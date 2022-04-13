Düzce butik bir şehir arazileri iyi ve doğru kullanmak zorundayız

31 MART 2019’daki yerel seçimlerden 3-4 gün önce Düzce… Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim kampanyası kapsamında mitingi var.

Mitingin gerçekleştiği alanda eski Sanayi Bakanı, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile buluştuk:

- Benim asıl uzmanlık alanım savunma sanayi. Belediye başkan adaylığı bambaşka bir süreç.

Derken kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, şu mesajı verdi:

- Faruk Bey (Özlü) mühendistir, projecidir. Bakanlık tecrübesi de var. Düzce’de güzel bir dönüşüme imza atacağını düşünüyorum.

31 Mart 2019’da Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü,geçenlerde gazetemize geldi. Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Yener Karadeniz’le birlikte sohbet ettik. Özlü, Düzce Belediye Başkanlığının kendisi için anlamını şöyle ortaya koydu:

- Düzce Belediye Başkanlığı benim için sosyal sorumluluk projesi gibi…

Yerel yönetimde dinamiklerin çok farklı olduğunu belirtti:

- Belediye başkanlığında vatandaşla vasıtasız iletişim gerekiyor. Vatandaş memnuniyeti çok önemli.

Düzce’de 5 organize sanayi bölgesinin olduğunu bildirdi:

- 3 OSB’miz aktif. 2 OSB ise inşaat aşamasında. Mevcutlarda alan büyütme çalışmaları yapıyoruz.

Namet’in Gümüşova’daki yatırımının heyecanını paylaştı:

- Namet, 230 dönüm alanda çok büyük bir tesis kuruyor. Teknolojiye dayalı bir tesis olacak. Namet Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kayar ile zaman zaman görüşüyoruz. Tuzla’daki tesislerini Düzce’ye taşıyacaklar. Düzce, Namet’in merkez üretim üssü olacak.

Düzce’yi “butik bir şehir” olarak tanımladı:

- Geniş arazilerimiz yok. O nedenle iyi ve doğru kullanmak zorundayız. OSB’lerimize sanayiciyi, yatırımcıyı seçerek alıyoruz.

Ardından “Yeşil OSB”ye değindi:

- Çilimli’deki “Yeşil OSB”de daha çok orman ürünlerine dayalı sanayi tesisleri yer alacak. “Yeşil OSB” için belirlenen kural ve kriterler 46 sayfayı buluyor. Bu OSB’de güneş enerjisi sistemi olacak. Yağmur suyunu toplayacak altyapı kurulacak.

Kentteki sanayi kuruluşlarından örnekler sıraladı:

- Düzce Cam, Standart Profil, Teknorot…

Sonra Volta Motor’u anlattı:

- 30’lu yaşlarında iki genç, Çin’den bisiklet getiriyormuş. Sanıyorum ithalatta sıkıntı olmuş. Düzce’de kendileri üretmeye başlamışlar.

Bu noktada eski Sanayi Bakanı olarak şu gözlemini paylaştı:

- Ülkemizde teknoloji üreterek para kazanmanın tadını almamış sanayicilerimiz var.

Düzce Belediye Başkanı Özlü’yü dinlerken, CumhurbaşkanıErdoğan’ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden 3-4 gün önce kentte verdiği mesajı anımsadım:

- Faruk Bey mühendistir, projecidir. Bakanlık tecrübesi var. Düzce’de güzel bir dönüşüme imza atacağını düşünüyorum.

Özlü, Sanayi Bakanlığı deneyimiyle Düzce’de çıtayı yükseltmek için çalışıyor…

Anlattıkları, bu yönde işaretler veriyor…

Komşu illerden çöp isteyebiliriz

DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentte Gencay Koyunbaşoğlu’nun kurduğu katı atık ayrıştırma tesisine değindi:

- Düzce’den günde 30 ton çöp ancak çıkıyor. Tesiste atıklar bir yandan ayrıştırılacak, diğer taraftan 2 megavatlık elektrik üretimi gerçekleşecek.

Düzce’nin çöpünün tesisi tam kapasite çalıştırmaya yetmeyebileceğini belirtti:

- Komşu illerden çöp talep edebiliriz.

Ardından ekledi:

- Çöp, ekonomik bir değer. Kullanmak gerekiyor.

Dubai Expo’daki Belarus Pavilyonu dDf’e ödül getirdi

DREAM Design Factory’nin (dDf) Kurucu Ortağı Prof. Esra Ekmekçi, sosyal medyadan paylaştı:

- dDf, Dubai Expo 2020’den ödülle döndü…

dDf, Expo Dubai’de Türkiye Pavilyonu’nun konsept, tasarım, üretim ve işletimini üstlenmişti:

- “Medeniyetlerin Başlangıç Noktasından Geleceği Yaratmak” teması ile 6 ay süren etkinlik boyunca ziyaretçileri ağırlayan Türkiye Pavilyonu’nda, Göbeklitepe’den başlayan kültürel ve sanatsal değerler ile üretimdeki çeşitlilikle uzun bir yolculuğa çıkıldı.

Expo Dubai 2020 kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Prof. Esra Ekmekçi, sosyal medyadaki paylaşımını “like”lamam üzerine aradı:

- Ödülü Belarus Pavilyonu ile aldık…

Ödülün detayını anlattı:

- Belarus Pavilyonu’nun tasarım ve yaratım sürecini dDf yaptı. Pavilyon, ziyaretçileri “Gelecek Teknolojisinin Ormanı” temasıyla ağırladı. Expo’nun değerlendirmeleri sonucunda“Best Elements and Details” kategorisinde ikincilik ödülü sahibi olduk.

Ödülü şöyle yorumladı:

- Rekabetin ve güçlü ülke pavilyonlarının kıyasıya yarıştığı bir alanda dDf’in yaratıcılığını üstlendiği “Belarus Pavilyonu”nun seçilmesi, Türkiye’nin ve Türk yaratıcı sektörünün uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.

Yeri gelmişken Expo’larda aldıkları ödüllerden örnekler verdi:

Expo Astana 2017’de Türkiye Pavilyonu ile “Committee Special Award on the Develpomant of Renewable Energy Area” ödülü aldık.

“Committee Special Award on the Develpomant of Renewable Energy Area” Expo Beijing 2019’da Türkiye Pavilyonu ile “Special Award Gold Trophy” ödülünü kazandık

Ardından iddiasını ortaya koydu:

- dDf, yaratıcı fikir, tasarım ve üretim süreçlerini yıllardır istikrarlı bir şekilde başarıyla sürdürüyor. Expo Dubai 2020’de Belarus Pavilyonu ile aldığımız ödül bunu bir kez daha kanıtladı.