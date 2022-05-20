E-ticaret ile meşhur oldu, ilk fiziki mağaza Milano’da açılacak

E-ticaretin marka yolculuklarını hızlandırdığı bir gerçek. Düşük maliyet, hızlı erişim imkanı girişimcinin önüne çok önemli fırsatlar sunuyor. İyi kurgu ile kısa sürede dalga dalga kitleye ulaşma şansı veriyor bir ticaret penceresi. Yine de markalaşma adına atılan her adımın, başarı için ilk başta sahici bir öyküye ihtiyacı var. Ürünün sahiciliğinden söz ediyorum öncelikle. İhtiyaca yanıt vermeli, eksikliği gidermeli, tasarımı, kalitesi, doğru fiyat, iyi zamanlaması ile beklentileri karşılamalı. Ve tüm bunları sürdürülebilirlik temelli, kesintisiz ortaya koyabilmeli.

İlk ticari adımlarının üzerinden geçen 5 yıl gibi kısa sürede dünya moda endüstrisine uzanmayı başaran bir öyküyü, bu çerçeveler etrafında değerlendirmeyi anlamlı buldum. Yakın zamanda tanıştım kendileriyle. Lisans eğitimini İtalya’da moda üzerine tamamlayan Aslı Gürdil’in davetiyle Maslak’taki ofislerinde bir araya geldiğim, Mlouye çanta markasını yaratan MM Creative şirketinin kurucuları Mebrure Seyman ile Murat Seyman’ın iş öykülerini dinleme fırsatı buldum. Kendilerinden önce şirketlerinin 5 yılda geldiği noktayı ifade ederek başlayayım öyküye. Kadın çantasında uzmanlaşan MM Creative, e-ticaret üzerinden piyasaya sürülen Mlouye markalı ürünleriyle, ABD'den, Uzak Doğu’ya Avrupa’dan, Arap Yarımadası’nın hızlı büyüyen pazarlarına hizmet veriyor. Bugün, dijital kanallar üzerinden yüzbinlerce bireysel alıcının gündemine girerken, dünyanın en önemli perakende noktalarındaki corner’larında müşterinin karşısına çıkıyor Mlouye markalı ürünler.

Harvey Nichols ve Galeries Lafayette gibi perakende zincirlerinde satılıyor. La Samaritaine de de corner için gün sayılıyor. Destekçilerinin ünlü modeller Gigi Hadid ve Hailey Bieber’in olduğunu da belirtelim.

Peki, nasıl başlıyor Mlouye’un öyküsü. Sözü kuruculardan, tasarımlarıyla ürünlerin kimliğini oluşturan Mebrure Seyman’a bırakalım. “Modaya çok küçük yaşlarda ilgi duydum. Annem kız enstitüsü mezunuydu. Kumaştı, dikimdi, moda dergileri evimizde hep olurdu” diyen Seyman, lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamlıyor. Endüstriyel tasarımcı oluyor. Mobilya ve ambalaj alanlarına giriyor, tasarladığı ürünler yurt dışına uzanıyor. 4 yıllık endüstriyel tasarım mesaisinin ardından önce kendisi, sonra deneme amaçlı satış için kadın çantası tasarımları yapıyor. MM Creative AŞ’ye ve Mlouye’a uzanan öykü de böylelikle başlıyor.

Marka yolculuğunun diğer kahramanı Murat Seyman. İşlerin kısa sürede çok önemli mesafeler almasındaki kilit isim. Google’ın Türkiye’de büyümesini sağlayan projelere katkı sunan, şirketin İrlanda ofisi ile birebir çalışan Murat Seyman, dijital pazarlamadaki uzmanlığı ile Mebrure Seyman’ın uğraşlarının dünya üzerinde geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Satış web sayfası, dijital pazarlama konuları onun önderliğinde yürüyor.

Üretim tesisleri 2021 sonu devreye girdi

2017’DE kendilerinin dışında, gönderilere yardımcı olan kuzeni ile birlikte 3 kişi ile yürüyen işler, bir yıl içinde 10 kişilik ekiple yönetilir oluyor. Alınan siparişler Türkiye’nin bu alandaki en iyi tesislerinde fason olarak üretiliyor. Geçen yılın sonunda İkitelli OSB’de kendi üretim tesislerini de kuran Mebrure Seyman ve Murat Seyman, üretimin yüzde 40’ını kendi bünyelerinde, kendi ustaları ve makinaları üzerinden gerçekleştiriyor. Ve ekip de yeni yatırımla 40 kişiye ulaşıyor. “Dinamik olmamız gerekiyordu. Model işini ve üretim işini içeri, bünyemize almamız gerekiyordu. Kontrol şu an tamamen bizde, istediğimiz esneklikte ve hızdayız” diyor Mebrure Seyman.

Felsefede uzun ömürlü ürün var

ÖNCELİKLE çanta ürünleri için en iyi kalite mamül kullanılıyor. Deri, kumaş, astar, aksesuarlar İtalya’dan getiriliyor. Tasarım gücü çok yüksek ürünler geliştiriliyor. Üretimin tüm safh ası kontrol altında tutuluyor. Testler, kalite kontrolü en üst seviyede gerçekleşiyor. Ticarete yönelik yaklaşımlarını şu şekilde açıklıyor Mebrure Seyman: “Biz, rakiplerimizin aksine uzun ömürlü kullanılan ürünler geliştiriyoruz. Doğaya saygılıyız. Her bir ürünün çevreye maliyetini biliyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir modanın peşindeyiz. Ürünlerimizin en temel felsefesi budur. Kullanıcı, kendine yakışan, uzun ömürlü, en kaliteli, ulaşılabilir fiyattan ürün kullandığını bilmeli” diyor.

İlk mağaza için modanın merkezi seçildi

MM CREATIVE’İN kurucuları şimdilerde tasarım, ürün, üretim. pazarlama derken, heyecan duydukları bir alanda daha mesai yürütüyor. E-ticaretle doğan ve büyüyen şirket, ilk fiziki mağazaları için harekete geçmiş. Müşterilerine deneyim sunabilmek, daha fazla derinliğine güven verebilmek için fiziki mağazaları olmasını istediklerini söylüyor Murat Seyman. İlk fiziki mağazanın şehri olarak Milano seçilmiş. Mağaza, Milano’nun Montenapoleone Bölgesi’nde, Four Seasons Otel’in de yer aldığı Via Gesù sokağında 9 numarada açılacak. Temmuz ortası mağazanın açılmış olacağını kaydeden Mebrure Seyman, “Biz e-ticaret kanallarının gücüne çok inanıyoruz. Fiziki mağaza da bu kanallara güç veriyor. Markamızın yolculuğuna çok inanıyoruz. Deri modasını en iyi bilen ülkede olmayı tercih ettik. Milano, yüzde 40 Amerikalı, yüzde 40 Asyalı turiste ev sahipliği yapıyor. Bizim müşteri yapımıza uygun. 5 yılda 10 şehir de daha olmayı planlıyoruz. Çanta ağırlıklı ayakkabı, aksesuar da ürün çeşitlerimiz arasında olacak” şeklinde konuşuyor.