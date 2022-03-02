Dünya’yı anlamak istiyorsanız, DÜNYA’yı iyi okuyun demişti gazeteci dostlarım… Buradaki Dünya hem gazetemizi hem de içinde yaşadığımız Dünya’yı vurguluyordu.

Gerçekten, içerisinde yaşadığımız Dünya’yı anlayabilmek için onu her yönden algılamaya çalışmak gerekli.

Hele biz ihracatçılar için, DÜNYA’nın binbir türlü halini anlamaya çalışmak gerek şarttır deyip dururum.

Politikadan hava raporuna, finansal piyasalardan çevre sorunlarına kadar ve daha bir sürü konuya merakla eğilip, Dünya’nın halini algılamaya ve çok uluslu ilişkiler üzerine bina edilen işimizi en az riskle yönetmeye çalışmalıyız. İşte tam burada Gazetemiz DÜNYA devreye giriyor…

Gerek ülkemizin ve gerekse küresel köyün hareketlerinin detaylarını, neredeyse değinilmedik noktasını bırakmadan ve ciddi bir tarafsızlıkla bizlere aktarıyor. 42 yılı geride bıraktık dedi gazeteci dostlar…

Bağımsız ve başarılı gazetecilikle dolu 42 yıl. Bir köşesinde kendime çok keyif veren bir yer bulduğum DÜNYA, kuşkusuz sen daha çok bağımsız ve başarılı yıllarda iş insanlarımıza hizmet edeceksin…