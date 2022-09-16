e-Ticaretçilerde büyük panik

Geçtiğimiz günlerde hızlı kargo şirketleri müşterilerine bir yazı göndererek, artık Proforma Fatura’nın hayatımızda olmayacağı ve gerek numune gönderimlerinde, gerekse e-ihracatta sadece Ticari Fatura ile işlem yapılacağını kamuoyuna ve müşterilerine ilettiler. Yazılarda talimatın adresi İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak gösterildi.

Piyasayı aldı mı bir panik. Herkesin kafası karıştı ve bilhassa yaklaşık 55 bin civarında olduğu bilinen e-ihracatçıların büyük bir bölümü şirketleri olmaksızın e-ihracat yaptıkları için çok ciddi bir paniğe kapıldılar. Bilmeyenler için söyleyeyim, küçük zanaatkar veya ihracatçı olarak adlandırdığımız kişiler, bu satışlarını kargo şirketleri aracılığı ile ticari fatura yerine proforma yardımı ile yapıyorlar. Satışı hangi kanaldan yaptığına bakılmaksızın bir proforma düzenleyip, T.C. kimliklerinin bunun üzerinde belirtmek suretiyle ürünlerini teslim ediyorlar. Çünkü onlara verilmiş esnaf muafiyet belgesi ile 320 bin TL’ye kadar vergi muafiyetleri bulunuyor ve her birisi birer vergi mükellefi.

Başkanı olduğum Dışyönder’de de konu önceki gün bir hayli konuşuldu. Yanı sıra birçok dostumuz tarafından da bana iletilen çok sayıda yazışma okudum, e-ticaretçiler ciddi bir panik içerisinde idiler. Aslında müdürlükten verilen talimatın bir hafta ötelendiğini bilmemize rağmen, nasıl bir geleceğin bizi beklediğini hiç kimse bilmiyor idi. Konuyu netleştirmek adına konunun birinci derecede yetkilileri ile görüştüm ve ortada önemli bir yanlış anlamanın olduğunu öğrenmiş oldum. e-ihracatçılar için müjde niteliğinde olacak sanırım, zira anladım ki konunun onlarla bir ilgisi yok. Açıkçası olmadığına ben de sevindim, zira ülke açısından bakıldığında, bu 55 bin girişimcinin ihracatımıza hatırı sayılır bir katkısı var. Burada yapılmaya çalışılan şeyin, proforma kullanmak suretiyle ve bedelsiz numune adı altında sahte markalı ürün, ilaç, sigara gibi ürünlerin gümrüğün kontrolü dışında gönderilmesi engellemek olduğunu anlamış olduk. Yani art niyetli davranış gösterenlerin önüne geçmek. Bu konuda Gümrükler Genel Müdürlüğü sonuna kadar haklı ve gayet de iyi düşünülmüş bir karar olduğunu düşünmekle birlikte, kurunun yanında yaşları gözetmek gerektiğini de hatırlatmak isterim. Bu konuda e-İhracatta önemli bir oyuncu ve aynı zamanda üyemiz konumundaki Navlungo firması yetkililerine de teşekkür etmek isterim, zira konuyu son derece sıkı takip ederek hep birlikte aydınlanmamızı sağlamış oldular.

Şimdi sıkıntı, gerçek anlamda üretim yapan firmaların numune gönderimlerindeki prosedürde, orada nasıl bir uygulama olacağını henüz bilmesek de, firmalara önemli bir iş yükü getireceğinden yakındıklarını ve kuru ile birlikte yanmamaları gerektiği hususunu belirterek finali yapayım. Zira orada gerçekten numune gönderiliyor. Yetkililer eminim bu konuya ayrıca eğileceklerdir.

Nerde bu bankalar, nerde bu krediler

Piyasa tam anlamı ile tıkanmış durumda. Bir tarafta bakıyorsunuz, kredi faizleri düştü, öte taraftan bakıyorsunuz, kredi yok. Hangi tüccarla konuşsam, hangi ihracatçı ile konuşsam aynı dertten muzdarip. Acaba farkında mı bu konunun Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yahut Merkez Bankamız, yahut Ticaret Bakanlığımız, yahut Sanayi Bakanlığımız, bilmem ama, böyle devam ederse yakında yediden yetmişe herkes farkına varacak. Resesyon, yani durgunluk ve gerileme istemiyor isek, bünyenin alışık olduğu gıdayı, yani kredi musluklarını açmak gerekiyor.

Haftaya bu konuyu özel gündem yapacağım, ama hani dedim önden kulaklara bir kar suyu kaçırayım. Neme lazım, belki duyanlar duymayanlara daha çok anlatmaya başlarlar.