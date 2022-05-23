Durgunluk fiyatlaması işaretleri artıyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’in kapatma önlemlerine rağmen ABD ve Avrupa ekonomileri halen gücünü koruyor. Salgına karşı alınan önlemlerin azaltılması hizmet sektörü kanalıyla ekonomiyi destekliyor. Ancak yılın son çeyreği için yapılan tahminler, büyümede aşağı, enflasyonda yukarı yönlü revizyonlara işaret ediyor.

Yedi haftadır aralıksız satış yiyen hisse senedi piyasaları yavaşlamanın ötesine geçti. Ayı piyasasına giren Nasdaq ve ayı piyasasının eşiğinde olan S&P 500 ekonomide olası bir durgunluğu fiyatlamaya başladı.

Hisse senetleri son beş durgunluğun dokuzunu tahmin etmesiyle tanınan bir piyasa. Dolayısıyla borsalardaki düşüşten yola çıkarak ABD ve Avrupa ekonomileri için durgunluk tahmini yapmak doğru değil. Ekonominin açılması, şirket ve şahısların bilançolarının güçlü olması ve ertelenmiş talep büyümeyi desteklemeye devam ediyor.

Türkiye ekonomisinde yavaşlama işaretleri gelişmiş ülkelere göre daha belirgin. PMI verileri ekonominin mart ayından itibaren daralma bölgesine girdiğini gösteriyor. Düşük bir bazdan geldiği için ilk yarı yıllık büyümesi halen güçlü seyrediyor. Ancak dış ticaret şoku devam eder ve Avrupa’yı vurursa, Türkiye ekonomisindeki yavaşlama ikinci yarı daha belirginleşecek.

Türkiye döviz ve Eurobond piyasaları ekonomideki yavaşlamayı ve ödemeler dengesindeki bozulmayı fazlasıyla fiyatlıyor. Türk lirası sene başından beri yüzde 16 gerileme ve uzun vadeli Eurobond faizleri 200 baz puana yakın artış ile kötü gidişi fazlasıyla fiyatlıyor.

Hisse senedi fiyatlamaları görece daha iyimser. Son haftalarda küresel satışlara paralel yüzde 10 değer kaybetmesine rağmen, MSCI Türkiye halen sene başından beri yüzde 5 getiri ile gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışıyor.

Finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının alışları ve yabancı yatırımcı pozisyonunun düşüklüğü Borsa İstanbul’un pozitif ayrışmasında etkili. Ancak doların küresel olarak güçlendiği ve küresel risk iştahının bozulmaya devam ettiği bir senaryoda kısa vadede Borsa İstanbul’da aşağı yönlü eğilim devam edebilir.

Orta vadeli düşünen, yeterli mali gücü olan ve Türkiye’nin geleceğine güvenen yatırımcılar için gerek Eurobond gerekse hisse senedi piyasası tarihi bir fırsat penceresi sunuyor. Ancak bu pencere uzun süre açık kalabilir.