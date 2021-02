Dünyanın en eski kahve markasındaki Türk genci

Gökhan TURHAN - Mutfağın Tarihi

Her şirketin, her markanın, her logonun bir hikayesi var. Bazı şirketlerin adlarını unutsak bile logolarıyla tarif edebiliriz kimliğini. Zamanla olan mücadelesinde çoğu logo, aslına uygun kalarak modern çizgilerle sürekliliğini sürdürüyor. Türkiye’nin en eski şirketlerden biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi markası bunlardan biri. Tarihi 1871’e dayanan bu markanın sahibi olan aile, ünlü tasarımcı İhap Hulusi Görey ile anlaşarak ilk adımı attı. Bu anlaşma markanın bölgesellikten çıkıp, Türkiye’de bilinirliğinin artmasına neden oldu. 1992’de yenilenen, günümüzde kullanılan tasarımı ise markanın yurtdışındaki yolculuğunda en önemli etken oldu. Şirket isimlerinin baş harflerini yani kimliğini, yapılan işi, kahvenin tarihini buluşturan logo, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin aklımıza kazınmasını sağladı.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da kahve konusunda söz sahibi olan firmalara baktığımızda, etkimizi görebiliyoruz. Örneğin, dünyanın en eski kahve markası olan Julius Meinl. 1862 yılında kurulan Viyana merkezli bu markanın logosu 1924 yılında

Josef Binder adlı bir tasarımcı tarafından oluşturuldu. 2’nci Viyana Kuşatması’nı temsil ederek çizilen Julius Meinl’in logosunda Binder, başında fes bulunan Osmanlı gencini resmetti ve markayla buluşturdu. Logo çalışmasında renkler, Osmanlı Sancağı’ndaki kırmızı-beyazdan esinlenilmişti. 1’inci Julius Meinl tarafından 1.5 asır önce kurulan marka, 5’inci Julius Meinl’e kadar babadan oğula geçen isimler tarafından yönetildi. Şu anda da yılda 180 milyon Euro’luk cirosu ve kurduğu küresel ağla dünyanın en tanınan kahve markalarından biri.

Hazır konusu açılmışken, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere Fransız Mutfağı’nın sembolü haline gelen ‘kruvasan’ın öyküsünü sizlerle paylaşmıştım. 1683 yılındaki 2’nci Viyana Kuşatması’na dayanan kruvasanın nasıl ortaya çıktığından bahsederken, kahvenin de aynı dönemde Avrupa’da yayılmaya başladığını kaleme almıştım. Bu yazımdan dolayı gelen olumlu eleştirilerden ve desteklerden biri de Arzum’un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı’na aitti. Çoğumuzun kahve denilince aklına; fincan, cezve ve Murat Kolbaşı gelir. Türk Kahvesi’nin küresel yolculuğunda en önemli yapı taşlarından biri olan Kolbaşı’na ve yönetiminde bulunduğu Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’ne (TKKAD) verdiği büyük mücadeleler için de müteşekkir olduğumuzu belirtmeden geçemedim.

Dünyanın en eski kafeleri

Dünyanın bilinen ve hala ayakta duran en eski kafesi Paris’teki Cafe Le Procope. 1686 yılında kurulan bu kafenin müdavimleri arasında Voltaire, Rousseau, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin öne çıkan isimler. Venedik’te 1720 yılında kurulan Caffe Florian ise Lord Byron, Proust ve Charles Dickens gibi ünlü müşterilerin ilgisini çekmiş. 1760’tan bu yana kapıları açık olan Roma’daki Caffe Greco ise, Goethe, Wagner, Lizst ve Mendelssohn gibi ünlü isimleri ağırlamış. Nazım Hikmet başta olmak üzere birçok dünyaca ünlü şaire, şiirler yazdıran Prag’daki 150 yıllık Cafe Slavia’yı da unutmamak gerekiyor.