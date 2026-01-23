Durdurun dünyayı inecek var

Değişik zamanlardan geçtiğimiz kesin, normalde dünyanın en zenginlerinin toplandığı ve ne olacak bu düşük gelirlile­rin hali diye hayıflandığı Davos Zirvesi bu sefer farklı diyaloglara sahne oldu. Dünya­daki gelir dağılımı bozukluğunun bizatihi sebebi olan kişilerin bir araya gelip yılda bir hafta günah çıkardığı yer jeopolitik ge­lişmelerin gölgesinde kaldı.

AB liderleri ne­redeyse bir ağızdan ABD karşısında duruş sergilemeye çalıştı. ABD Başkanı Trump ise yıllardan bu yana bildiğimiz ama bir şe­kilde de sürekli çalışan taktiğini uyguladı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Silahlara Veda romanını anımsatan bir yol izleyen Avrupa Birliği Grönland’a yönelik artan tehditler ile sudan çıkmış balığa döndü.

Avrupa’nın hali düşündürücü

Ülke başına bir elin parmağını geçme­yen sayıda asker ile sembolik bir çıkartma yapan Avrupa’nın hali gerçekten düşün­dürücü. Trump, her zaman yaptığını yap­tı ve pazarlık masasına olası en iyi şekilde oturdu. Dilimizde de ölümü gösterip sıtma­ya razı etmek olarak adlandırılan bu uygu­lama Trump tarafından sayısız kere başarı ile uygulandı.

Piyasalar ilk planda en kötü­sünü fiyatlama eğiliminde olduğundan ve herkes aynı yönde olduğunda aşırıya kaçma ihtimali de arttığından “TACO” trade ola­rak anılan bir yöntem geliştirdi. Bu plana göre Trump başta tabiri caizse eser gürler, bu sırada karşı taraf şaşırır ve normalde ilk planda kabul etmeyeceği şartlarda uzlaşır. Trump’ın aslında başından beri arzu ettiği koşullar olur genelde bunlar.

TACO kalıbı­nın açılımı Trump bir noktada geri adım atar olarak özetlenebilir. Ancak bu sapta­ma bence biraz eksik Trump isteyenin bir yüzü kara diyerek iş hayatı boyunca yaptığı anlaşmalara benzer şekilde davranıyor. Son durum itibariyle, Avrupa Birliğine getirilen ek gümrük vergileri ortadan kalktı, Avrupa da mutlaka biraz mırın kırın ettikten sonra eski güzel günlere dönmek isteyecektir.

Bedava peynir fare kapanında olur

Rusya tehdidine karşı NATO şemsiyesi altında güvenlik arayan Avrupa Birliği ül­kelerinin bedava peynir ancak fare kapa­nında olur dedirtecek şekilde aslında ulus­lararası siyasette dost yoktur ülkelerin çıkarları vardır noktasına geldiklerini gör­mekteyiz.

Global piyasalara yansımalarına bakacak olursak, jeopolitik risk belki Grön­land adına bitti ama yarın ne olacağı belir­siz mottosu geçerli. Altın ve gümüş yukarı­da kalmaya devam ediyor. Kısmi kar satış­ları gelse de, düşüşle geldiğimiz yerler daha 1-2 ay öncesine kadar telaffuz etmekte zor­lanacağımız seviyeler.

Bilanço sezonu kap­samında yine ABD tarafında yüksek tekno­loji üreten şirketlerin finansallarına odak­landık. Nvidia CEO tarafından Davos’ta gelen açıklamalar yarı iletken sektörünü yeniden hareketlendirdi. OpenAI tarafın­dan çıkılan yatırımcı turunda da gördüğü­müz gibi artık bu şirketlerin harcamaları, aldıkları yatırımlar ya da projeksiyonları da trilyon dolarlık şirket ölçeğinde gerçek­leşiyor.

Davos bu yıl da geride kalıyor

Dünya genelinde ABD şirketlerine ola­sı alternatifler Uzakdoğu Asya’da var, an­cak o tarafta da başta Çin olmak üzere iste­diğiniz miktarda pozisyon alabilir misiniz ya da elde ettiğiniz karı rahatlıkla yurtdışı­na transfer edebilir misiniz gibi temel soru işaretleri var. İsviçre’ye ağırlıklı olarak özel jetleriyle gelerek orada karbon ayak izi ko­nusunda panellere katılarak notlar alan da­vetliler ile beraber Davos bu yıl da geride kalıyor.