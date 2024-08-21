“Durduk yere” mi oldu?
Dün…
Bir tarafta:
Merkez Bankası kararı…
Diğer tarafta:
TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin “üretim”, “istihdam”, “ihracat” adına uyarıları…
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TOBB üyeleri şöyle diyor:
“Milyonlarca kişiye istihdam alanı oluşturan, katma değer yaratan ve ihracatta 250 milyar doları aşmamızı sağlayan “trilyonlarca dolarlık yatırım” korunmalı…”
“Risk alarak, binlerce saat emek harcayarak bu seviyeye gelen mevcut yatırımların çoğunluğu, bugün finansmana ihtiyaç duyuyor…”
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Ve uyarıyor:
“Geleceğimiz olan bu yatırımlarımızı korumak, geliştirmek, katma değerini artırmak amacıyla öncelikle ticari krediler üzerinde uygulanan büyüme sınırını kaldırmak gerekiyor…”
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Merkez Bankası ise şöyle diyor:
“Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda…
Parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir...”
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Ve ekliyor:
“Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”
VELHASIL
Herkesin haklı (bugün) olduğu bu fotoğraf, “durduk yere” oluşmadı…
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Kredisizlikten değil, oluk oluk akıtılan kredilerin yanlış kullanılmasıyla oluştu…
Yatırımsızlıktan değil, yatırım önceliklerini yanlış belirleyerek oluştu…
Üretimsizlikten değil, verimsiz üreterek oluştu…
Harcayarak değil, israf ederek oluştu…
Kararsızlıktan değil, yanlış kararlardan ve/veya doğru kararlar alıp, uygulamamaktan oluştu…
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Ve sıralanabilecek daha onlarca neden…
Şanslıyız ama: Yaşadıklarımızdan ders almak ve tekrarlamamak adına…