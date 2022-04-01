Geride bıraktığımız pazartesi günu Temsilciler Meclisi Finansal Teknolojiler çalışma grubunun başkanı Stephen Lynch 4 üye ile beraber ECASH (Electronic Currency And Secure Hardware Act) adı verilen bir yasa tasarısı sundu. Tasarı ABD Hazinesini (dikkat edin Fed değil) gizliliğin korunması, kişilerin finansal siteme dahil edilmesi ve tüketicinin korunması ile dijital dolar teknolojileri üzerine çalışmakla yetkilendiriyor. Tasarı e-cash'i söyle tanımlamış:

Yasal bir ödeme aracı

Bir başka deyişle hesap bazlı değil token bazlı acak. Yani fiziki cüzdanınızı kaybetmeniz gibi e-cash donanımını kaybetmeniz durumunda paranız gidiyor.

Interoperable yani cari finansal sistemin aktör ve yapı taşları ile uyumlu

Fiziki paranın anonimitesi ve güvenliğini yansıtıyor ediyor

Finansal anlamda dışlanmış kesimlerin içeri alınmasına yardımcı oluyor.

VE e-cash dijital merkez bankası parası değil. Dmbp ile rekabet içinde de değil.

Yukarıda yazdığım gibi bir donanım ile çalışacak. Kart veya telefon chipi alternatif modeller. Bir "dağınık defter" veya blok zinciri söz konusu değil. Donanım kamu çıkışlı olacağından çifte harcama sorunu olmayacak. Diğerlerinden farkı ne?

ABD Doları bazında ABD hükümeti tarafından basılıp garanti altına alınacak 3.Kamunun perakende kullanımına açık

Bir muhasebe defteri veya 3. tarafa gereksinimi yok Anonim, offline ve p2p çalışıyor.

Elbette her iş görüşmesinde olduğu gibi "neden sizi tercih edelim" diyenler olacaktır. Malum binlerce kripto , onlarca kredi kartı ve onlarca dmbp söz konusu. Cevap olarak:

Bankacılık sistemine erişiminiz yoksa 2.Gizliliğe önem veriyor ve verilerinizin izlenmesini/toplanmasını istemiyorsanız

Üçüncü tarafın uygulayabileceği bazı yasaklama ve ayrımcılıklara maruz kalmak istemiyorsanız Güvenilir bir internet bağlantısına sahip değilseniz Düşük gelire sahip olarak yüksek işlem ücretleri ödeyemiyorsanız .

Hazinenin devreye girmesini hem bu konuda geçmiş tecrübeye sahip olması, hem Fed'in perakende işlemlere doğrudan bulaşmak istemeyeceği düşüncesi hem demerkez bankası bağımsızlığını paranın gelecekteki modeli değil para politikası etrafında şekillenmesi gerektiğine vurgu yaparak açıklıyorlar.

Bir rakam verilmemiş ancak tavanı olacağı anlaşılıyor. Yani bir milyon dolarlık e-cash ile ortalarda gezmenize izin verilmeyecek. Bu şu anlama geçiliyor. Para tamamen dijitalize olacak ve takip ediliyor hale gelecek. Ufak miktarlar ise e-cash aracılığı ile takipten uzak bir şekilde kullanılabilecek. Fed dijital merkez bankası parası çıkartacak ve gerekirse eksi faizi dikte edecek. Çekler akıllı kontratlar sayesinde hükümetin istediği şekilde/sektörlerde kullanılabilecek. Dünya çok hızlı değişiyor.