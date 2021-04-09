Durum ve beklentiler

Fehmi KÖFTEOĞLU

Seyahat endüstrisi dünyada ve Türkiye’de 2021 yılına 2020’e göre daha umutlu girmişti.

Yılın ilk çeyreği geride kalırken, turizm için yükselen sezon olan yaz mevsimine girilirken ortaya çıkan tablo bu yönde değil.

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkeleri için kaynak pazar konusunda olan Avrupa genelinde ve lokomotif konumundaki Almanya ve İngiltere’de de durum iç açıcı değil.

Kamu yönetimine sektörden ve kamuoyundan seyahatleri açması yönünde sürekli baskı yapılıyor.

Hükümetler kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğine ilişkin tarih veriyor.

Ancak yılbaşından bu yanaverilen her tarih, daha gelmeden ileriye atılarak değiştiriliyor.

İngiltere açılmayı erteliyor, Almanya ağustosa kadar tatilleri unutun diyor,

Fransa tam kapanmaya geçti. Çin ve İran Türkiye’ye uçuşları durdurdu.

Zira başta koronavirüsün her gün bir yenisi çıkan yeni varyantları türeyip yayılıyor.

Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) da uluslararası seyahatlerin ne zaman açılabileceğine ilişkin daha önceki öngörülerini değiştiriyor.

UNWTO, uluslararası seyahatlerin temmuzdan önce açılamayacağını bunun eylüle de kalabileceğini söylüyor.

UNWTO gibi başta Almanya ve İngiltere olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de yakın dönem için tarih vermezken yurt dışı seyahatlerin bu yıl tamamen yasaklanması bile tartışılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 11 Ocak’ta, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde medya temsilcileriyle bir araya geldiğinde, mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayacağını, nisan ayında da sezonu açmayı planladıklarını, turizmin bu yıl ikiye katlanacağını söylemişti.

Mart ayında etkinlikler başlamadı, nisan ayında da sezon açılmadı. Turizmin ikiye katlanacağı lafını ciddiye alan yok.

Sayın bakan bu sözleri söylerken bugün yaşanan olaylar yoktu, ama sezonun nisan ayında açılabileceğini, turizmin ikiye katlanacağını gösteren herhangi bir veri, bilgi de yoktu.

Veri bilgi olmadan, niyete dayalı beyan, gerçeğin yerini tutmuyor.

Değerlendirme ve beklentiler olguya dayanırsa anlam taşır.