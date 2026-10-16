Dünyayı değiştirmek için kaç kişi gerekir?

Çevresel sürdürülebilirlik için ku­rumsal projeler çoğalırken bireysel hareketlerin etki gücünün ne kadar far­kındayız? Kurumsal hareketlerin etkisi de zaten kurumdaki bireylerin farkında­lığına ve katılımına bağlı değil mi? “Be­nim elimden ne gelir ki?” sorusuna cevap olan iyi bir proje ile karşılaştım.

“Ağaç Adam” projesini başlatan Deniz Seçer, uzun yıllar İstanbul’da kurumsal şirketlerde üst düzey denetim yönetici­si olarak çalışmış. Zamanla odağını doğa­ya çevirerek, çevre odaklı projeler yönet­meye başlamış.

“Kurumsal hayatta şirketin finansal hedefleri için çalışıyordum, şimdi ise do­ğa ve toplum için ölçülebilir etki üreten kendi sosyal girişimimi yönetiyorum. Dışarıdan bakıldığında ağaç dikmek işin en güzel ve en görünür kısmı. Arkasında ise devasa bir lojistik, saha operasyonla­rı, dijital platform yönetimi, köy ziyaret­leri, arazi incelemeleri ve dikim süreç­leri var. Yaşamımı bu etkiyi büyütmeye adadım ve hayatımı da bu yapının sür­dürülebilirliği üzerinden idame ettiriyo­rum.” diyor.

Projesinin amacını şöyle anlatıyor: “Yolculuğum 13 yıl önce birkaç ağaç dik­mek ve birkaç tohum topu yapmakla baş­ladı, zamanla bir sevdaya dönüştü. Son­rasında ise, tek bir adamın bireysel ça­basından çıkıp toplumsal bir farkındalık hareketine dönüştü. Ağaç Adam’ın temel amacı; insanlara ‘tek bir kişi bile olsan değişimi başlatabilirsin’ duygusunu ha­tırlatmak ve doğayla kopan bağlarımızı yeniden tamir etmek. Tek ve net bir he­defim var: Köy köy dolaşarak köylüleri­mizin ve çiftçilerimizin yangın görmüş alanlarında veya terk edilmiş tarlaların­da 1 milyon zeytin fidanını toprakla bu­luşturmak.”

Peki, neden zeytin ağacı dikiyor? İşte cevabı: “Çünkü bu toprakların en kadim ağacı. Sadece ağaç dikmiş olmak için dik­mek istemedim, diktiğim her fidan çift­çimize doğrudan fayda sağlasın, onlara geçim kaynağı olsun istedim.

Köylümü­zün atıl kalmış toprakları boş durmasın, köyde yaşayan halka sürdürülebilir bir gelecek sunsun. Diktiğim ağaç, benden sonra da yüzyıllar boyunca yaşamaya ve hayat vermeye devam etsin istedim.” Di­kim yapacağı alanı belirlemek için Deniz Bey köyleri dolaşıp arazisi olan ama zey­tin fidanı dikmeye imkanı olmayan çift­çileri buluyor ya da ona ulaşıyorlar. Yan­gın geçirmiş alanlar, bakıma muhtaç köy toprakları ve yerel üreticinin desteğe ih­tiyaç duyduğu parsellere öncelik veriyor.

Dikim sürecini ise şöyle anlatıyor: “Zey­tin bir meyve ağacı, her ne kadar çok da­yanıklı olsa da özellikle ilk yıllarında su ister, emek ve bakım ister. Düzenli ba­kımı yapılabilecek arazileri seçiyoruz. Dikim yapacağımız her arazi sahibiy­le, öncesinde fidanların bakımının ak­satılmadan üstlenilmesine dair resmi bir protokol imzalıyoruz. agacadam.com web sitesinden destekçilerin sahiplendi­ği fidanlar, bu çiftçilerin arazilerine di­kiliyor. Sahiplenilen her fidanın hangi il, ilçe, köy, ada ve parselde, hangi çiftçinin arazisinde olduğu tek tek kayıt altına alı­nıyor. Amaç, sadece fidanı toprağa dikip gitmek değil, onun asırlar boyunca yaşa­masını ve meyve vermesini sağlamak.”

Çaresizliğin ilacı: Harekete geçmek

Ağaç Adam hepimize şu mesajı gön­derdi: “Benim elimden ne gelir ki? cüm­lesi, insanın kendine söylediği en büyük yalandır bence. Bir okyanus, damlaların birleşmesiyle oluşur. Siz tek bir ağaç di­kersiniz ya da bir ağacı kurtarırsınız, o ağaç bir kuşun yuvası, bir arının sığınağı, toprağın tutunma noktası olur. Bireyle­re önerim şu: Büyük planlar yapıp tıkan­maktansa, hemen bugün küçük bir adım atın. Balkonunuza bir saksı koyun mese­la, belki bir ağaç değil ama bir domates, bir biber. Yakınınızdaki bir alana bir to­hum bırakın ya da sahada çalışan biri­ne destek olun. Adım atmak çok kolay aslında fakat sanırım o gücü hissetmek zor. Harekete geçmek, çaresizlik duygu­sunun tek ilacıdır. Önemli olan yolda ol­mak, gerisi zaten gelir.”