Dünyanın en pahalı 10 sanat eseri belli oldu

İşte dünyada en pahalı 10 sanat eseri!

Tüm çalkantılara rağmen 2021’de müzayede piyasası nadir eserlerin sunulduğu başarılı satışlara imza attı. 2020’nin en yüksek satış rakamlı ilk 10 lotundan sadece ikisi 50 milyon doların üzerinde fiyatlara ulaşmıştı. 2021’de ise en iyi 10 satışın tamamı 50 milyon doların çok üzerinde fiyatlara satıldı. Bu yılın en yüksek satış rakamlı 10 eserinin toplamı 1,2 milyar dolara ulaşırken, listedeki en düşük fiyat 61,6 milyon dolar oldu.

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Kilis zeytinyağı hem kente hem ülke ekonomisine değer katıyor

Yapılan kazılarda 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin çıktığı Oylum Höyük, Kilis sınırları içerisinde. Binlerce yıllık eşsiz lezzet zeytinyağı bugün de şehrin en önemli markalarından birisi. Bu bağlamda İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği bir etkinlik düzenledi. “Hasadı Tadıyoruz” sloganı ile gerçekleştirilen Kilis zeytinyağı tanıtım toplantısı Sura Hotel Galeyan Restaurant’da yapıldı. Etkinlikte Kilis’te üretim yapan farklı markaların ürünleri de deneyimlendi, Kilis doğumlu şef ve yazar Yunus Emre Akkor da “Kilis Mutfağına Övgü Menüsü” başlığıyla hazırladığı tadım menüsü konuklara sunuldu. Menü, Kilis zeytinyağları ile hazırlanan lebeniye çorbası, zahter, altı cacıklı Arap köfte, koruk sulu domates salatası, firik cacığı, zeytin piyazı, taze kekikli Kilis salçası, Kilis zeytinyağlı peynir ezmesi, zahterli ekmek, öcce, zeytinyağlı lahana sarması, semsek, şeyh-ül mahşi, oruk, teşrube, cennet çamuru ve zeytinyağlı kerebicden oluşuyordu.

Kilis Zeytinyağı Tanıtım Toplantısı’nda farklı, yoğun, baharatlı aroması ile beğeni toplayan ve köklü, tarihsel geçmişi ile Bereketli Hilal’den çıkıp sınırlarını aşan Kilis zeytinyağının hem kente hem de ülke ekonomisine değer kattığı vurgulandı.

İş Sanat 2022 seyircili etkinliklerine 6 Ocak’ta başlıyor

İş Sanat, Fatih Erkoç’un İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile yer aldığı caz konseri ile yeni yıl seyircili etkinliklerine başlıyor. ‘Ellerim Bomboş’ albümü ile Türk pop müziğinde ismini duyuran, Türkiye’nin sayılı caz müzisyeni arasında yer alan Fatih Erkoç, 6 Ocak’ta orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile aynı sahneyi paylaşacak.

Borusan Sanat 2022 programında “ikinci dönem” zamanı

BİFO, Borusan Müzik Evi ve Borusan Quartet ile yine pek çok solisti ve şefi ağırlayacak olan Borusan Sanat yeni döneme yepyeni programlarla başlıyor. BİFO’nun 2022 sezonunu boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşen konserlerinin Ocak, Şubat ve Mart ayı programı kapsamında, eşlik edeceği solistler arasında Gökhan Aybulus, María Dueñas, Diego Matheuz, Kian Soltani yer alırken onursal şef Gürer Aykal, BİFO daimi konuk şefi Patrick Hahn ve Ryan Mcadams BİFO’yu yönetecek.

Arkas Trio iki yıl pandemi arasından sonra İstanbul ve İzmir’de

Pandemi nedeniyle konserlerine bir süre ara veren Arkas Trio, iki yıl aradan sonra seyircisinin karşısına çıkıyor. Türkiye’nin ilk kurumsal üçlüsü Arkas Trio, İstanbul ve İzmir’de vereceği konserlerde Hummel, Piazolla ve Beethoven’ın eserlerini yorumlayacak.

8 bin 500 yıldır var: Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine giden Bursa’yı “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada “Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamak bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizi başta Türk Dünyası olmak üzere tüm dünyaya tanıtırken, TÜRKSOY çatısı altındaki faaliyetlerimizle de Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya anlatacağız” dedi.

Tan Oral’ın yeni sergisinin konusu “Gazete”

Çizgileri gazete, dergi ve internet haber sitelerinde izlenen Tan Oral’ın, Schneidertempel Sanat Merkezi galerisindeki sergisi “Gazete” adıyla 13 Ocak Perşembe günü açılıyor. 50 yıldır gazetecilik yapan, çizerliğin keyifli ve zorlu günlerini yaşayan, bunları çizen ve günü gününe çalıştığı gazetelerde yayınlayan Tan Oral, bu sergide “gazete kâğıdını” selâmlıyor. Sosyal medyanın yaygınlaşması, akıllı telefonlarla anlık haber alma olanağı, dijital haber kaynaklarının çoğalması ile basılı gazete bitiyor mu tartışmaları sürerken, bir yandan da gazeteye dokunmayı seven, sayfaları çevirmekten keyif alanlar devam ediyor. Üstündeki haber ve makaleler kadar kendisinin maddesi de iddiası ve yarattığı etkisi de dünyadaki önemini henüz koruyor. Sergide yer alan çizimler, bu konuların yıllar içinde bıraktığı izleri sürüyor.

Salgının getirdiği duygu patlamalarını resmetti

İki yıldır hayatımızı alt üst eden Covid-19 salgınının yarattığı çöküntüden kurtulmanın bir yolu da kendini sanata adamak. Dilek Uzunoğlu Örs bu yolu seçerek, bir süre ara verdiği resme dönüp yeniden çalışmaya başladı. Sanatçının resimleri Şubat ayında Beyoğlu St. Antuan Kilisesi, Mart’ta ArtAnkara, Mayıs ayında ise Artcontact İstanbul’da sanatseverleri bekliyor.