Duygusal zekâya yatırım yapan şirketler…

Yücel UYGUN

“Duygusal zekâ, işletmelerin bütünsel

performansını ve kârlılığını

yükselten çok önemli bir unsurdur.”

Şirketlerde üstün performans gösteren çalışanların, yeteneklerinin yüzde 85’i duygusal zekâ ile ilintilidir. 1995’ten bu yana yapılan sayısız araştırma, bu bilginin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Sadece iş yaşamı değil, özel yaşamımızda da mutluluğumuz/huzurumuz veya hayat başarımız bu zekâ türüne bağlı. Duygusal zekâ geliştirilebilir bir zekâ türü olduğu halde ülkemizde işletmelerin çoğunun bu zekâ türüne yeterince yatırım yaptığı söylenemez. Şimdiye kadar farklı sektörlerin içinde bulunduğu yüzlerce eğitim sınıfım oldu. Neredeyse her sınıfımda “Bu konu hakkında yeterince bilgisi olan var mı?” diye sorarım. Ortaya çıkan sonuç genelde aynıdır; bu oran yaklaşık olarak yüzde 2-3 civarındadır.

Özellikle pandemi döneminde, duygusal zekâ eğitimlerinin önemi daha çok yükseldi. Çünkü çalışanın duygularının farkında olması onları yaşamına renk katacak şekilde eğitmesi, empati vb. özellikler şimdiye kadar belki de hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde duygusal zekâ eğitimlerine yatırım yapan işletmelerin ve çalışanların bu krizi daha rahat atlatacağı bir gerçek. İster kriz olsun ister normal dönem, bu eğitimin işletme çalışanlarına dolayısıyla da işletmenin kârlılığına ve yaşam süresine faydası çok ama çok yüksek oluyor.

Duygusal zekâ eğitimlerinin işletmeye ve çalışanlarına olan katkılarından önemli olan birkaç tanesini paylaşmak istedim:

- Büyük resim

Çalışanların büyük resmi görmeleri kolaylaşır. EQ (duygusal zekâ) çalışanların amaca yönelik hareket etmelerinde çok önemli bir unsurdur. Bu da çalışma yaşamından aldığı zevki yükseltir. Gerek iş yaşamı gerekse özel yaşama dair büyük resmi olan çalışanlar, hata yaptıklarında veya herhangi bir sebepten ötürü çıkmaza girdiklerinde kendilerine büyük resimlerini hatırlatırlar. Bu sistem de onları sürekli dinamik tutar. Burada tabii ki ekip liderlerine de büyük bir görev düşüyor. Vizyon sahibi liderlerin ekipleri bu konuda daha etkin bir rol oynayacaktır.

- İçsel motivasyon

Şüphesiz ki görevlerin yerine getirilmesinde içsel motivasyon en önemli unsurların başında gelir. Duygusal zekâsı yükselen bir çalışan kendini nasıl motive edeceğinin de farkındadır. Şu unutulmamalıdır ki, ekibi sürekli dışsal motivasyon ile beslemek sürdürülebilir değildir. Onlarda sürdürülebilir bir içsel motivasyon oluşturmak, onların EQ’larını geliştiren faaliyetler organize etmek bu konuda atılmış en doğru adımlardan biri olacaktır.

- Empati

Etkili bir iletişim deyince, ‘empati kurmak’ en önemli unsurların başında geliyor. Doğuştan itibaren empati seviyesi yüksek ailede yetişmiş bazı bireyler bu konuda daha şanslı olabiliyor. Fakat yine unutulmaması gereken, empatinin sonradan öğrenilebilen bir yeti olduğudur. Duygusal zekâsı zamanla gelişen çalışanlar, zamanla iletişimde empati kurmak konusunda yetkinliklerini geliştirebiliyor.

- Duyguların yönetilmesi ve dürtülerin kontrolü

Psikoloji bilimi bizlere, insan yaşamında en önemli unsurların başında bakış açısında farklılık oluşturmak ve bu yönde hareket etme davranışının geldiğini söylüyor. Bu yönde kendini geliştirmiş bir çalışanda, kronik moral bozukluğu, iletişime zarar veren ani çıkışlar, yeni kurallara adapte olamama vb. davranışlar çok daha az görülür veya görülmez.

- Personel sirkülasyonunun azalması

Sürekli gelişim ortamlarının sağlandığı organizasyonlarda zaten personel sirkülasyonu hep daha az oluyor. Bunun sebebi ise, çalışanların kendi gelişimlerini her şeyin önünde tutmaları. Bu eğitimlerin bir de duygusal zekâ ağırlıklı olduklarını düşünürsek, işletmenin bu yöndeki maliyetlerinin daha çok azalacağı aşikârdır.

- Ekiplerin zihinsel olarak daha güçlü hale gelmesi

Günümüzde iş yaşamında veya günlük yaşamımızda iyi bir iletişimci olmak için zihinsel antrenmanlara önem vermemiz gerekiyor. Duygusal zekâsı yükselen bir çalışan yaşam başarısında çok önemli yeri olan ‘iletişim’in de ustası olabiliyor. Schopenhauer’ın bu konuya atıf yağan sözü şöyle: “Berrak bir zihin, insanların bu dünyadaki en önemli gayelerinden biri olmalıdır.” Yaşama dair harika bir tanımlama. Evet, duygusal zekâsını geliştirmiş bir ekibin aynı zamanda daha berrak bir zihne sahip olması kaçınılmazdır.

Yukarıdakilere ek olarak duygusal zekâ eğitimleri, iş kayıplarının önüne geçilmesi, motivasyon düşüklüğünden kaynaklı verimliliğin azalması, yönetim maliyetlerinin düşmesi vb. birçok konuda işletmeye fayda sağlar. İş dünyasında bir takvim yılında milyonlarca iş saati ve milyarlarca lira, verimsiz çalışmalar sebebiyle boşa gidiyor. İşletme içinde duygusal zekâ başta olmak üzere, düzenli bir eğitim sisteminin kurulması bu konuda atılacak en önemli adımların başında geliyor. Gelecekte eğitime önem veren işletmelerin çoğalması dileklerimle…