e-İhracat: Deus ex machina* olabilir mi?
BARIŞ SAZAK
Yönetim Danışmanı
AB, 2026 Temmuz sonrası 150 euronun altında olan küçük e-ticaret paketlerine sabit 3 Euro gümrük vergisi uygulayacak. AB-Çin ticaretinde dengeler değişirken, Türkiye’nin Brüksel’den istisna alması çok önemli. Hatta daha geniş bir perspektifle ele alındığında acaba e-ihracat, patinaj çeken ve rekabetçiliğini kaybeden ihraç sektörlerimiz için bir “deus ex machina” olabilir mi?
Türkiye’de sanayi iş gücü maliyetleri çeyrek asırda üç kat artış gösterdi. Bu gelişme bazı sektörlerin rekabet gücünü azaltırken, ihracat patinaj çekmeye çoktan başladı bile. Türkiye gibi ihracata dayalı büyüme modelini benimseyen bir ülke için de bu durum alarm zillerini çalmakta. Hizmet ihracatı, son on senede ciddi bir açığı kapattı. Ancak rekabetçiliği sönmekte olan ana ihraç sektörlerinin, dahili ekonomiye yönelik yıkıcı etkilerini kapatması zor.
“Turquality” teşviklerinin hizmet sektörüne geçtiğimiz yıllarda açılması önemliydi. Ulusal şampiyonlar yaratmadan Türkiye gibi ülkelerin küresel ölçekte ekonomik performans göstermesi kolay değil. Hibrit bir alan olan e-ticaret iki kolu da entegre eden alternatif bir çıkış yolu olabilir. Türkiye’nin bu iki kolu da bölge ülkelerine nazaran güçlü. İç pazarda 75 milyar dolara ulaşan bir e-ticaret sektörüne sahibiz. İşinde iddialı pazaryerleri ve tedarik zinciri altyapısı başta olmak üzere güçlü yan hizmet sağlayıcılarıyla Türkiye, e-ticaret kapsama alanını, bölge ekonomilerini de katarak, büyütebilir.
Olumlu ve olumsuz etkileri tartışıladursun; Endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte üretim süreçlerinde ‘servisifikasyon’, verimlilik ve entegrasyon odaklı köklü bir küresel çözümün eşiğindeyiz. E-ticaretin ana oyuncularının; giyim, ayakkabı, kozmetik, ev tekstili, aksesuar ve elektronik sektörlerinde faal şirketlerimizin “servisifikasyon”, yani imalat süreçlerinin öncesi ve sonrasını kapsayan sanayi katma değeri adımlardaki eksiklerini gidermedeki kolaylaştırıcı rolü, önemli. İmalatçılar kaybolan rekabetçiliklerine önemli bir destek ayağı olabilecek bu imkanları doğrudan pazaryerlerinden ve yan hizmet sağlayıcılarından temin ediyorlar. Bu platformları daha etkin kullanmak adına Ticaret Bakanlığı da ciddi bir teşvik, tanıtım ve eğitim seferberliği başlatmış durumda.
Özellikle Avrupa’ya satış yapan Türk KOBİ’leri, dijital araçlar ve yapay zekâ destekli platformlarla ürün listeleme, fiyatlandırma ve müşteri desteğinde avantaj kazanmak zorundalar. Aksi takdirde dünyadaki bu kırılmanın neticesinde ciddi manada pazar paylarını kaybedebilirler. Avrupa e-ticaret sektörü birkaç yıl süren görece durgunluğun ardından yeniden büyüme ivmesi kazandı. 2024’te Avrupa B2C e-ticaret hacmi yüzde 7 artarak 765 milyar eurodan, 819 milyar euroya çıktı. AB içindeki çevrimiçi alımların yüzde 40’ının diğer ülkelerden gerçekleştiği göz önüne alınırsa, lojistik ve mevzuat açısından AB normlarına yakınlığımız, doğru yatırımlarla Türk şirketlerine pastadan daha büyük dilimler aldırabilir.
AB pazarında yeni mevzuat
Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) tarafında ufak görünse de önemli etkileri olabilecek bir mevzuat değişikliği yapıldı! AB Konseyi’nin 12 Aralık 2025 tarihli kararına göre 1 Temmuz 2026’dan itibaren, Birlik dışından gelen ve değeri 150 euronun altında olan küçük e-ticaret paketlerine sabit 3 euro gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar, düşük değerli e-ticaret gönderilerinin şu anda vergiden muaf olmasının AB içi satıcılarla haksız rekabete yol açtığı, tüketici güvenliği ve dolandırıcılık risklerini artırdığı gerekçesiyle alındı. Düzenleme 2028’de yürürlüğe girecek kapsamlı gümrük reformu tamamlanana kadar uygulanacak. Bu durum en çok e-ticarette Çin menşeili düşük fiyatlı gönderimlere doğrudan etki edecek bir hamle. Ancak konu sadece Çin değil. E-ticaret gönderilerinin temel prensibi “tek paket–tek ürün” ve konsolidasyona dayalı düşük maliyetli ihracat modeli darbe alacaktır. Daha önce her paketin tek bir ürün olarak beyan edilmesi sayesinde gümrükte avantaj sağlayan ihracatçılar, yeni sistemde ürün bazında ayrı ayrı vergilendirme ile karşı karşıya kalacak. Türkiye için de ciddi bir risk.
Karar, AB-Çin ticaretinde dengeleri değiştirirken, Türkiye için bir fırsat yaratacağına dair bir algı şu anda oluşmuş durumda. Bu henüz net değil. Gümrük Birliği avantajıyla birlikte Türkiye’nin var gücüyle Brüksel’de nokta atış lobicilikle bu yeni mevzuattan belli istisnalar alması şart. Burada Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve iş dünyasına önemli görevler düşüyor.
Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamında, CE, REACH ve yüksek kalite standartlarına hâlihazırdaki uyumu, AB pazarı için gücünü arttırmakta. Coğrafi yakınlık sayesinde hızlı ve güvenilir teslimat imkânı sunan Türkiye, mikro ihracat ve lojistik esnekliğiyle de avantaj elde edebilir. Ticaret Bakanlığı 2025 yılında yaptığı düzenleme ile mikro ihracatın kapsamını genişletti. ETGB altyapısı sayesinde işlemler dijital, hızlı ve erişilebilir hale gelirken, 30 bin euroya çıkan yeni limit ile daha yüksek hacimli ihracatlar da artık mümkün. Türkiye’nin üretim ve dağıtım altyapısı bu yeni ölçeğe uyum sağlayabilecek kapasiteye sahip.
Türkiye’nin performansı
Türkiye’nin halihazırda 12 bin civarında bir e-ihracatçı havuzu var. İki yıl önce neredeyse yarısı kadardı. Bu açıdan gelişim kayda değer. Küresel e-ihracatın tahmini büyüklüğü geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 1,5 trilyon dolar. Bu büyük pastada geçen yıl 6,4 milyar dolar olan payımızı, bu yıl itibarıyla takribi olarak 8 milyar dolara çıkaracağız. Bu önemli bir artış, Türkiye’de toplam ihracat içindeki dijitalleşen payın ve kurumsal kapasitenin her yıl arttığını gösteriyor.
En çok e-ihracat yaptığımız ülkeler ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya, Polonya, Suudi Arabistan ve körfez ülkeleri. Trendyol’un doğrudan yatırım yaptığı ülkeler ABD’den sonraki sıralamayı oluşturmuş. Zaten e-ihracatın yüzde 90’dan fazlası bu pazaryeri üzerinden yapılmakta. Diğer platformların da iş modellerine göre farklı coğrafyalarda operasyonlarını genişletmesi önemli. Böylelikle Türkiye’nin e-ihracatı da Trendyol örneğinde olduğu gibi doğru orantılı olarak artacaktır. Diğer tarafta pazaryerlerinin yurt dışı faaliyetlerinin ve kurumsal yapılarının, kamu politikalarıyla desteklenmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. ABD gibi bir ülkenin bile artık doğrudan hissedar olduğu dijital dünyada, Türkiye’nin de bu firmalarımızın yurt dışı faaliyetlerine her manada destek olması hayati derecede önemli. Umumun çok hoşuna gitmeyecektir ancak gerçek; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını doğru ve daraltılmış yapılara odakladığı takdirde oyun değiştirici ve küresel ölçekte sürdürülebilir yapılar tesis ettiğini göstermekte. E-ticaretin küresel ve yerel büyüme oranları, olağan seviyelere geldiği gün iş işten geçmiş olur.
*Deus ex machina: Hikâyede çözümsüz görünen bir sorunun, beklenmedik ve dışsal bir müdahaleyle bir anda çözülmesini ifade eder.
