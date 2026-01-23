Durdurun dünyayı inecek var
Değişik zamanlardan geçtiğimiz kesin, normalde dünyanın en zenginlerinin toplandığı ve ne olacak bu düşük gelirlilerin hali diye hayıflandığı Davos Zirvesi bu sefer farklı diyaloglara sahne oldu. Dünyadaki gelir dağılımı bozukluğunun bizatihi sebebi olan kişilerin bir araya gelip yılda bir hafta günah çıkardığı yer jeopolitik gelişmelerin gölgesinde kaldı.
AB liderleri neredeyse bir ağızdan ABD karşısında duruş sergilemeye çalıştı. ABD Başkanı Trump ise yıllardan bu yana bildiğimiz ama bir şekilde de sürekli çalışan taktiğini uyguladı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Silahlara Veda romanını anımsatan bir yol izleyen Avrupa Birliği Grönland’a yönelik artan tehditler ile sudan çıkmış balığa döndü.
Avrupa’nın hali düşündürücü
Ülke başına bir elin parmağını geçmeyen sayıda asker ile sembolik bir çıkartma yapan Avrupa’nın hali gerçekten düşündürücü. Trump, her zaman yaptığını yaptı ve pazarlık masasına olası en iyi şekilde oturdu. Dilimizde de ölümü gösterip sıtmaya razı etmek olarak adlandırılan bu uygulama Trump tarafından sayısız kere başarı ile uygulandı.
Piyasalar ilk planda en kötüsünü fiyatlama eğiliminde olduğundan ve herkes aynı yönde olduğunda aşırıya kaçma ihtimali de arttığından “TACO” trade olarak anılan bir yöntem geliştirdi. Bu plana göre Trump başta tabiri caizse eser gürler, bu sırada karşı taraf şaşırır ve normalde ilk planda kabul etmeyeceği şartlarda uzlaşır. Trump’ın aslında başından beri arzu ettiği koşullar olur genelde bunlar.
TACO kalıbının açılımı Trump bir noktada geri adım atar olarak özetlenebilir. Ancak bu saptama bence biraz eksik Trump isteyenin bir yüzü kara diyerek iş hayatı boyunca yaptığı anlaşmalara benzer şekilde davranıyor. Son durum itibariyle, Avrupa Birliğine getirilen ek gümrük vergileri ortadan kalktı, Avrupa da mutlaka biraz mırın kırın ettikten sonra eski güzel günlere dönmek isteyecektir.
Bedava peynir fare kapanında olur
Rusya tehdidine karşı NATO şemsiyesi altında güvenlik arayan Avrupa Birliği ülkelerinin bedava peynir ancak fare kapanında olur dedirtecek şekilde aslında uluslararası siyasette dost yoktur ülkelerin çıkarları vardır noktasına geldiklerini görmekteyiz.
Global piyasalara yansımalarına bakacak olursak, jeopolitik risk belki Grönland adına bitti ama yarın ne olacağı belirsiz mottosu geçerli. Altın ve gümüş yukarıda kalmaya devam ediyor. Kısmi kar satışları gelse de, düşüşle geldiğimiz yerler daha 1-2 ay öncesine kadar telaffuz etmekte zorlanacağımız seviyeler.
Bilanço sezonu kapsamında yine ABD tarafında yüksek teknoloji üreten şirketlerin finansallarına odaklandık. Nvidia CEO tarafından Davos’ta gelen açıklamalar yarı iletken sektörünü yeniden hareketlendirdi. OpenAI tarafından çıkılan yatırımcı turunda da gördüğümüz gibi artık bu şirketlerin harcamaları, aldıkları yatırımlar ya da projeksiyonları da trilyon dolarlık şirket ölçeğinde gerçekleşiyor.
Davos bu yıl da geride kalıyor
Dünya genelinde ABD şirketlerine olası alternatifler Uzakdoğu Asya’da var, ancak o tarafta da başta Çin olmak üzere istediğiniz miktarda pozisyon alabilir misiniz ya da elde ettiğiniz karı rahatlıkla yurtdışına transfer edebilir misiniz gibi temel soru işaretleri var. İsviçre’ye ağırlıklı olarak özel jetleriyle gelerek orada karbon ayak izi konusunda panellere katılarak notlar alan davetliler ile beraber Davos bu yıl da geride kalıyor.
|Borsa
|12.851,49
|0,97 %
|Dolar
|43,3261
|0,16 %
|Euro
|50,9591
|0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1756
|0,06 %
|Altın (GR)
|6.876,35
|0,56 %
|Altın (ONS)
|4.936,05
|0,40 %
|Brent
|63,5700
|-1,76 %