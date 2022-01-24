Dünyanın geleceğini doğa dostu sistemler kurtaracak

Bu dönemde üretimdeki en önemli sorun geleceği öngörememek. Öyle olunca da plan yapmak, hedef koymak zorlaşıyor. Geçmişin deneyimlerini yaşayan iş insanları kriz dönemlerinde ayakta kalma başarısını gösteriyor.

İş dünyasına damga vuran iki duayen sanayicinin şirketinde 12 yıl çalışarak iş yapma kültürünü öğrenen, sonra kendi şirketini kurup onların felsefesi ile kendi yolunu çizen, iklimlendirme sektöründe tecrübe ve bilgi birikimi ile verimli sistemler üzerine çalışan Atlantik Grup Soğutma ısıtma ve Klima Sistemleri Genel Müdürü İbrahim Turan ile konuştuk.

Çevre dostu ve enerji verimliliği sistemleri üzerinde faaliyet gösteren firma, ürün portföyünde bulunan yüksek verimli, doğa dostu cihazların satışını hem Türkiye hem de yurtdışına yapmaktadır. Bu sayede iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan karbon salınımlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

1991 yılında İTÜ makine mühendisliği bölümünü bitiren Turan, 1993 yılında Alarko’da çalışmaya başlıyor. Turan “İTÜ’de aldığım mühendislik eğitimi sonrasında Alarko’da çalışmak benim için doktora yapmak kadar değerliydi. Sistem seçimlerini, doğru sistemlerin ve cihazların doğru projelerde kullanılmasını burada öğrendim. Alarko eğitime çok önem veriliyordu. Rahmetli Üzeyir Garih ve İshak Alaton’un yönetim felsefesi şirketin her biriminde kendini hissettiriyordu” diyor.

- Şirketinizin kuruluşu ve aktif olarak üretim sürecine girişiniz nasıl oldu?

2005 yılına geldiğimizde iklimlendirme alanında faaliyet gösteren dünyanın önde gelen firmalarından bazılarının boşta olduğunu ve distribütör aradığını duymuştum. Bu durumu fırsat olarak görüp, 2005 Şubat ayında Alarko’dan ayrılma kararı aldım.

Ayrıldıktan sonra eşimle birlikte ATLANTİK GRUP firmasını kurduk. Faaliyet alanımız olarak da enerji verimliliği yüksek sistemleri seçtik. Sloganımızı da “Verimli sistemlerin adresi” olarak belirledik. Bu alanda üst kategoride yer alan AAON, MARLEY, RC GROUP, FHP, EBARA gibi firmaların distribütörlüğünü aldık. Zamanla bu markaların bazıları el değiştirdi. Biz de yerine yeni markaları dahil ettik. Şu an AAON, MITA, CENTURY, WESPER, THERMOCOLD markalarının distribütörlüğünü yapıyoruz. Satışını yaptığımız ürünler ise absorpsiyonlu grup, çok fonksiyonlu soğutma grubu, ısı pompası, rooftop, soğutma kulesi, fan-coil klima santralidir. Absorpsiyonlu grup atık ısıdan bedava soğuk su üreten ünitedir. Genel olarak atık baca gazları ve buharın olduğu tesislerde ve tr jenerasyon sistemlerinde kullanılır. Çok fonksiyonlu soğutma grubu soğutmaya çalışırken bedava sıcak su ve kullanım suyu elde edilmesini sağlayan ünitedir. Oteller için ideal bir çözümdür. Isı pompası birbirine ısı atan cihazlardır. Bazı cihazlar soğutmaya çalışırken diğer cihazlar ısıtmaya çalıştığında birbirine ısı transfer ederler. AVM’ler su kaynaklı ısı pompalarının en yaygın kullanıldığı tesislerdir. Bahsedilen bu cihazların ortak noktası enerji verimliliği yüksek sistemler olmasıdır.

- İklimlendirme işleminde öncelikler nasıl belirleniyor?

Her binanın kullanım şekline, içindeki insan yoğunluğuna, yapı bileşenlerine, bulunduğu coğrafi bölgeye göre iklimlendirme ihtiyacı farklılık göstermektedir. Proje tasarım firmaları her bina için soğutma ve ısıtma yükü hesap etmekte, buna uygun sistemleri projelerinde kullanmaktadır. Biz de proje firmalarına ve yatırımcılara sistem seçimlerinde tecrübelerimiz doğrultusunda bilgilendirmeler yapmaktayız. Verimli sistemlerin kullanılması doğrultusunda ilk yatırım ve işletme analizleri yaparak destek olmaktayız.

Haksız rekabet olmaması için de yatırımcıya ve projeciye bu alanda çalışan en az iki firmadan daha bu analizleri alıp sistem seçimini ona göre yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tür sistemler projelendirildiğinde işletme maliyetinin düşük olması, mühendislik çözümleri sunmamız dolayısıyla genel olarak yatırımcılar tarafından tercih edilmekteyiz.

Yeşil bina ödülü alan birçok projede cihazlarımız bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Mall Of İstanbul, Ankara Gordion AVM, Erzurum Meydan AVM, Tarsus AVM, Medine Havalimanı, Riyad Havalimanı, Piri Reis Üniversitesi, TFF Riva tesisleridir.

AVM’lerin büyük bir bölümü iklimlendirmesi su kaynaklı ısı pompalarıyla yapılmaktadır. Atlantik markamızla ürettirdiğimiz ve satışını yaptığımız ısı pompalarında yıllık satış adedi bazında pazar payımız son yıllarda yüzde 50’ler seviyesine yükselmiştir. Isı pompası referansımız yurtiçinde ve yurtdışında 150’den fazla AVM ve ofis projesinde 10 bin adede ulaşmıştır. Sırbistan, Romanya, Uganda’da bulunan AVM’lere de kendi markamızla ısı pompası ihracatı yapmaktayız. Şirketimizin kurulduğu 2005 yılından bu yana satışını yaptığımız tüm ürünlere ait kümülatif ciromuz 50 milyon dolara ulaşmıştır.

- Özellikle pandemi sürecinde iklimlendirme sektörünün önemi neden arttı?

COVID-19 pandemisiyle birlikte kapalı alanlarda havalandırma sistemleri ve taze havanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. ASHRAE standartlarına göre kişi başı taze hava ihtiyacı yaklaşık 30 m3/h’dir. Taze hava ne kadar fazla ise virüsün hava yolu ile yayılım riski de o kadar düşük olmaktadır. Kapalı alanlarda COVID-19 virüsü taşıyan kişilerden yayılan damlacıklar iyi tasarlanan havalandırma sistemleri içinde bulunan HEPA filtre ile tutulmakta veya UV lamba ile etkisiz hale getirilebilmektedir. Öte yandan havalandırma ve klima sistemleri virüs üretmez. Virüs insanlardan insanlara maske ve mesafeye dikkat edilmediği durumlarda bulaşır. Hava yoluyla virüsün yayılım riski çok düşüktür.

Daha önce minimum taze havada çalışan sistemler pandemi sürecinde tamamen yüzde 100 taze hava olacak şekilde çalıştırılmaktadır. Öte yandan taze hava arttıkça havanın ısıtılması ve soğutulması için harcanan enerji de artmaktadır. Yüzde 100 taze hava ile çalışan ünitelere ısı geri kazanımı konulduğunda atılan enerjinin yüzde 83’e kadarı geri kazanılabilmektedir.

Mevcut ve yeni yapılacak binalarda İnsan yoğunluğuna göre taze havayı ayarlayabilen hava kalite sensörlü, gerektiğinde pandemi döneminde yüzde 100 taze hava ile çalışabilen, ısı geri kazanımlı tam havalı iklimlendirme sistemleri en doğru çözüm olarak görülmektedir.

Bilim adamları buzulların altında insanoğlunun tanımadığı çok daha tehlikeli virüslerin bulunduğunu söylemekte, küresel ısınma sebebiyle buzulların erimesiyle bu virüslerin ortaya çıkacağı konusunda uyarmaktadır. Bu da önümüzdeki yıllarda başka pandemi dönemleri yaşama olasılığımızın yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

- Ekonomiye sağladığınız katma değeri nasıl anlatırsınız?

ATLANTIK GRUP olarak çoğunlukla yeşil bina sistemleri üzerinde çalıştığımız için işletme maliyeti düşük olan sistem ve ürünlerin satışını yapıyoruz. Bu sayede küresel ısınmaya yol açan karbon salınımlarının da azaltılmasına katkı sunuyoruz. AVM ve ofislerde kullanılan 10,000 adet su kaynaklı ısı pompasının sağladığı yıllık enerji tasarrufu ortalama 2 milyon doları bulmaktadır. Çok fonksiyonlu soğutma grubu, ısı geri kazanımlı rooftop, absorpsiyonlu grup gibi cihazların sağladığı enerji tasarrufunu da ilave ettiğimizde yıllık bazda büyük tasarruf miktarı karşımıza çıkmaktadır.

Bununla birlikte birçok yurtdışı projede de yer aldık. CCI - Irak ve Pakistan fabrikaları, Afganistan Amerikan üsleri, Medine Havalimanı, Riyad Havalimanı, Senegal Havalimanı, Bakü Olimpiyat Stadı, Cezayir Mariot Otel -AVM, Sırbistan Sata Mari AVM, Lukoil Irak petrol tesisi, Irak Bazyan ve Bismayah enerji santralleri bunlardan bazılarıdır. 17 yıllık süreçte yurtdışı satışlarımız 10 milyon doları buldu.