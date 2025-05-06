Dünya’nın Mart'ta duyurduğu dev satış onaylandı

Dünya Gazetesi’nin mart ayında duyurduğu enerjideki önemli satın alma resmi onayları aldı. Cengiz Holding, uluslararası elektrik ticareti yapan Port Uluslararası Enerji Yatırımları şirketinin tamamını satın aldı. Böylece Cengiz Holding, elektrik üretimi, dağıtımı, yurtiçi satışının ardından şimdi de uluslararası ticaretinde de büyüyecek. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin enerjideki en önemli oyuncularından biri Cengiz Holding. Dağıtımdan kuruluma, yenilenebilir kaynak üretiminden doğalgaza kadar hemen hemen enerjinin her alanında faaliyet gösteren Cengiz Holding’in 2000 yılında kurduğu Cengiz Enerji, faaliyet gösterdiği 4 elektrik dağıtım bölgesinde Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 30’unu tek başına karşılıyor. Devam eden bin 491 MW, tamamlanan 3 bin 446 MW’lık toplamda kurulu gücü 4 bin 937 MW’a çıkan Cengiz Enerji’nin portföyünün yüzde 65’ini termik, yüzde 35’ini ise yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor.

Şimdi sıra Gürcistan’da

Yunanistan ile Bulgaristan’a elektrik satışı da gerçekleştiren Cengiz Holding, portföyünü genişletmek için önemli bir adım attı. Cengiz Enerji, bir dönem ortak ihaleye girdiği Bacacı Holding'e ait Port Uluslararası Enerji şirketinin tamamını almak için görüşmelere başladı. 2023 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan 20 yıllık tedarik lisansı alan Port Uluslararası Enerji, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Gürcistan ile elektrik ticareti için 300 MW, haziran ayında da yine 300 MW’lık tah sislik kapasite almıştı. Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da kurulan Port Uluslararası Enerji Yatırımları A.Ş’nin hisselerinin tamamı iş insanı Halil İbrahim Bacacı’ya ait.

Elazığ’da aldığı madeni Cengiz’e devretmişti

Bacacı Holding ile Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding arasındaki ticari ilişki aslın da 2022 yılına dayanıyor. Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile yapılan ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL'ye kazanan Port Madencilik A.Ş, bir süre sonra hisselerini Cengiz Holding’e devretmişti. Lojistikten telekomünikasyona, medyadan operasyonel Leasing’e, enerjiden inşaata kadar birçok sektörde yer alan Bacacı Grubu’nun 45 yıllık geçmişi bulunuyor.

Sürat Kargo’yu 335 milyon liraya almıştı

1980’li yılların başında gıda toptancılığı ticarete atılan Bacacı Grubu, 1985 yılında makine ithalatı alanına girdi. 1997 yılında inşaat ve gayrimenkul sektörüne adım atan Bacacı, 2010 yılında Balıkesir’de konserve, Adana'da ambalaj fabrikaları kurdu. 2016 yılında Outmedya ve Panout şirketleriyle medya sektörüne giren Bacacı, 2020 yılında Port Mobile distribütör şirketiyle de telekomünikasyon sektöründe hizmet vermeye başladı. Bacacı, asıl atılımı ise sahibi olduğu Port Filo ile yaptı ve 2021 yılında Sürat Kargo’yu 335 milyon liraya bünyesine kattı.