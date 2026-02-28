Duygu-biliş-deneyim zinciri

Yönetim Danışmanı METİN TABALU

Dijital dönüşüm çağında kişi­selleştirilmiş pazarlama (in­dividualized marketing) nosyonu hegemonyası sürüyor. Reklamın işleyişini açıklayan Duygu - Biliş - Deneyim (DBD) çerçevesi, kitle iletişimi döneminde geliştirilmiş olsa da bugün asıl gücünü kişisel­leştirme bağlamında göstermek­tedir.

Özellikle Stanford İşletme Okulunda (GSB) yayımlanan “İyi Bilinen Markalar Bile Neden Rek­lam Yapmayı Bırakamaz?” (Why Even Well-Known Brands Can’t Stop Advertising?) çalışmasında ortaya konan temel bulgu — rekla­mın yalnızca satış üretmediği, aynı zamanda markayı zihinsel olarak erişilebilir tuttuğu — kişiselleşti­rilmiş pazarlama çağında daha da kritik hale gelmiştir. Çünkü dijital ortamda rekabet artık yalnızca pa­zar payı üzerinden değil, zihinsel pay (mindshare) üzerinden yürü­mektedir.

1 Duygu: Algoritmik empati ve mikro-hedefleme

Kitle pazarlamasında duygu, geniş kitlelere hitap eden sembo­lik anlatılar üzerinden üretilegel­mişti. Dijital dönüşümle birlikte bu yapı artık değişti. Bugün kişi­selleştirilmiş pazarlama, kullanı­cı davranış verisi, arama geçmi­şi, içerik tüketim alışkanlıkları ve bağlamsal sinyaller üzerinden kişiye özgü mesaj üretiyor. Bu noktada duygunun yönlendiril­mesi artık soyut bir ‘hikâye anla­tımı’ değil, veri destekli bir duy­gu tasarımı süreci. Algoritmalar, duygusal tetikleyicileri mikro dü­zeyde optimize ediyorlar.

“Kulla­nıcı hangi saatlerde alışveriş yapı­yor?”, “Hangi tür görsellere daha uzun süre bakıyor?”, “Hangi fiyat aralığına tepki veriyor?” gibi so­rulara birey düzeyinde hakimler. Burada önemli bir ikilem de var: Kişiselleştirme, duygusal etki­yi artırırken aynı zamanda mar­ka imajı bütünlüğünü riske ata­biliyor. İşte bu nedendir ki Stan­ford’daki çalışmada vurgulanan zihinsel erişilebilirlik (mental availability) ilkesi, bir tutarlılık gerekliliğini vurguluyor. Çünkü parçalanmış mesajlaşma, mar­kanın uzun vadeli zihinsel konu­munu zayıflatabilir. Dolayısıyla kritik soru “Kişiye özel duygusal temas yaratırken markanın mer­kezi anlamını koruyabiliyor mu­yuz?” sorusudur.

2 Biliş: Dinamik içerik ve gerçek zamanlı gerekçelendirme

Bilişsel aşama dijital ortamda dramatik biçimde dönüştü çünkü tüketiciye tek tip bilgi sunulmu­yor. Dinamik fiyatlandırma, kişisel öneri sistemleri, sosyal kanıt (yo­rumlar, puanlar), karşılaştırmalı tablolar ve gerçek zamanlı stok bil­gisi, bilişsel değerlendirme süreci­ni kişiye göre şekillendiriyor.

“Reklam ve Marka Tutumları: 575 Markadan Bulgular” (Adver­tising and Brand Attitudes: Evi­dence from 575 Brands) makale­sinin ortaya koyduğu gibi reklam, algılanan kalite ve değer üzerinde sistematik bir etki yaratmanın en etkili yoludur. Dijital bağlamda ise bu etki granüler (mikro) düzeyde ölçülebilir hale gelmiştir. Örneğin bir kullanıcı fiyat hassasiyetine duyarlıyken indirim mesajı görür. Diğeri kaliteye odaklıyken premi­um içerik ve referanslar görür.

Biliş artık homojen veya seg­ment bazlı değil, birey bazlıdır. An­cak burada ikinci kritik risk be­lirginleşir; eğer kişiselleştirme yalnızca performans optimizas­yonuna indirgenirse, marka uzun vadeli konumlandırmasını kaybe­debilir.

3 Deneyim: Çoklu kanallı tutarlılık ve veri döngüsü

Deneyim aşaması dijital dönü­şümün en güçlü alanıdır ve aslın­da deneyimi ölçekleyebildiği için de dijital, bu alana çok atak yapar. Artık satın alma sonrası davranış­lar, müşteri hizmetleri etkileşim­leri, tekrar satın alma frekansı ve terk edilen sepetler anlık olarak iz­lenebilmektedir. Bu veri, yeniden hedefleme (retargeting) ve kişisel teklif sistemleriyle tekrar pazar­lama döngüsüne girer. Bu nokta­da DBD modeli kapalı bir döngüye dönüşür:

● Duygu: Kişisel tetikleyici mesaj

● Biliş: Kişiye özgü gerekçeler

● Deneyim: Ölçülebilir davranış

Bu sürekli geri besleme meka­nizması elde edilen veriyle, yeni duygu tasarımı oluşturulmasıy­la devam eder ve kişiselleştirilmiş pazarlamayı klasik reklamcılıktan ayırır.

Ancak araştırmalarda vurgu­lanan önemli bir gerçek de şudur ki reklam yalnızca markayı hatır­latmaz; rakiplerin zihinsel alanını da daraltır. Dijital ortamda bu et­ki daha keskindir. Çünkü yeniden hedefleme ve sürekli görünürlük, tüketicinin karar penceresinde alternatifleri sistematik biçimde bastırabilir. Bu durum etik ve stra­tejik bir tartışmayı beraberinde getirir; kişiselleştirme, tercih öz­gürlüğünü genişletmek yerine dik­kat alanını daraltıyor mu?

Dijital dönüşüm, pazarlamayı kişiselleştirdi ancak insan psiko­lojisini değiştirmedi. İnsan hâlâ önce hisseder, sonra düşünür ve yeterince istekliyse de deneyim­ler. Fark şu ki artık bu üç aşama al­goritmik olarak optimize ediliyor. Pazarlama stratejileri şu soruları önemsiyor:

● Kişiselleştirme yalnızca perfor­mans metriği mi üretiyor?

● Yoksa markanın zihinsel konu­munu uzun vadede güçlendiriyor mu?

Kişiselleştirilmiş pazarlama, doğru tasarlandığında DBD zinci­rini güçlendirir. Yanlış tasarlandı­ğında ise markayı promosyon ma­kinesine dönüştürür. Dijital çağda marka yönetimi artık hem kişisel temasın hassasiyetini gözetmek hem de marka bütünlüğünün tu­tarlılığıyla birleştirmek demek.

Başarılı olanlar veriyi yalnızca hedefleme için değil, zihinsel ko­numlandırmayı derinleştirmek için kullanacaktır. Çünkü rekabet artık ekran üzerinde değil, bellek içinde yaşanıyor.