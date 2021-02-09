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e-Ticaret sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

Salim ÇAM
Salim ÇAM Bütçe Uygulamaları dunya@dunyagazetesi.com.tr

e-Ticaret firmaları, ülkemizdeki başarılarının ardından rotalarını yurtdışına çeviriyor. Birçok e-Ticaret şirketi, dünyaya ihracat yapmak için kolları sıvadı. Global bir marka olma yolunda ilerleyecek firmaların, hedef ülke veya ülkelerde ofislerini açması veya depolarının bulunması gerekiyor. Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, e-Ticaret sektörüne de destek veriyor. Bu sayede ülkemizdeki ürünler, e-ticaret aracılığı ile yurtdışında satılıyor olacak. Pazaryeri konumundaki e-ticaret sitelerinin yanı sıra, örneğin bir tekstil firması da ürünlerini kendi e-ticaret altyapısı üzerinden ihraç edebiliyor. Ayrıca, artık firmaların, yurtdışında mağazalar açmadan ve sadece ilgili ülkede deposunu kurarak, e-ticaret aracılığıyla sattığı ürünleri deposundan göndermesi de mümkün. Turquality diğer sektörlere vermiş olduğu desteklerin hepsini, yurtdışına e-ticaret yapacak şirketlere de veriyor. Son dönemlerde e-Ticaret firmaları Turquality ile maliyetlerini düşürmek, farklılaşmalarını sağlamak, sürdürülebilirliklerini oluşmak ve bunun gibi birçok konuda fayda sağlamaya başladılar.

“Turquality iş modeli” işletmede hangi konuları kapsıyor

Progroup Uluslararası Danışmanlık olarak, 19 yıldır Türk firmalarının, stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, globalde rekabet etmelerine rehberlik ediyoruz. Turquality, bir iş modelidir. Bu model işletmelerde, stratejik planlamadan bütçe yönetimine, satış pazarlama yönetiminden marka yönetimine, kurumsal performansın yönetiminden tedarik zincirinin yönetilmesine ve dijitalleşmeye kadar tüm konuları kapsıyor. Günümüzün yoğun rekabet ortamında, Turquality iş modelini hayata geçiren firmalar, işlerini doğru verilerle etkin bir şekilde yönetirken, yurtiçi ve dünya pazarlarında marka olmalarına da hız katıyorlar. Kısaca, Türkiye’nin markalarını büyüterek ve potansiyel olanı markalaştırarak ilerlemesini hedefleyen Turquality, şirketlerin global pazarlarda rekabet edebilecek değere ve kurumsal yapıya ulaşabilmesi için yol gösterici olarak konumlanmaktadır.

Turquality’nin, işletmelere sağladığı değer nedir?

*Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14

*Mevcut ihracat artışına katkısı: %15                                                                                            

*Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17

*Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7

*Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10

*Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

*Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

*İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14

Turquality programının, işletmelere sağladığı destekler

1- İstihdam giderleri,

2-Sertifikasyon giderleri,

3-Yazılım ve bilişim giderleri,

4-Depo hizmetleri giderleri,

5-Gelişim yol haritası,

6-Danışmanlık giderleri,

7-Pazar araştırması çalışması ve raporlama giderleri,

8- Ofis, depo, mağaza kira ve kurulum giderleri,

9-Tasarım Giderleri,

10- Uluslararası hukuk danışmanlık giderleri,

11- Ürün, hizmet ve marka tescili ve korunması ile ilgili giderler,

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