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“Durduk yere” mi oldu?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dün…

Bir tarafta:

Merkez Bankası kararı…

Diğer tarafta:

TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin “üre­tim”, “istihdam”, “ihracat” adına uyarıları…

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TOBB üyeleri şöyle diyor:

“Milyonlarca kişiye istihdam alanı oluş­turan, katma değer yaratan ve ihracatta 250 milyar doları aşmamızı sağlayan “tril­yonlarca dolarlık yatırım” korunmalı…”

“Risk alarak, binlerce saat emek harca­yarak bu seviyeye gelen mevcut yatırımla­rın çoğunluğu, bugün finansmana ihtiyaç duyuyor…”

***

Ve uyarıyor:

“Geleceğimiz olan bu yatırımlarımızı ko­rumak, geliştirmek, katma değerini artır­mak amacıyla öncelikle ticari krediler üze­rinde uygulanan büyüme sınırını kaldır­mak gerekiyor…”

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Merkez Bankası ise şöyle diyor:

“Kredi ve mevduat piyasalarında öngö­rülenin dışında gelişmeler olması duru­munda…

Parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek­tir...”

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Ve ekliyor:

“Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozul­ma öngörülmesi durumunda ise para poli­tikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”

VELHASIL

Herkesin haklı (bugün) olduğu bu fotoğraf, “durduk yere” oluşmadı…

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Kredisizlikten değil, oluk oluk akı­tılan kredilerin yanlış kullanılmasıy­la oluştu…

Yatırımsızlıktan değil, yatırım ön­celiklerini yanlış belirleyerek oluş­tu…

Üretimsizlikten değil, verimsiz üreterek oluştu…

Harcayarak değil, israf ederek oluştu…

Kararsızlıktan değil, yanlış karar­lardan ve/veya doğru kararlar alıp, uygulamamaktan oluştu…

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Ve sıralanabilecek daha onlarca neden…

Şanslıyız ama: Yaşadıklarımızdan ders almak ve tekrarlamamak adına…

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