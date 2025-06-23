Dünyanın en güçlü 3’üncü üreticisi Baykar oldu

Azerbaycan’ın 2020 sonbaharında 44 gün­lük mücadeleyle Er­menistan kontrolünden tek­rar anavatana kattığı Kara­bağ, dünya savaş tarihinin de kırılma noktalarından biri ol­du.

Kara birliklerinin çarpıştı­ğı savaşta, Azerbaycan’ı zafe­re götüren havadaki üstünlük oldu. Sadece uçaklar veya fü­zeler değil, kırılma noktasını belirleyen drone yani İHA-Sİ­HA’lardı Azerbaycan zaferi­nin ardındaki mimarlardan biri. Ardından 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna işgali baş­ladı. 3 yılda dünyanın en bü­yük ikinci silahlı gücüne sa­hip Rusya’nın saldırganlığını Ukrayna havadaki bilgi akışı­nı sağlayan, Rus güçlerini im­ha eden İHA ve SİHA’lar ol­du. Özellikle Türk şirketi Bay­kar’ın yaptığı Bayraktar’lar.

Doğan çocuklara ismi verildi

Dünya savaş tarihinde önemli bir dönemi başlatan Bayraktar’ların kazandığı ba­şarılar Azerbaycan ve Ukray­na’nın talihine de dokundu. Bayraktar adlı şiir ve şarkılar yazıldı. Doğan çocuklara Bay­raktar ismi verildi. Çocukla­ra Bayraktar oyunları yapıldı. Bir anlamda Hem kardeş ülke Azerbaycan hem de dost ülke Ukrayna’nın Türkiye ile olan bağı güçlendi. Şu anda Ukray­na’da Baykar Makine drone üretimi için yatırım yapıyor, Azerbaycan’da da benzer bir tesisi hayata geçiriyor.

Savaşın hem tarihini hem de taktiğini değiştiren drone’lar­la ilgili dünyanın en önemli sa­vunma yayını ABD’li The De­fence Post, bu alanda en güçlü şirketlerle ilgili bir araştırma yayınladı. Dünyanın en güçlü drone ordusuna sahip ABD’den şirketlerin ağırlığındaki bu lis­tede Asya ve Avrupa’dan ilk 3’e giren tek şirket adına besteler yapılan Bayraktar’ın üreticisi Baykar oldu. Yapılan araştır­mada listeye giren şirketleri, sadece tanınırlığı değil, hızla gelişen savunma endüstrisin­deki yenilikçiliği, etkisi ve sür­dürülebilirliği belirledi. Şir­ketlerin yıllık geliri, Ar-Ge ya­tırımını, büyüme yörüngesini ve gelecek vaat eden yenilikleri hesaba katan firmalar arasın­da sadece ASELSAN’ın kamu üreticisi olması da vakıf yöne­timi nedeniyle dikkate alındı.

ASELSAN 17’inci sırada

Listenin ilk sırasında MQ- 9A REaper, MQ-9B SkyGu­ardian ve SeaGuardian gibi dünyanı en pahalı hava ve de­niz drone’larını üreten ABD’i General Atomisc var. İkin­ci sıradaki ABD’li Northrop Grumman Aeronautics Sys­temsRQ-4 Global Hawk ve deniz versiyonu MQ-4C’u üretiyor. Üçüncü sırada ise Bayraktar’ın yanı sıra şim­dilerde Akıncı ve Kızılelma ile gündemden düşmeyen Türk şirketi Baykar bulunu­yor. Triton yer alıyor. Liste­nin dördüncü sırasında İsra­il’den Elbit, ABD’den Anduril şirketleri var. Altındı ABD’li BlueHalo, yedinci İtalya’dan Baykar’ın da iş ortağı Leonar­do, sekizinci sırada ABD’den Teledyne, 10’uncu sırada ise ABD’den AEVEX öne çı­kıyor. Listede yer alan diğer Türk şirketi ise 17’nci sırada­ki ASELSAN.

Listede özellikle Türk dro­ne’larının motor işini üstle­nen Ukrayna’daki firmalar dikkat çekiyor. Bu şirketlerin tamamı listeye son 2 yılda gir­miş durumda. Hızla büyüyen, özellikle denizdeki insansız araçlarla öne çıkan Ukray­nalı drone üreticilerinden TAF 22’nci, Ukrspecsystems 65’inci, Airlogix ise 85’inci sı­rada. Son dönemde hızla bü­yüyen TAF, geçen yıl üretimi­ni 6 binden 40 bine ulaştırdı. . Listeye ABD’li ve Avrupa­lı şirketler ağırlığını koymuş durumda. Listedeki 100 şir­ketin 39’u ABD’li.

"İkinci büyük askeri drone filosuna sahibiz"

Geçtiğimiz yıl hazırlanan Power Atlas ve The Drone Databook’u araştırmasına göre dünyanın en büyük drone filosu da ABD’de. Süper güç ABD’nin filosunda 13 binden fazla insansız hava aracı bulunuyor. Bu filonun yüzde 60’ından fazlası, esas olarak hava gözetimi ve hedef edinimi için kullanılan AeroVironment RQ-11 Ravens’tan oluşuyor. ABD Hava Kuvvetleri’nde, General Atomics’ten MQ-9 Reaper drone, MQ-1C Gray Eagle drone Northrop Grumman tarafından geliştirilen RQ-4 Global Hawk drone’u bulunuyor. Bin 421 araçla Power Atlas’a göre, dünyanın en büyük ikinci askeri drone filosuna sahip ülke Türkiye.

Drone teknolojisinde lider ülkelerden biri olan Türkiye’de en fazla orta irtifa uzun dayanıklığa sahip İHA Bayraktar TB2 bulunuyor. Üçüncü sırada ise Polonya var. Filosunda bin 209 drone bulunan Polonya, Türkiye’den de insansız hava aracı alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Polonya’nın WB grubu tarafından gözlem amacıyla geliştirilen Warmate İHA’sı ana güç olarak biliniyor. Rusya ise listenin dördüncü sırasında bulunuyor. 2013 yılında İsrail’den satın aldığı 30’dan fazla Searcher Mk II drone ile filosunun temelini atan Rusya’da en fazla araç ise Orlan-10 olarak biliniyor. Rusya’nın filosunda bin 50 drone var.