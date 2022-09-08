e-Mobilite’ye Geçiş, Dünya Elektrikli Araçlar Günü

Koray Öztopçu

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü

İlk olarak 9 Eylül 2020’de kutlanmaya başlayan “Dünya Elektrikli Araçlar Günü“ tüketicilerin elektrikli araçların faydaları konusunda farkındalıklarını artırmayı ve kullanacakları bir sonraki otomobilin geleneksel yakıtlarla değil elektrikli olmasına teşvik etmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir dünya için büyük ve önemi bir adım niteliğindeki elektrikli araçlarda, kullanılan enerji kaynağının %95'i, fosil yakıt alternatiflerinden daha temiz olarak kabul ediliyor.

Elektrikli araçlar sürdürülebilirlik için bir katalizör olurken, birçok ülkede üretim yapan otomobil üreticileri e-mobilite’ye geçişi hızlandırmak için, 2030 yılından sonra tamamiyle elektrikli araca geçeceklerini açıklarken, aynı zamanda araç model çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Ülkelerin birçoğu elektrikli araçlar için teşvik ve hibe programlarını açıklıyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2035 yılına kadar satılan yeni otomobillerin ve hafif kamyonların %100'ünün, elektrikli araçlardan oluşması için bir yol haritası oluşturuldu.

Bir yandan enerji sıkıntısı sürerken Avrupa ülkeleri, elektrikli otomobil konusunda hızlı bir dönüşümle teşviklerini belirleyerek, 2030’a kadar 30 milyon elektrikli otomobil kullanımının hedeflendiğini ve taşıt parkında 80 bin sıfır emisyonlu tır yer almasının beklendiğini açıkladı.

AB üyesi devletler bu hedefi gerçekleştirebilmek için çeşitli adımlar atıyor. Örneğin İtalya yeni elektrikli araç alacak kişilere, araç fiyatının en fazla 35 bin avro olması şartıyla 6 bin avroya kadar devlet desteği sunuyor. Ayrıca tüketicilerin kullandığı içten yanmalı motorlu aracın hurdaya ayrılmasına da 2 bin avro ek destek veriyor. Diğer taraftan satış fiyatı 45 bin avroya kadar olan hibrit araçlar için de 2 bin 500 avroluk destek sağlıyor. İtalya hükümeti ise dönüşüm için 2030'a kadar toplam 8,7 milyar avro bütçe ayırdı.

Almanya’da ise elektrikli araçlara teşvik 9 bin avro seviyesinde olurken, 2016’dan yılından itibaren verilen teşvik toplam 4,6 milyar avroya ulamış durumda. Sistem hem üretici firmanın hem de devletin teşviğini içeriyor.

Ülkemizde de e-mobiliteye geçiş hızla takip edilirken, sıfır emisyonlu bir geleceğe giden yolu hızlı bir şekilde açmak için çalışmalar sürüyor. Yerli elektrikli aracımızın, şarj istasyonu teşvik ve hibe destekleriyle beraber yakın bir zamanda küresel rekabette güçlü bir biçimde yollarda olacağına inanıyoruz. Türkiye’de geleceğe yönelik planlama dahilinde hızlı şarj istasyonu yatırımını teşvik etmek amacıyla “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı” açıklandı ve hızlı şarj istasyonu kurulumuna hibe verilmeye başlandı. Hibe desteğiyle 81 ilde 1560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulumu sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili kamu kurumları ve sektör aktörlerinin katkısıyla hazırlanan Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’nda, Türkiye’de elektrikli araçların gelişimine dair düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı senaryoyu içeren bir projeksiyon sunuldu. Buna göre 2025 yılında yüksek senaryoda yıllık elektrikli araç satışının 180 bin, elektrikli araç stoğunun 400 bin olacağı tahmin ediliyor. 2030 projeksiyonunda yüksek senaryoya göre yıllık elektrikli araç satışı 580 bin, elektrikli araç stoğu 2,5 milyon, orta senaryoda yıllık elektrikli araç satışı 420 bin, elektrikle araç stoğu 1,6 milyon, düşük senaryoda ise yıllık elektrikli araç satışı 200 bin, elektrikli araç stoğu 880 bin adet olarak bekleniyor.

Garanti BBVA olarak “Dünyaya iyi bakıyor, geleceğe iyi bakıyoruz “ anlayışımızla elektrikli araçların ülkemizdeki gelişimini desteklemek, kullanımını artırmak için özel faiz oranları ve ücretsiz HGS etiketi gibi imkânlar sağlıyoruz. Akıllı, güvenilir ve emisyonsuz bir mobilitenin geleceğinin temellerini atmak için elektrikli şarj istasyonlarının finansmanı için bireysel müşterilerimize alışveriş kredisini 3 ila 36 ay vadeyle 30.000 TL’ye kadar anlaşmalı firma bayileri aracılığıyla sunuyoruz.

9 Eylül Dünya Elektrikli Araçlar Günü vesilesiyle de altını çizmekte yarar var; otomotiv sektöründe elektrikli araçlardan oluşan ekosistemin, teşviklerle dünyada sadece büyük bir ekonomi yaratmakla kalmayacağını, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda, mobilite hizmetleriyle entegrasyonunun artmasıyla beraber büyüyerek, finans sektörünün de destekleriyle daha güzel ve temiz bir çevreye katkı sunacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Garanti BBVA olarak yeni ürün ve hizmetlerimizle bu sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.