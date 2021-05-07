e-Ticaret ile teknoloji TOBB’da buluştu

Hani öylesine bunaldık ki pandemi sürecinden, yenilikleri ve teknolojide olup biteni tam da yeterince takip edemiyoruz derken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği “Teknoloji Buluşmaları” adeta yaraya merhem oldu. Böylesine kapsamlı ve her konunun ele alındığı bir organizasyonda kendi alanımda konuşmacı olarak da yer almış olmaktan da ayrıca gurur duydum.

Vodafone ve Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen ve tamamını büyük bir dikkatle takip ettiğim bu başarılı organizasyonda özellikle KOBİ’lere teknoloji alanında çok önemli mesajlar verildi. Vodafone CEO’su Engin Aksoy, KOBİ’lere ilişkin bazı veriler ve yaptıkları araştırmalardan söz etti ki oldukça önemli idi. Aksoy, Türkiye'de işletmelerin yüzde 64'ünün faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de yüzde 26'sının büyüme öngörülerinden söz ederken, KOBİ'lerin yüzde 22'sinin yatırımlarını arttıracağına yüzde 30'unun ise iş hacimlerinin büyüyeceğine inandığına değindi. KOBİ’ler şüphesiz her zaman ekonomimizin can damarını oluşturmakta. Toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturan KOBİ'lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için de TOBB ile işbirliği yaptıklarına değinen Aksoy, hangi sektörde olursa olsun artık teknolojiyi kullanmanın zorunluluk olduğuna vurgu yaptı. Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’da yaptığı konuşmada, KOBİ'lerin büyümesinde teknolojinin çok önemli bir yere sahip olduğunu özellikle belirterek, e-ticarette de teknolojinin önemine değindi.

Aksoy birçok sektörü kapsayan bir araştırma sonucunda, KOBİ'lerin yüzde 30'unun operasyonlarının normale dönmesinin 1 yıldan fazla bir süre alacağına, yüzde 26'lık bölümün ise 6-12 aydan önce gerçekleşmeyeceğine inandıklarını belirtirken, aynı araştırmada işletmelerin yüzde 64'ünün faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığına, yüzde 26'sının ise büyüme öngörülerini sürdürdüklerine işaret etti. Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, salgın sürecinde e-ticaretin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade ederken, KOBİ'lerin, hızla e-ticaret kanalları ile tanışarak yeni normale adapte olma çabasına girdiklerine işaret etti.

Elliye yakın konuşmacının yer aldığı organizasyonda Mentor Gümrük Müşavirliği CEO’su şapkamla yönettiğim panelde, Ekol Lojistik ve Alışan Lojistik yöneticileri ile dijitalleşen dünyada lojistik konularına değindik. Bu noktada zirvenin mottosundan bir alıntı yapmak isterim: “Tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Böyle bir dönemde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor ve dijitali oldukça etkin kullanıyor. Hem yurt içinde hem de dünyada e-ticaret yapabilmek artık büyük önem taşıyor. Bu durum KOBİ’leri dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmalarını ve sınırlarını ülke dışına taşımalarını zorunlu hale getiriyor.” İşte tam da bu noktada biz de e-ticaretin ve tabi e-ihracatın lojistiğini derinlemesine ele aldık. Hem lojistikteki teknolojiden söz ederken, e-ihracatın gelişmesinde teknolojinin rolüne fazlası ile değindik. Hemen iki gün öncesinde de aynı şapkamla Türkiye Blockchain platformunun organizasyonunda bu kez de yaşamımıza hızla giren blockchain uygulamalarını ele aldık. Neredeyse her konuştuğumuz konuda artık teknoloji kelimesini içinde geçirir hale geldiğimiz gerçeğini önemsememiz gerekiyor. Özellikle KOBİ’lerin de modern ve yenidünyaya ayak uydurabilmeleri son derece önemli.

Özetle teknoloji ve özellikle de dijitalleşme günümüzün tek gerçeği. İddialı olacak ama hangi işle uğraşıyor olursa olsun, dijitalleşmeyi benimsemeyen ve yaşamına sokmayan ne bir bireyin, ne de bir işletmenin başarılı olabilmesi artık mümkün değil. Sanayicisinden taşımacısına, esnafından gümrükçüsüne, lojistikçisinden perakendecisine. Hele ki e-ticaretin teknoloji olmadan düşünülmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi artık imkansız.

Sözlerimi noktalamadan önce yine TOBB tarafından düzenlenen organizasyona dönmek isterim. On binlerce insanın aynı anda takip ettiği, bu müthiş organizasyon için söyleyebileceğim tek kelime, “muhteşemdi” olabilir ancak. Tabii organizasyonun mimarı olan sevgili dostum Merter Özdemir’in de hakkının teslim etmek gerekir, o ve ekibinin el attığı her iş zaten başarı ile sonuçlanıyor. e-Ticareti aşmış ve teknolojinin bütününe yer verilmiş bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.