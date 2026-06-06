E-ticarette aracılık perdesi kalkarken…
Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK
Dijital platformların "sadece aracı" olduğu savı, internetin ticari ölçeğe ulaştığı ilk günlerden beri hukuk sistemlerini meşgul etti. Bu sav platformun, alıcıyla satıcıyı buluşturan nötr bir zemin olduğu varsayımına dayanmaktaydı. Arayan tarafla aranan tarafın yaptığı konuşmadan telefon operatörü sorumlu tutulamayacağı gibi tasarlandı ve 1990'larda ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan hukuki çerçevenin temelini oluşturdu.
Elbette modern bir e-ticaret platformunu, telefon operatörüyle karşılaştırmak manasız. Platform hangi satıcıların listelenebileceğine karar veriyor. Ürünleri kim görür, kim görmez — bunu belirleyen algoritmayı çalıştırıyor. Fiyat karşılaştırma araçlarını, yorumların görünürlüğünü, öne çıkarma mekanizmalarını yönetiyor. Kullanıcıyla kurduğu sözleşmede hangi hükümlerin geçerli olacağını belirliyor. Bu tabloda platformun "nötr bir zemin" olduğunu iddia etmek artık hukuki bir sav olmaktan çıkıp ideolojik bir tercih haline geldi.
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesinin birinci fıkrası, aracı hizmet sağlayıcıları (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, n11 vb ), kullanıcıların birbirleriyle yaptığı işlemlerden doğan hukuki sonuçlardan muaf tutuyordu. Satıcı tüketicinin aldığı ürünü göndermediğinde ya da açıklananla bağdaşmayan bir mal teslim ettiğinde, platform "ben sadece teknik altyapıyı sağlıyorum" diyerek sorumluluktan sıyrılabiliyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa'nın 172. maddesindeki tüketicileri koruma ilkesiyle bağdaşmadığına atıfla bu kurguyu tüketici lehine bozdu.
Avrupa’da tablo nasıl?
Türkiye’de konu nihai kertede yargı kanalından sonuca varsa da birçok Batılı ülkede yasama kanalından benzer regülatif çerçeveler oluşturuldu. Avrupa Birliği'nin 2022 tarihli Dijital Hizmetler Yasası (DSA), platformları katmanlı bir sorumluluk yapısıyla tanımlamakta. Pasif teknik aracılar sınırlı muafiyetten yararlanmaya devam ediyor. Ancak platformlar büyüdükçe ve kullanıcı etkileşiminde aktif rol üstlendikçe, yükümlülükleri de genişliyor. Çok büyük çevrimiçi platformlar (VLOP) için içerik moderasyonu, şeffaflık raporlaması, algoritmik hesap verebilirlik ve bağımsız denetim zorunlu hale geliyor. Amazon, Zalando ve eBay gibi Türk tüketicilerin de yoğun biçimde kullandığı platformlar bu kapsamda değerlendirilmekte.
Aynı sektör olmasa da Fransa'da yargı benzer bir dönüşümün öncüsü oldu. Cour de Cassation'ın 2017 ve 2020 tarihli kararları, Airbnb gibi platformları yalnızca altyapı değil, hizmet sunucusu olarak tanımladı. Bu durum, platformların Fransız otel mevzuatına tabi olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Sonuç, "aracı" statüsünün sanıldığı kadar sağlam bir zemine oturmadığını gösterdi. Aynı dönemde Alman Federal Mahkemesi de Amazon'un pazar yeri satıcılarının ürünleri için belirli koşullarda doğrudan sorumluluk taşıdığına hükmetti.
AB'nin 2022 tarihli Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ise meselenin rekabet boyutuna odaklanıyor. Kapı bekçisi (gatekeeper) olarak tanımlanan platformlara, kullanıcılarına adil davranma, kendi ürünlerini üçüncü taraf ürünlere karşı kayırmama ve uyumluluk noktasında yükümlülükler getiriyor. Bu düzenlemeler platform sorumluluğu tartışmasıyla doğrudan örtüşmese de aynı felsefi zeminde yapısal güç asimetrisini engellemeye yönelik.
ABD, Çin ve Hindistan
ABD'nin bu tartışmadaki konumu ise çok daha karmaşık. 1996 tarihli Communications Decency Act'in 230. maddesi, platform sorumsuzluğunun küresel anlamda en güçlü yasal güvencesini oluşturdu. Madde, platformları kullanıcılarının ürettiği içerikten muaf tuttu ve Silikon Vadisi'nin yükselişinin hukuki altyapısını döşedi. Ancak bu muafiyet bugün hem eyalet bazında hem de federal seviyede siyasi söylemlerle dört bir yandan sorgulanıyor.
Tüketici boyutunda ise tablo biraz farklı. FTC son iki yılda Amazon'a karşı açtığı antitröst davalarında ve "satıcıları baskı altına alma" iddialarında platform-satıcı ilişkisini yeniden tanımlamaya çalıştı. Amazon'un kendi platformunda hem pazar yeri işletmecisi hem de satıcı olması, konuyu yargı ve düzenleyicilerin gündeminde giderek daha üst sıralara çıkarmakta.
Söz konusu tartışma Batı merkezli bir gündem değil. Çin 2021 yılında platform ekonomisine yönelik kapsamlı bir düzenleme paketini devreye aldı. E-ticaret platformlarının satıcı kalitesini denetlemesi, sahte ürünlere karşı önlem alması ve tüketici şikâyetlerini aktif olarak çözüme kavuşturması artık yasal yükümlülük. Alibaba ve JD gibi devlerin hem pazar yeri hem de doğrudan satıcı olarak aynı anda faaliyet göstermesi de ciddi düzenleyici kısıtlamalara tabi tutuluyor. Çin'in bu sert düzenleyici dönüşümü, ideolojik gerekçelerle de desteklenebilir. Ancak temel mantık DSA'nın mantığından o kadar da farklı değil.
Hindistan ise tüketici koruma yasasıyla 2019 yılında e-ticaret platformlarını doğrudan sorumluluk alanına dahil etti. Platform, ürün hakkında yanıltıcı bilgi barındırıyorsa, satıcının kimliğini şeffaf biçimde açıklamıyorsa ya da iade politikasını uygulamıyorsa yasal yükümlülük doğmakta.
Türkiye ve AYM kararının anatomisi
Türkiye’de e-ticaret hacmi dolar bazında ise yüzde 29 büyüyerek 115 milyar dolara çıktı. 2019'dan bu yana altı yıllık bileşik büyüme oranı yıllık yüzde 80. Bu verilere ulaşan başka bir sektör yok. E-ticaretin GSYH içindeki payı artık yüzde 7, genel ticaret içindeki payı ise yüzde 19 seviyesinde. Hem siyasetin hem de yargının daha fazla işin içine gireceği bir evreye geçtik.
AYM’nin kararının yalnızca neyi iptal ettiğine değil, ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceğine de bakmak gerekiyor. AYM, kararın yürürlüğünü 9 ay erteledi. Sektörün, iş modellerini yeniden yapılandırması için son fırsatı. Bu sürede birkaç kritik soru yanıt bekliyor. Birincisi; aracı hizmet sağlayıcılar, tüketici sözleşmelerinde hangi koşulların geçerliliğini sürdürecekler? İkincisi, büyük yerli platformlar, satıcı kalite standartlarını dahili düzenlemeleriyle mi yükseltecek, yoksa yalnızca yasal asgari standartlarla mı yetinecekler? Üçüncüsü ve belki de en kritik olanı, 6563 sayılı Kanun'un bu iptal kararı ışığında güncellenmesi için TBMM harekete geçecek mi?
Son soru özellikle önemli. AYM’nin iptal kararı yasal bir boşluk yarattı. Bu boşluğu doldurmak ya mevcut hükmü Anayasa'yla uyumlu biçimde yeniden yazmayı ya da platform sorumluluğunu bütüncül bir çerçeveye kavuşturmayı gerektiriyor. Bu süreç regülatif olarak parçalı bir yamayla geçilirse, yeni yargısal ihtilaf ve tüketici mağduriyetleri kaçınılmaz hale gelebilir.
|Borsa
|13.694,19
|-1,28 %
|Dolar
|46,0465
|0,04 %
|Euro
|53,0856
|-0,66 %
|Euro/Dolar
|1,1524
|-0,74 %
|Altın (GR)
|6.508,31
|-2,23 %
|Altın (ONS)
|4.328,61
|-3,28 %
|Brent
|92,0870
|-2,40 %