisinin kripto borsalarına para göndermesini yasaklamaya hazırlanıyor. The Times’ın haberinden; 15 Mart-15 Nisan arasında 849 müşterisinin sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldığını öğrendik. Yetmiyor, Moody’s; “hisse senedi piyasalarında %20 düzeltme yaşanabilir” diyor.

Fırtına Türkiye’yi içine çekiyor

FED’in son toplantısında 2023’e yönelik faiz artırımı projeksiyonlarının yukarı yönlü güncellenmesi ve St. Louis Fed Başkanı Jamse Bullard’dan gelen açıklamalar, gerilimi daha da artırmış bulunuyor. Bullard; ABD ekonomisinin açılmasıyla iyi bir yıl beklediklerini ve enflasyonun öngörülenden hızlı arttığını söylüyor ve ekliyor; “FED’in biraz daha şahin duruşa yönelmesi doğal bir durum.”

Dolar kuru enflasyon bariyerini de aştı

Şimdi yurt dışından gelen dalga ile hareket ediyor ve 8,78 lirayı görüyor. Kurda enflasyon baskısı süredursun şimdi de FED ve küresel piyasalarda bozulan havanın etkisine maruz kalıyoruz. Faizi indirmek mi? Ne güzel olurdu ama ne içeride ne de dışarıdaki riskler, elimizi rahatlatacak gibi değil.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kripto paralar gelecekte olacak mı?

Evet; kesinlikle olacak.

Kripto paralardaki düşüşleri nasıl karşılıyorsunuz?

Sistem oturana dek daha çok dramatik iniş ve çıkışlar yaşayacağız

Kripto paralarda karşılaşılan 5 risk

1-Yetersiz güvenlik kontrolü

2-Fiyatlardaki aşırı iniş çıkışlar

3-Özel anahtar ve parolayı kaybetme riski

4-Henüz herhangi bir yerde harcanamıyor olması

5-Yanıtlıcı ödeme bilgileri ve kimlik avı

PARAN VARSA TANINIRSIN PARAN YOKSA SEN TANIRSIN

Sofokles; “insanoğlunun hiç bir icadı; para kadar fesat verici olmamıştır” der. 5 bin yıllık insanlık tarihinin son 2 bin yılında 3 bin savaşın doğrudan ya da dolaylı sebebi para olmuştur. Para, altın sikke, gümüş akçe, banknot, dolar, lira olsa da… Kripto da olsa fark etmiyor.

Paraya fazla güvenin olmasın ama sen yine de onu güvenilir bir yere koy. Zira varlığı bir dert olsa da yokluğu yara… Nitekim paranın öldürdüğü ruhlar, demirin öldürdüğü bedenden daha çoktur.