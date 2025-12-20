e-İhracat: Deus ex machina* olabilir mi?

BARIŞ SAZAK

Yönetim Danışmanı

AB, 2026 Temmuz sonrası 150 euronun altında olan küçük e-ticaret paketlerine sabit 3 Euro gümrük vergisi uygulayacak. AB-Çin ticaretinde dengeler değişirken, Türkiye’nin Brüksel’den istisna alması çok önemli. Hatta daha geniş bir perspektifle ele alındığında acaba e-ihracat, patinaj çeken ve rekabetçiliğini kaybeden ihraç sektörlerimiz için bir “deus ex machina” olabilir mi?

Türkiye’de sanayi iş gücü ma­liyetleri çeyrek asırda üç kat artış gösterdi. Bu gelişme bazı sek­törlerin rekabet gücünü azaltır­ken, ihracat patinaj çekmeye çok­tan başladı bile. Türkiye gibi ih­racata dayalı büyüme modelini benimseyen bir ülke için de bu du­rum alarm zillerini çalmakta. Hiz­met ihracatı, son on senede ciddi bir açığı kapattı. Ancak rekabetçi­liği sönmekte olan ana ihraç sek­törlerinin, dahili ekonomiye yöne­lik yıkıcı etkilerini kapatması zor.

“Turquality” teşviklerinin hiz­met sektörüne geçtiğimiz yıllarda açılması önemliydi. Ulusal şam­piyonlar yaratmadan Türkiye gi­bi ülkelerin küresel ölçekte ekono­mik performans göstermesi kolay değil. Hibrit bir alan olan e-ticaret iki kolu da entegre eden alternatif bir çıkış yolu olabilir. Türkiye’nin bu iki kolu da bölge ülkelerine na­zaran güçlü. İç pazarda 75 milyar dolara ulaşan bir e-ticaret sektörü­ne sahibiz. İşinde iddialı pazaryer­leri ve tedarik zinciri altyapısı baş­ta olmak üzere güçlü yan hizmet sağlayıcılarıyla Türkiye, e-ticaret kapsama alanını, bölge ekonomile­rini de katarak, büyütebilir.

Olumlu ve olumsuz etkileri tar­tışıladursun; Endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulama­larının yaygınlaşmasıyla birlik­te üretim süreçlerinde ‘servisifi­kasyon’, verimlilik ve entegrasyon odaklı köklü bir küresel çözümün eşiğindeyiz. E-ticaretin ana oyun­cularının; giyim, ayakkabı, kozme­tik, ev tekstili, aksesuar ve elekt­ronik sektörlerinde faal şirketle­rimizin “servisifikasyon”, yani imalat süreçlerinin öncesi ve son­rasını kapsayan sanayi katma de­ğeri adımlardaki eksiklerini gider­medeki kolaylaştırıcı rolü, önemli. İmalatçılar kaybolan rekabetçilik­lerine önemli bir destek ayağı ola­bilecek bu imkanları doğrudan pa­zaryerlerinden ve yan hizmet sağ­layıcılarından temin ediyorlar. Bu platformları daha etkin kullanmak adına Ticaret Bakanlığı da ciddi bir teşvik, tanıtım ve eğitim sefer­berliği başlatmış durumda.

Özellikle Avrupa’ya satış yapan Türk KOBİ’leri, dijital araçlar ve yapay zekâ destekli platformlar­la ürün listeleme, fiyatlandırma ve müşteri desteğinde avantaj ka­zanmak zorundalar. Aksi takdirde dünyadaki bu kırılmanın netice­sinde ciddi manada pazar payları­nı kaybedebilirler. Avrupa e-tica­ret sektörü birkaç yıl süren göre­ce durgunluğun ardından yeniden büyüme ivmesi kazandı. 2024’te Avrupa B2C e-ticaret hacmi yüzde 7 artarak 765 milyar eurodan, 819 milyar euroya çıktı. AB içindeki çevrimiçi alımların yüzde 40’ının diğer ülkelerden gerçekleştiği göz önüne alınırsa, lojistik ve mevzuat açısından AB normlarına yakınlı­ğımız, doğru yatırımlarla Türk şir­ketlerine pastadan daha büyük di­limler aldırabilir.

AB pazarında yeni mevzuat

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birli­ği (AB) tarafında ufak görünse de önemli etkileri olabilecek bir mev­zuat değişikliği yapıldı! AB Kon­seyi’nin 12 Aralık 2025 tarihli ka­rarına göre 1 Temmuz 2026’dan itibaren, Birlik dışından gelen ve değeri 150 euronun altında olan küçük e-ticaret paketlerine sabit 3 euro gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar, düşük değerli e-ticaret gönderilerinin şu anda vergiden muaf olmasının AB içi satıcılarla haksız rekabete yol açtığı, tüketici güvenliği ve dolandırıcılık riskle­rini artırdığı gerekçesiyle alındı. Düzenleme 2028’de yürürlüğe gi­recek kapsamlı gümrük reformu tamamlanana kadar uygulanacak. Bu durum en çok e-ticarette Çin menşeili düşük fiyatlı gönderimle­re doğrudan etki edecek bir hamle. Ancak konu sadece Çin değil. E-ti­caret gönderilerinin temel pren­sibi “tek paket–tek ürün” ve kon­solidasyona dayalı düşük maliyet­li ihracat modeli darbe alacaktır. Daha önce her paketin tek bir ürün olarak beyan edilmesi sayesinde gümrükte avantaj sağlayan ihra­catçılar, yeni sistemde ürün bazın­da ayrı ayrı vergilendirme ile kar­şı karşıya kalacak. Türkiye için de ciddi bir risk.

Karar, AB-Çin ticaretinde den­geleri değiştirirken, Türkiye için bir fırsat yaratacağına dair bir al­gı şu anda oluşmuş durumda. Bu henüz net değil. Gümrük Birliği avantajıyla birlikte Türkiye’nin var gücüyle Brüksel’de nokta atış lobicilikle bu yeni mevzuattan bel­li istisnalar alması şart. Burada Ti­caret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlı­ğı ve iş dünyasına önemli görevler düşüyor.

Türkiye’nin Gümrük Birliği kap­samında, CE, REACH ve yüksek kalite standartlarına hâlihazırda­ki uyumu, AB pazarı için gücünü arttırmakta. Coğrafi yakınlık sa­yesinde hızlı ve güvenilir teslimat imkânı sunan Türkiye, mikro ihra­cat ve lojistik esnekliğiyle de avan­taj elde edebilir. Ticaret Bakanlığı 2025 yılında yaptığı düzenleme ile mikro ihracatın kapsamını geniş­letti. ETGB altyapısı sayesinde iş­lemler dijital, hızlı ve erişilebilir hale gelirken, 30 bin euroya çıkan yeni limit ile daha yüksek hacimli ihracatlar da artık mümkün. Tür­kiye’nin üretim ve dağıtım altyapı­sı bu yeni ölçeğe uyum sağlayabile­cek kapasiteye sahip.

Türkiye’nin performansı

Türkiye’nin halihazırda 12 bin civarında bir e-ihracatçı havuzu var. İki yıl önce neredeyse yarısı kadardı. Bu açıdan gelişim kayda değer. Küresel e-ihracatın tahmi­ni büyüklüğü geçtiğimiz yıl itiba­rıyla yaklaşık 1,5 trilyon dolar. Bu büyük pastada geçen yıl 6,4 milyar dolar olan payımızı, bu yıl itiba­rıyla takribi olarak 8 milyar dola­ra çıkaracağız. Bu önemli bir artış, Türkiye’de toplam ihracat içinde­ki dijitalleşen payın ve kurumsal kapasitenin her yıl arttığını gös­teriyor.

En çok e-ihracat yaptığımız ül­keler ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya, Polonya, Suudi Arabis­tan ve körfez ülkeleri. Trendyol’un doğrudan yatırım yaptığı ülkeler ABD’den sonraki sıralamayı oluş­turmuş. Zaten e-ihracatın yüzde 90’dan fazlası bu pazaryeri üzerin­den yapılmakta. Diğer platform­ların da iş modellerine göre farklı coğrafyalarda operasyonlarını ge­nişletmesi önemli. Böylelikle Tür­kiye’nin e-ihracatı da Trendyol ör­neğinde olduğu gibi doğru orantılı olarak artacaktır. Diğer tarafta pa­zaryerlerinin yurt dışı faaliyetle­rinin ve kurumsal yapılarının, ka­mu politikalarıyla desteklenmesi gereken bir alan olduğunu düşü­nüyorum. ABD gibi bir ülkenin bi­le artık doğrudan hissedar olduğu dijital dünyada, Türkiye’nin de bu firmalarımızın yurt dışı faaliyet­lerine her manada destek olması hayati derecede önemli. Umumun çok hoşuna gitmeyecektir ancak gerçek; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını doğru ve daraltılmış yapılara odakladı­ğı takdirde oyun değiştirici ve kü­resel ölçekte sürdürülebilir yapı­lar tesis ettiğini göstermekte. E-ti­caretin küresel ve yerel büyüme oranları, olağan seviyelere geldiği gün iş işten geçmiş olur.

*Deus ex machina: Hikâyede çö­zümsüz görünen bir sorunun, beklen­medik ve dışsal bir müdahaleyle bir anda çözülmesini ifade eder.