Durgunluk endişesi emtiayı ucuzlatıyor, bizim enerjimiz ucuzlar mı?

Başlığa bakıp bizim ekonomiden dem vurduğumu sanmayın. Bu, küresel ekonominin piyasa refleksi… Bizim konuyla ilgimiz yok zira biz kendi heterodoksumuzda ve eklektik düzlemde ilerliyoruz. Artık her nereye ilerliyorsak? Zira bu politikayı önerenlerin dahi nereye varacağımıza dair fikri olduğunu sanmıyorum.

Biz, durgunluk endişesine geri dönelim. Neredeyse tüm emtialarda resesyon (durgunluk) korkusu yüzünden, fonlar satış yapıyor. Haziran, son 20 yılda merkez bankalarının en fazla faiz artışı gerçekleştirdikleri ay oldu. 40 yılın en yüksek enflasyonu sebebiyle parasal sıkılaştırma sürecek.

ALTINA NE OLUYOR?

Bir yandan artan jeopolitik riskler diğer yandan enflasyon belası, durgunluk kaygısı derken, “dünya güvensizlik endeksi” diyebileceğimiz altının, beklenenin aksine ons fiyatı düşüyor. Peki, sebebi nedir?

1-Durgunluk korkusu değerli metalleri eritiyor.

2-Küresel bazda yükselen faizler, işlerin daha da kötüye gideceğine yorumlanıyor.

3-Ham petrol gibi altın da dolar üzerinden fiyatlanıyor. Daha güçlü bir dolar, daha düşük ons demek.

4-Altın, enflasyona karşı bir korunma aracıdır. Ancak dünya resesyon korkusu ile mücadele ediyor.

5-Altın, dolarla fiyatlandığı için gram altın yüksek seyrini koruyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Emtianın gerilemesi bizi ilgilendirmeli mi?

Elbette… İhracatta dış emtiaya bağımlıyız ve birim fiyat oluşumunda emtia fiyatları, en az kur kadar belirleyici… Hal böyle olunca bu durum, ihraç malı üretenlerimiz için avantaj oluşturuyor. Özetle emtiadaki fiyat hareketliliği, tüm sektörleri farklı oranda ve yönde etkiliyor.

Enerji maliyetimizde iyileşme yaşanır mı?

Beklenti budur ama petrolün varil fiyatı 65 $’lara inmedikçe bizde dişe dokunur enerji faturası iyileşmesi yaşanmaz. Hele ki aracının deposunu düşünenler, her benzin pompasının vergi dairesi olduğunu hesaba katarsak, fazla umutlanmasın.

NOT

YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULMAK

Şu anda ekonomistlerin üzerinde en fazla kafa patlattığı soru şudur? Hangisi daha tehlikeli; enflasyon mu durgunluk mu? Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Enflasyon; baş belası… Hele ki yüksek enflasyon ise ekonomi kemirgeni… Ama durgunluğa ne demeli? Piyasada hareket yoksa ekonomin bereketi nereden gelecek?

Buradaki açmaz; birinin diğerine antitez olmasıdır. Hani diyoruz ya “enflasyon obezite ise durgunluk diyettir” diye… Fakat bizdeki sorun; enflasyondan korunmak adına liradan kaçıp mala, emtiaya yönelince, talep patlaması üzerinden enflasyonu besliyor olmamız…

Kırk katır mı kırk satır mı ikileminde acaba bizler; ölümlerden ölüm beğen dercesine bir ayrıma mı zorlanıyoruz? Aslında durum, sandığımızdan da kötü olabilir; hem kırk satır hem kırk katır…