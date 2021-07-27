Dünyanın ve Türkiye’nin dijital sosyal karnesi

Dr. Arzu AYDIN - mehtaparzumaydin@gmail.com

Dünyanın dijital sosyal karnesi açıklandı. Koronavirüs pandemisinin yarattığı etkiyle daha da hızlanan dijitalleşme süreci hayatımızın her alanındaki etkisi iyiden iyiye artmış durumda. Online kanalların çokluğu ile baş edebilmek göründüğü kadar kolay değil. Verileri doğru okumamız, sindirmemiz ve yorumlamamız gerekiyor.

Her yıl dünyanın dijital karnesini yayınlayan “We Are Social Digital Report 2021” raporundan ilginizi çekebilecek veriler:

İnternette harcanan sürede Türkiye (7 saat 57 dakika) dünya ortalamasının üzerinde!

Dünya nüfusu 7,83 milyar kişi, internet kullanıcıları 4,66 milyar kişi, mobil telefon kullanıcıları 5,22 milyar kişi, aktif sosyal medya kullanıcısı 4,2 milyar kişi. İnternetten harcanan günlük sürenin dünya ortalaması 6 saat 54 dakika. İnternet kullanıcıları 3,5 saate yakın televizyon izliyor, 2,5 saat sosyal medyada geziniyor, ortalama 2 saatte haber ve medya takibi yapıyor. İnternete erişim en çok yüzde 92,6 ile mobil cihazlar kullanarak yapılmış. Markalar mobil uyum konusunda geç kalmamalı! Mobil internet hızı grafiğinde; Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Çin ilk üç sırada yer alıyor. Türkiye ise dünya ortalamasının altında. Kablolu internet hızında da en yavaş ülkeler arasındayız. En çok ziyaret edilen web siteleri; Google, Youtube sıralamasının arasına bu yıl bir Çin’in e-ticaret sitesi t-mall.com’da üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Bu sıralama bize e-ticaretin Asya’daki inanılmaz yükselişini işaret ediyor. Arama motorları, televizyon reklamları ve ağızdan ağıza pazarlama tavsiyesini geçmiş durumda. Google yüzde 91,4 ile en çok kullanılan arama motoru ve markaların arama motorları ile keşfi ilk sıralarda yer alıyor. Google aramalarında en çok arananların arkasında Uzak doğulu bir telefon markasının yükleyişi göze çarpıyor.

Video içeriklerinin baş döndürücü yükselişi!

İnternette geçirdiğimiz zamanın yüzde 90’nını online video içerikler için ayırıyoruz. Ülkemizdeki içerik üretimin etkisi de listeye yansımış ve Türkiye içerik üretme konusunda 4. sırada yer alıyor. Sosyal medya içeriklerini çekici yapan, onlara isteyerek ve talep üzerine ulaşabilmemizdir. Dijital platformda yayınlayacak/yayınlayacağımız güncel ve özgün içeriklerimiz için rakipleri çok iyi analiz ederek proaktif hareket etmeliyiz. İlk 5 saniyede dikkat çekmeyi başarmanın ayrı bir marifet olduğunu unutmayalım.

Youtube 2 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile büyüme trendini devam ettiriyor ve aylık ortalama 23 saatimizi Youtube’da geçiriyoruz. Youtube kullanımında dünyada 12.sıradayız. Youtube yüzde 70 oranında mobil cihazlar üzerinden izleniyor.

Sosyal medya kullanıcıları son beş yılda 2 kat, son bir yılda yüzde 13 artmış! Türkiye’de sosyal medyada geçirilen süre 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde! Dünya’da en fazla kullanılan sosyal platformlar Facebook ve Youtube . Türkiye, Instagram’ı Avrupa’da en aktif kullanan ülke konumunda! Türkiye’de her iki sosyal medya kullanıcısından biri sosyal medyayı markalara erişmek için kullanıyor!

Dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan yaş grubu 25-34 yaş aralığında ve erkekler kadınlara oranla daha çok kullanıyor! Türkiye’de sosyal medyada geçirilen süre 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde. Ülkemizde sosyal medyayı iş için kullananların oranı yüzde 44. Dünyada en fazla kullanılan sosyal platformlar Facebook ve Youtube. Instagram 1,22 milyar kullanıcı sayısı ile tüm dünyada yükseliş trendini devam ettiriyor ve Türkiye Instagram’ı Avrupa’da en aktif kullanan ülke konumunda yer alıyor. Dijital reklam harcamalarına dünya genelinde harcanan rakam 355,6 Milyar Dolar. Sosyal medya reklamlarında en çok ilgili gören platform Facebook. Reklam erişimi raporuna göre; Facebook reklamlarına erişiminde Türkiye 12. sırada yer alıyor.

İş dünyasının profesyonellerini bir araya getiren Linkedin 727 milyon kullanıcı sayısı ile popülerliğini yükseltiyor. Türkiye, Linkedin’i aktif kullanan ülkeler arasında 14. sırada yer alıyor. Twitter 350 milyonu aşkın kullanıcı sayısına sahip. Amerika Twitter’ı en aktif kullananlar arasında birinci sırada yer alırken, Türkiye 7. sıra ile zirveyi zorluyor! En popüler twitter hesapları arasında; Barack Obama 1. sırada, CNN 16. sırada, Bill Gates 20. sırada yer alıyor.

Kişisel verilerin kötüye kullanımı ülkeler kategorisinde; Türkiye, Rusya, Tayland, Çin ve Gana ile en az endişe duyan ülkeler arasındayız!

Portekiz, İspanya, Brezilya, Kanada ve Fransa en fazla önemseyen ilk beş ülke arasında yer alıyor. İçerik üretiminde ve sosyal medya platformlarında başı çekerken kişisel verilerimizi önemsemiyoruz maalesef!

En çok indirilen uygulamalar sınıflandırıldığında OYUN birinci sırada!

Oyun sektörü en çok indirilen uygulamalar pazarını domine etmiş durumda. Mobil oyun üreticilerinin pazar payının giderek artırdığı görülüyor. En çok indirilen uygulamalar arasında oyununun arkasından eğlence ve iletişim uygulamaları yer alıyor.

İçerik yeni reklam, #etiket ise yeni slogan!

Etiketler geleneksel reklam sloganı ile eşdeğer duruma gelmiş durumda ve sosyal medyada kullandığınız etiketler çok önemli. En çok kullanılan etiketler; love, instagood, fashion, tbt, travel, food, fitness, art, beautiful, nature… Sosyal medya reklamlarının tüketiciler üzerindeki etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Etiket artık yeni reklam sloganımız olduğuna göre hedef kitleyi seçerken sloganlarımızı ve hangi kullanıcıların (cinsiyet/yaş) hangi platformları kullandığını tespit ederek reklamlarımızı vermeliyiz. Örneğin; Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklam kitlesini farklı gruplar oluşturmaktadır. Ayrıca müşteri&marka online ilişki faaliyetlerinde kullanıcılar en çok markaların web sitesini ziyaret ediyor, video içeriklerini izliyor, markaların sosyal medya hesaplarını ziyaret edip, mobil uygulamalarını indiriyor.

Dijitalleşme ticaretin de ezberini bozdu! Globalde kişi başına 158 Amerikan Doları olan online alışveriş hacmi 304 Amerikan Dolarına ulaşmış durumda!

Raporda bu yıl e-ticarete de geniş bir yer verilmiş. Türkiye’de e-ticaret yapan internet kullanıcıları oranı %63’ten %75’e yükselmiş olsa da globalde payımız düşük. Globalde en çok para moda ve güzelliğe harcanmış. Elektronik aletler, oyuncak, hobi, mobilya, kişisel bakım ve yiyecekte önemli bir yere sahip. E-ticaret eylemlerine göre; internet kullanıcıların yüzde 81,5’i online ürün araması yapmış, yüzde 90,4’ü online mağaza ziyareti gerçekleştirmiş ve bu aşamaları geçenlerin yüzde 70’i online alışveriş işlemini tamamlamış. Tüm yaş gruplarının e-ticaret ile ilgileniyor. Globalde kişi başına 158 Amerikan Doları olan online alışveriş hacmi 304 Amerikan Dolarına ulaşmış durumda. Kişi başı online alışveriş harcaması dünya genelinde 703 Amerikan Doları.

Dijital okyanuslara yelken açarken her birimiz kendi iş kolumuz ve/veya süreçlerimize göre verilerle yola çıkmalı ve dijital dönüşüm sürecinde bireysel/kurumsal dijital yol haritamızı çıkarmakta gecikmemeliyiz.