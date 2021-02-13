Dünyayı yönetenler hangi eğitimi aldılar?

Devletleri yöneten liderlerin aldıkları eğitimleri hiç merak ettiniz mi? İyi bir eğitim alan devlet başkanlarının, yönettikleri ülkelerle paralel ilerleyen eğitimleri olduğunu biliyor musunuz?

Örneğin mühendisliğiyle övünen Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel’in fizik eğitimi aldığını, ardından kuantum doktorası yaptığını çoğumuz bilmeyiz. Doğu Almanya kökenli olan Merkel, Leipzig’deki Karl Marx Üniversitesi’nde Fizik eğitimi aldı. Merkel, ardından Berlin- Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü’nde okudu. Kuantum kimyası üzerine tez için bir doktora kazandı.

Hukuk ve bankacılığın merkezi İtalya’da durum nasıl? Hukuk denilince akla ilk gelen şehir Roma. Roma’daki La Sapienza Üniversitesi’nden mezun olan hukukçu Giuseppe Conte’nin yönettiği İtalya’da dümene geçtiğimiz hafta finans dünyasının önemli bir ismi geçti. İtalya’daki Banca Nazionale del Lavoro’da çalışan babası Carlo Draghi gibi bu sektöre giren Mario Draghi, İtalya’nın yeni başbakanı oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı, Asya Kalkınma Bankası Başkanlığı görevlerinde bulunan Mario Draghi, Roma La Sapienza Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1976 yılında MIT’te ekonomi dalında doktora yaptı. Unutmayalım ki dünyanın en eski bankası da, bankacı Draghi’nin ülkesindeki Monte dei Paschi di Siena, 1472’den bu yana İtalya’da faaliyette.

Dünya ticaretinin kimyasını değiştiren Çin’in lideri Xi Jinping, Tsinghua Üniversitesi’nin Kimya bölümünden mezun oldu. Avrupa medyasının başkenti Londra, en güçlü sesleri ise İngiltere’dedir. İngiliz tarihine damga vuran Başbakan Winston Churchill gibi, Boris Johnson’da Times, Daily Telegraph gibi gazetelerde uzun süre çalıştı.

Tembel ama başarılı lider

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ise eğitim hayatından çok okuldaki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Claymont’taki Archmere Akademisi’ndeyken futbola ilgi gösteren Biden, oyun kurucu olarak takımın lideri durumundaydı. Newark’taki Delaware Üniversitesi’nde de kısa bir süre Amerikan futbolu oynayan Biden, burada ise tarih ve politika bilimi alanlarında çift anadal yaptı. Kekeme olduğu için konuşma zorluğu yaşayan Biden, ayrıca dilbilimi alanında yandal lisansı derecesini tamamladı. 688 öğrencili okulunun 506’ncı başarılı öğrencisi olan Biden, 1968’de Syracuse Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesini de tamamladı. Burada da başarı grafiği pek iyi olduğu söylenemez: 85 öğrencili bölümün 76’ncısıydı. Biden kekemeydi ama konuşmasıyla seçimi kazandı. Takım liderliğini, futboldaki oyun kurucusu olduğunda gösterdi. Trump’ın adaletsiz kararlarına karşı da yeteri kadar hukuk bilgisine sahipti.

KGB ajanı Putin’in doktorası enerji

Ancak beni en fazla şaşırtan Putin’dir. 1975’te Saint Petersburg Üniversitesi’nde Hukuk bölümünü bitiren, KGB’de Albay rütbesine kadar yükselen Putin, siyasette henüz yokken doktorasını tamamladı. Putin’in doktora tezi ise “Rusya Ekonomisini Geliştirme Stratejisinde Doğal Kaynaklar” konusuydu. Yıllar sonra Devlet Başkanı seçildi, vananın başına geçti, dünya petrolünü, doğalgazını yöneten isim oldu.