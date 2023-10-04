E-Ticaret gümbür gümbür geliyor

E-Ticaretle ilgili çok enteresan gelişmeler oluyor. Ancak ülke gündemi o kadar meşgul, o kadar yorucu ve o kadar dolu ki pek fazla fırsat kalmıyor.

Örneğin Getir’in değerlemesinin düşmesi ya da personel çıkarması 100 birim haber oluyor, bir şirketimizin yurtdışına satılması ise bir birim. Oysa Getir’in pandemide çok önemli bir atağı oldu, pandemi Getir gibi şirketler için “yüksek sezondu”. Şimdi normale dönüyor.

Bu çok doğal.Konuları sadece istatistiklerden okursak hata yaparız. Bu biraz “Akdenizdeki oteller temmuz-ağustosta çok iyi doluluğa sahipti ancak eylül ve ekim aylarında büyük düşüş yaşadı. Büyük başarısızlık!” demeye benziyor. Dövizin 30 liralara koşması eskiden Çin’den bir konteyner ürün getirip Türkiye’ye satmayı girişimcilik kabul eden bir kafa yapısını, “Türkiye’den ne buluruz da yurtdışına satarız” noktasına getirdiyse bu da mevcut durumun olumlu sonuçlarından biridir.

E-Ticaret ekosisteminin yıllardır içindeyim. Altını çizmek istediğim bazı gelişmeler var

WORLDEF: Uzun yıllardır gerçekleşen Worldef etkinlikleri artık dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi alıyor, hatta Dubai’ye, New York’a, Moskova’ya Türk tedarikçileri götürerek oradaki e-ticaretçileri Türk ürünleriyle buluşturuyor. En son İstanbul etkinliklerine New York Ticaret Odası Başkanı bizzat gelmişti.

Shipentegra, Türkiye’den dünyanın her yerine çok ucuza (10-20$ gibi bütçelerle) mikro ihracat yapmanızı sağlıyor. Yurtiçi bir kargo acentesine verir gibi ürününüzü veriyorsunuz, Los Angeles’daki bir müşterinin kapısı çalınıyor ve ürün teslim ediliyor. Bu operasyonu ShipEntegra isimli Türk şirketi yapıyor ve 30 binden fazla müşterisi var. ShipEntegra 2022’de % 8545 büyümeyle Deloitte Technology Fast 50 Turkey 1’incisi oldu. ELİDER Elektronik Ticaret Derneği, Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği ile 5 Ekim'de Adana Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi düzenliyor.

Şimdiden kayıtlar 500 kişiyi aşmış durumda. Tümü Adanalı, yerel esnaf, tüccar, girişimci ya da girişimci adayı olan 500 kişi. Müthiş bir sayı. Ben de Perşembe günü orada olacağım, okurlarımızı beklerim. Oniki isminde bir şirket var. Kurucusu Ziya Kızıltan e-ticaret sektörünün deneyimli isimlerinden.

Sadece etkinlik düzenlemiyor ayrıca yapay zekâ destekli bir mobil uygulamayla etkinliklerde tüm katılımcıların doğru kişilerle eşleştirilmesini sağlıyor. 12 Ekim’de İstanbul E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı düzenleyecekler. Sadece İstanbul’da değil Kayseri, İzmir, Denizli, Ankara, Bursa ve Konya’da etkinlikler düzenledi.

E-Ticaret altyapı sağlayıcısı ikas Berlin’de ofis açtı ve yeni hedefi Almanya’yı fethetmek. Şirketin kurucusu Mustafa Namoğlu sırf bu sebeple Ankara’dan Berlin’e taşınıyor. İkas Türkiye Basketbol Federasyonu sponsoru oldu, bu sponsorlukla, yaptığı açık hava reklamlarıyla ve sosyal medyayı çok etkili kullanmasıyla genç jenerasyonu geleneksel iş dünyasına hiç girmeden doğrudan e-ticaret evreninin yerlileri haline getirecek.

E-Ticaret altyapı sistemleri geliştiren T-Soft, Ticimax, İdeasoft, PlatinMarket gibi şirketler yavaş yavaş 20. Yıllarına doğru koşuyor. Şirketlerin kendilerine, bütçelerine, sektörlerine ve iş modellerine uygun bir altyapı bulmaları çok çok kolay. Türkiye bu konuda çok çok zengin seçeneklere sahip bu şirketler sayesinde ve artık bu deneyimle gelişen pazarda çok daha fazla şirkete hizmet veriyorlar.

Ödeme sistemleri konusunda hem bankalar çok gelişti, hem de ödeme sistemleri şirketleri doğdu ve yaygınlaştı. Lidio, PayTR, iyzico, Paynet, Paratika, iPara gibi şirketler büyüdükçe ve geliştikçe ödeme sistemleri daha güvenli ve hızlı hale geliyor. Bütün bunlar bir nefeste sayabildiklerim. Daha onlarca gelişme var. Dikkatini, aklını işine vermiş, gündemi izlemek yerine kendi gündemini takip eden girişimcilerimiz var.

Bu çabalar sonuç veriyor, verecek. E-Ticaret ve E-İhracat Türkiye’nin jeopolitik durumunu da dikkate aldığımızda, dünyanın üçte birine 5 saatlik uçuş mesafesinde, üretim üssü olan bir coğrafyada en önemli gündem maddelerimizden biri olmalı. Umutlanmak için de ümitsiz olmak için de coğrafyamızda çok fazla neden var. Biz olumlu olanlara odaklanıp umutlanalım, bu yüzden bu güzel haberleri de vermek istedim