Düşen sadece faiz değil

Tatsız bir haftayı geride bıraktık ve bunun yansımalarını göreceğimiz yeni bir haftaya başlıyoruz. Söyledikleri ve yaptıkları arasındaki fark giderek açılan Merkez Bankası, sadece TL’nin değerini gereksiz ve aşırı düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda bu hafta açıklanacak tüketici güveninden, reel sektör göstergelerine, gelir dağılımından kamu maliyesine kadar pek çok alanda zor onarılacak yaralar açıyor.

TCMB’nin faiz ve enflasyon konusunda söylemleri Eylül’de değişmeye başladı. “Faiz enflasyonun üzerine kalacak” açıklamalarının yerini, “Çekirdek enflasyon” temelli bir perspektif aldı. Ardından bu da ortadan kalktı. Şimdi faizler manşet enflasyonun da, çekirdek enflasyonun da altında. Ama düşürülen tek şey faiz değil. TL’nin zaten düşük olan değeri daha da düşüyor, tüketici güveni düşüyor, TL’ye güven düşüyor, geleceğe yönelik beklentiler düşüyor… Bu nedenle faizlerin düşmesi ile umulan tüketim ve yatırım iştahı artışının gerçekleşme potansiyeli de azalıyor.

Dipteki tüketici güveninde yeni bir düşüş gelebilir

Bu sabaha kasım ayı tüketici güven endeksi ile başlıyoruz. Hemen ardından ekim ayında ülkemize gelen turist sayısı ve Türkiye’den yurtdışına çıkan vatandaşlarımızın sayısı açıklanacak.

Son açıklanan ekim ayı verilerinde tüketici güveni 76,8 puan ile 152 ayın en düşük düzeyine inmişti. En son Küresel Mali Krizin yaşandığı 2008-2009 döneminde bu kadar düşük seviyeleri gören tüketici güveni, Şubat 2009’dan beri ilk kez bu kadar düşük bir değer aldı. Güveni oluşturan 4 alt endeks de gerilerken, önceki aya göre en sert düşüş, “gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi”nde yaşandı.

Bu sabah açıklanacak kasım verisinin ekimden daha iyi gelmesine sebep olacak hiçbir gelişme yaşanmazken, güveni düşürecek çok sayıda olay yaşadık. Bildiğiniz gibi kur ve enflasyon düzeyi tüketici güveni ve beklentileri üzerinde büyük etkiye sahip.

Sektörel güven ne yönde değişecek?

Sektörel güven endekslerinin kasım sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Son dönemde bu endeksler birbirinden farklı yönlerde hareket ediyor. Ertelenen talep ve enflasyondan kaçışın bir sonucu olarak diplerden toparlanan inşaat sektöründe güven düzeyi son aylarda artıyor. Belki bu haftaki sonuçlarda da artışın devamı gelebilir. Ancak diğer üç sektörde gerileme görmemiz şaşırtıcı olmaz. Özellikle sanayi tarafında net bir değişim görebiliriz.

Finansal İstikrar Raporu

TCMB mayıs ve kasım olmak üzere yılda iki kez Finansal İstikrar Raporu açıklıyor. Bu cuma günü yılın ikinci raporu açıklanacak. Attığı beklenmedik adımlar ile finansal istikrar üzerinde pek de olumlu etki yapmayan bankanın açıklayacağı rapor dikkatle izlenecek.

Yurt içi veriler

Pazartesi 10:00: Kasım ayı tüketici güveni

Pazartesi 11:00: Ekim ayı turist sayısı

Çarşamba 10:00: Kasım ayı sektörel güven endeksleri

Çarşamba 10:00: Kasım ayı reel sektör güven endeksi

Çarşamba 10:00: Kasım ayı kapasite kullanım oranı

Cuma 10:00: TCMB Finansal İstikrar Raporu

Yurt dışı veriler

Salı 17:45: ABD Kasım Markit PMI Flaş

Çarşamba 12:00: Almanya Kasım Ifo endeksi

Çarşamba 16:30: ABD Ekim ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri

Çarşamba 16:30: ABD 3. çeyrek büyüme

Çarşamba 18:00: ABD Ekim enflasyonu

Perşembe 10:00: Almanya 3. Çeyrek büyüme