Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi gençleri sosyal girişimcilik ekosistemine kazandıracak     

Kurulduğu günden bu yana, ürettiği değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefl eyen Kale Grubu, ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi kapsamında, sosyal girişimcilik alanındaki birikim ve deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla online eğitim platformu olan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi’ni hayata geçirdi.

Kale Grubu ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ortaklığıyla ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği’nin iş birliğiyle oluşturulan Akademi, Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencisi gençleri sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştırmayı, bu alanda çalışmak için gerekli temel yetkinlikleri ve ekosistem bağlantılarını kazandırmayı amaçlıyor.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Tüketmek yerine üretmeyi seçenlerin bilinçli tercihleriyle yarınlara çok daha iyi bir gelecek bırakmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu inancı bizimle paylaşan ve harekete geçmek isteyen tüm gençlerimizi, Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi’ne katılmaya davet ediyoruz” diyor.

“Sosyal girişimcilik ekosistemindeki boşluğu dolduracağız”

Türkiye’de, bölgeler arası fırsat eşitsizlikleri ve sosyal girişimcilikle ilgili nitelikli eğitime erişilememesi nedeniyle yeterince sosyal girişimci yetişemediğine dikkat çeken Bodur Okyay, son 5 yıl içinde İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı aracılığıyla yüzlerce genç zihinle karşılaştıklarını, bu deneyimleri sırasında gençlerin yönlendirilmeye ve cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bodur Okyay, “Akademi bünyesinde başlattığımız Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı ile yıl boyunca 500 üniversite öğrencisine eğitim verilmesi hedefleniyor. Eğer biz bu gençleri, programa katılmaları için harekete geçirebilirsek ve bu gençlerin dörtte biri proje yaratma ve yönetme konusunda yetkinliklerle bu programı tamamlarsa, Türkiye sosyal girişimcilik ekosistemindeki önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız” yorumunu yapıyor.

BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut ise; “Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı ile özellikle sürdürülebilir bir dünya için toplumsal fayda yaratacak nitelikte anlamlı bir kariyer hedefleyen gençleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu programı tamamlayanlar, yeni bir kariyer yolculuğu için gereken yönetim ve liderlik yetkinlikleri kazanacak sürdürülebilir gelecek için ihtiyacı olan sosyal girişim gücüne kavuşabilecek. Bir sosyal girişimcinin hareket alanını geliştirmek üzere ihtiyaç duyduğu sosyal ilişkileri de bu program sayesinde kurabilecek” diyor.

■ Güvensizlik normalleşti

“Dünyada işler pek de yolunda gitmiyor” diyor Zeynep Bodur Okyay ve şöyle devam ediyor: “Edelman Trust Barometer’ın ocak ayında yayımladığı son rapor, ‘güvensizliğin normalleştiğini’ ortaya koydu. İnsanların korkuları gittikçe şiddetleniyor ve derinleşiyor. Üstelik dünya kamuoyu, devletlerden umudu kesmiş durumda. Buna karşın iş dünyasından beklentiler hızla artıyor. Oysa hepimizin tek arzusu; daha adil, daha kapsayıcı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamak…Sürdürülebilirlik meselesinin başlangıç noktası da esasen ‘sürdürülebilir yaşam’… Güzel gezegenimiz, insanoğlu ortadan kalksa da varlığına devam edebilir ve doğa kendini yenileyebilir; ama biz insanlar sürdürülebilir yaşam için daha fazlasını yapmadığımız takdirde, gelecek nesiller sadece sözde kalabilir!”

■ Gençler umutsuz

“Pandemi nedeniyle hepimiz zor zamanlar yaşadık, yaşıyoruz. Peki, bu süreçte en çok etkilenen kesimlerin aşında gençlerin geldiğinin farkında mıyız?” sorusunu gündeme getiren Okyay, şu yorumları yapıyor: “Sürekli, “Gençler geleceğimizdir” dediğimiz ama sorunlarını, potansiyellerini görmezden geldiğimiz gençler… 2022 yılında genç bir yetişkin olmak, COVİD-19 hayatınızı beklemeye alırken reşit olmak demek. Konrad-Adenauer Vakfı tarafından Türkiye’de yapılan bir saha araştırmasının sonuçlarına baktım. Ankete katılan gençlerin yüzde 62,8’i, Türkiye’de geleceği olumlu görmüyor. Tamamen umutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 35,2. Bu karamsarlığın ana kaynağı ülkedeki ekonomik koşullar. Her 10 gençten yaklaşık 7’si, imkanı olduğunda bir başka ülkede yaşamak istediğini söylüyor. Kale Grubu’nun 65 yıllık birikimi ve deneyimini Akademi aracılığıyla gerçekten aydınlık geleceğimiz olduğuna inandığımız gençlerle paylaşmak istiyoruz.”

Toplumsal problemler için ortak akıl

Toplumsal problemler üzerine yoğunlaşan konularda ortak akıl yaratmak için hazırlanan, branşının en iyisi olan akademisyen ve eğitmenlerin ders vereceği Sosyal Girişimcilik Eğitim Programına üniversite öğrencileri, Türkiye’nin her yerinden online olarak katılabilecek. Program kapsamında Genç Girişimciler için Yönetim ve Liderlik modülü, Sosyal Girişimcilik modülü ve Proje atölyesi yer alıyor. Öğrenciler ayrıca UN SDSN tarafından sağlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Gerçekleştirme” programına da erişilebilecek. Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı, 2022 yılı boyunca 4 dönem üzerinden gerçekleşecek. Her bir dönemin online eğitim süreci 8 hafta, atölye süreci ise 4 hafta olacak. Online eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler arasından atölye sürecine geçmek için kabul mekanizması işletilecek. Ayrıca eğitimi tamamlayanlara Boğaziçi Üniversitesi’nden sertifika verilecek. Akademi bünyesinde ücretsiz gerçekleşecek ilk program olan Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı için birinci dönem başvuruları, 7-30 Mart tarihleri arasında www. dunyasinaiyibakanlar.com adresi üzerinden alınacak.