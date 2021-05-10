Dünyanın en itibarlı şirketi: TMSC

Yarı iletken üretiminin en büyüğü Tayvanlı TMSC, dünyanın en itibarlı şirketi sayılmalı. Neden mi? Dünya pazarının yüzde 85’ine egemen. Piyasa değeri 560 milyar dolar. 60 bin çalışanın yarısı bilim insanı unvanına sahip.

TMSC, Tayvanlı bir yarı iletken üreticisi. Dünya pazarının yüzde 85’ine egemen. 560 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 11. kıymetli şirketi. 60 bin çalışanın yarısı ya doktoralı ya da bilim unvanına sahip.

Oysa The Economist’in son kapağı “Dünyanın En Tehlikeli Yeri: Tayvan”dı. Zira bu yıl Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yılı. Çin’de ulusalcılığını okşayacak daha iyi bir konu yok. Üstelik Çin ordusunun tahrip etme kapasitesi üst noktada. ABD’nin 7. Filosu olsa olsa “uyarı atışı” yapabilir.

İşte bu gergin ortamda, 30 yıla zor sığan geçmişiyle dünyada yarı iletkenlerin en büyüğü TMSC yatırımlarını bu yıl 13 milyar dolar –evet doğru okudunuz milyon değil- arttırarak, 30 milyar dolara çıkarıyor. 2023 yatırım hedefi, 100 milyar dolar. Satışlarda başa baş noktasının yakalanması 24’den 6 aya düşmüş. TMSC ilkesi açık: Teknolojide tüm şirketlerden en az 10 yıl önde dur... Her türden ekonomik dalgalanmanın dışında kal...

Peki, TMSC, Çin-ABD gerginliğinin nasıl dışında duruyor? Şirketin sabit varlıklarının yüzde 97’si Tayvan’da. Bu nedenle TMSC, bu 2 ülke arasında bir tampon. Çünkü hem Çin, hem de ABD, TMSC’nin yarı-iletkenlerine bağımlı durumda. Onun tedarik zinciri çalışmazsa, akıllı telefondan elektrikli otoya, tanktan hassas elektroniğe her şey durur... Bu nedenle “gergin” tarafların statükosu (süredurumu) TMSC’nin ve Tayvan’da durumun aynen devamı.

Resmi adıyla Çin Cumhuriyeti olan Tayvan‘ın bu tehdit/gerginlik ortamında, 24 milyonluk nüfusunun kişi başı geliri 35 bin dolar. İhracatı 350 milyar dolar ve tümü ultra sanayi ürünü. Milyar dolar cirosu olan 16 şirketi ve 6 teknoloji parkı var.

İtibarın, para/siyasi destek/payanda ve sübvansiyonla inşa edilmediğinin en iyi örneği olarak TSMC “bana daha yakından bakın” diyor.

Ders çıkaralım: Üretim her dönem ve her koşulda yapılıyorsa, ona ‘’sürdürülebilirlik’’ diyoruz.

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İskoçya seçim sonuçları Birleşik Krallık’ı bir ayrılmayla karşı karşıya bırakacak, bu kesin...