Dünyayı değiştirmek için kaç kişi gerekir?
Çevresel sürdürülebilirlik için kurumsal projeler çoğalırken bireysel hareketlerin etki gücünün ne kadar farkındayız? Kurumsal hareketlerin etkisi de zaten kurumdaki bireylerin farkındalığına ve katılımına bağlı değil mi? “Benim elimden ne gelir ki?” sorusuna cevap olan iyi bir proje ile karşılaştım.
“Ağaç Adam” projesini başlatan Deniz Seçer, uzun yıllar İstanbul’da kurumsal şirketlerde üst düzey denetim yöneticisi olarak çalışmış. Zamanla odağını doğaya çevirerek, çevre odaklı projeler yönetmeye başlamış.
“Kurumsal hayatta şirketin finansal hedefleri için çalışıyordum, şimdi ise doğa ve toplum için ölçülebilir etki üreten kendi sosyal girişimimi yönetiyorum. Dışarıdan bakıldığında ağaç dikmek işin en güzel ve en görünür kısmı. Arkasında ise devasa bir lojistik, saha operasyonları, dijital platform yönetimi, köy ziyaretleri, arazi incelemeleri ve dikim süreçleri var. Yaşamımı bu etkiyi büyütmeye adadım ve hayatımı da bu yapının sürdürülebilirliği üzerinden idame ettiriyorum.” diyor.
Projesinin amacını şöyle anlatıyor: “Yolculuğum 13 yıl önce birkaç ağaç dikmek ve birkaç tohum topu yapmakla başladı, zamanla bir sevdaya dönüştü. Sonrasında ise, tek bir adamın bireysel çabasından çıkıp toplumsal bir farkındalık hareketine dönüştü. Ağaç Adam’ın temel amacı; insanlara ‘tek bir kişi bile olsan değişimi başlatabilirsin’ duygusunu hatırlatmak ve doğayla kopan bağlarımızı yeniden tamir etmek. Tek ve net bir hedefim var: Köy köy dolaşarak köylülerimizin ve çiftçilerimizin yangın görmüş alanlarında veya terk edilmiş tarlalarında 1 milyon zeytin fidanını toprakla buluşturmak.”
Peki, neden zeytin ağacı dikiyor? İşte cevabı: “Çünkü bu toprakların en kadim ağacı. Sadece ağaç dikmiş olmak için dikmek istemedim, diktiğim her fidan çiftçimize doğrudan fayda sağlasın, onlara geçim kaynağı olsun istedim.
Köylümüzün atıl kalmış toprakları boş durmasın, köyde yaşayan halka sürdürülebilir bir gelecek sunsun. Diktiğim ağaç, benden sonra da yüzyıllar boyunca yaşamaya ve hayat vermeye devam etsin istedim.” Dikim yapacağı alanı belirlemek için Deniz Bey köyleri dolaşıp arazisi olan ama zeytin fidanı dikmeye imkanı olmayan çiftçileri buluyor ya da ona ulaşıyorlar. Yangın geçirmiş alanlar, bakıma muhtaç köy toprakları ve yerel üreticinin desteğe ihtiyaç duyduğu parsellere öncelik veriyor.
Dikim sürecini ise şöyle anlatıyor: “Zeytin bir meyve ağacı, her ne kadar çok dayanıklı olsa da özellikle ilk yıllarında su ister, emek ve bakım ister. Düzenli bakımı yapılabilecek arazileri seçiyoruz. Dikim yapacağımız her arazi sahibiyle, öncesinde fidanların bakımının aksatılmadan üstlenilmesine dair resmi bir protokol imzalıyoruz. agacadam.com web sitesinden destekçilerin sahiplendiği fidanlar, bu çiftçilerin arazilerine dikiliyor. Sahiplenilen her fidanın hangi il, ilçe, köy, ada ve parselde, hangi çiftçinin arazisinde olduğu tek tek kayıt altına alınıyor. Amaç, sadece fidanı toprağa dikip gitmek değil, onun asırlar boyunca yaşamasını ve meyve vermesini sağlamak.”
Çaresizliğin ilacı: Harekete geçmek
Ağaç Adam hepimize şu mesajı gönderdi: “Benim elimden ne gelir ki? cümlesi, insanın kendine söylediği en büyük yalandır bence. Bir okyanus, damlaların birleşmesiyle oluşur. Siz tek bir ağaç dikersiniz ya da bir ağacı kurtarırsınız, o ağaç bir kuşun yuvası, bir arının sığınağı, toprağın tutunma noktası olur. Bireylere önerim şu: Büyük planlar yapıp tıkanmaktansa, hemen bugün küçük bir adım atın. Balkonunuza bir saksı koyun mesela, belki bir ağaç değil ama bir domates, bir biber. Yakınınızdaki bir alana bir tohum bırakın ya da sahada çalışan birine destek olun. Adım atmak çok kolay aslında fakat sanırım o gücü hissetmek zor. Harekete geçmek, çaresizlik duygusunun tek ilacıdır. Önemli olan yolda olmak, gerisi zaten gelir.”
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