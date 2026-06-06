E-ticarette aracılık perdesi kalkarken…

Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK

Dijital platformların "sa­dece aracı" olduğu sa­vı, internetin ticari ölçe­ğe ulaştığı ilk günlerden beri hu­kuk sistemlerini meşgul etti. Bu sav platformun, alıcıyla satıcıyı buluşturan nötr bir zemin olduğu varsayımına dayanmaktaydı. Ara­yan tarafla aranan tarafın yaptı­ğı konuşmadan telefon operatö­rü sorumlu tutulamayacağı gibi tasarlandı ve 1990'larda ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan hu­kuki çerçevenin temelini oluştur­du.

Elbette modern bir e-ticaret platformunu, telefon operatörüy­le karşılaştırmak manasız. Plat­form hangi satıcıların listelene­bileceğine karar veriyor. Ürünle­ri kim görür, kim görmez — bunu belirleyen algoritmayı çalıştırı­yor. Fiyat karşılaştırma araçları­nı, yorumların görünürlüğünü, öne çıkarma mekanizmalarını yö­netiyor. Kullanıcıyla kurduğu söz­leşmede hangi hükümlerin geçer­li olacağını belirliyor. Bu tabloda platformun "nötr bir zemin" oldu­ğunu iddia etmek artık hukuki bir sav olmaktan çıkıp ideolojik bir tercih haline geldi.

6563 sayılı Elektronik Tica­retin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesinin birin­ci fıkrası, aracı hizmet sağlayı­cıları (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, n11 vb ), kullanıcıların birbirleriyle yaptığı işlemlerden doğan hukuki sonuçlardan muaf tutuyordu. Satıcı tüketicinin aldı­ğı ürünü göndermediğinde ya da açıklananla bağdaşmayan bir mal teslim ettiğinde, platform "ben sa­dece teknik altyapıyı sağlıyorum" diyerek sorumluluktan sıyrıla­biliyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa'nın 172. madde­sindeki tüketicileri koruma ilke­siyle bağdaşmadığına atıfla bu kurguyu tüketici lehine bozdu.

Avrupa’da tablo nasıl?

Türkiye’de konu nihai kertede yargı kanalından sonuca varsa da birçok Batılı ülkede yasama kana­lından benzer regülatif çerçeve­ler oluşturuldu. Avrupa Birliği'nin 2022 tarihli Dijital Hizmetler Ya­sası (DSA), platformları katmanlı bir sorumluluk yapısıyla tanımla­makta. Pasif teknik aracılar sınırlı muafiyetten yararlanmaya devam ediyor. Ancak platformlar büyü­dükçe ve kullanıcı etkileşiminde aktif rol üstlendikçe, yükümlülük­leri de genişliyor. Çok büyük çev­rimiçi platformlar (VLOP) için içerik moderasyonu, şeffaflık ra­porlaması, algoritmik hesap ve­rebilirlik ve bağımsız denetim zo­runlu hale geliyor. Amazon, Zalan­do ve eBay gibi Türk tüketicilerin de yoğun biçimde kullandığı plat­formlar bu kapsamda değerlendi­rilmekte.

Aynı sektör olmasa da Fransa'da yargı benzer bir dönüşümün öncü­sü oldu. Cour de Cassation'ın 2017 ve 2020 tarihli kararları, Airbnb gibi platformları yalnızca altyapı değil, hizmet sunucusu olarak ta­nımladı. Bu durum, platformların Fransız otel mevzuatına tabi olup olmadığı sorusunu da beraberin­de getirdi. Sonuç, "aracı" statüsü­nün sanıldığı kadar sağlam bir ze­mine oturmadığını gösterdi. Aynı dönemde Alman Federal Mahke­mesi de Amazon'un pazar yeri sa­tıcılarının ürünleri için belirli ko­şullarda doğrudan sorumluluk ta­şıdığına hükmetti.

AB'nin 2022 tarihli Diji­tal Pazarlar Yasası (DMA) ise meselenin rekabet boyutuna odaklanıyor. Kapı bekçisi (ga­tekeeper) olarak tanımlanan plat­formlara, kullanıcılarına adil dav­ranma, kendi ürünlerini üçüncü taraf ürünlere karşı kayırmama ve uyumluluk noktasında yükümlü­lükler getiriyor. Bu düzenlemeler platform sorumluluğu tartışma­sıyla doğrudan örtüşmese de ay­nı felsefi zeminde yapısal güç asi­metrisini engellemeye yönelik.

ABD, Çin ve Hindistan

ABD'nin bu tartışmadaki konu­mu ise çok daha karmaşık. 1996 tarihli Communications Decen­cy Act'in 230. maddesi, platform sorumsuzluğunun küresel an­lamda en güçlü yasal güvencesi­ni oluşturdu. Madde, platformları kullanıcılarının ürettiği içerikten muaf tuttu ve Silikon Vadisi'nin yükselişinin hukuki altyapısını döşedi. Ancak bu muafiyet bugün hem eyalet bazında hem de federal seviyede siyasi söylemlerle dört bir yandan sorgulanıyor.

Tüketici boyutunda ise tablo bi­raz farklı. FTC son iki yılda Ama­zon'a karşı açtığı antitröst dava­larında ve "satıcıları baskı altına alma" iddialarında platform-satı­cı ilişkisini yeniden tanımlamaya çalıştı. Amazon'un kendi platfor­munda hem pazar yeri işletmecisi hem de satıcı olması, konuyu yar­gı ve düzenleyicilerin gündemin­de giderek daha üst sıralara çıkar­makta.

Söz konusu tartışma Batı mer­kezli bir gündem değil. Çin 2021 yılında platform ekonomisine yö­nelik kapsamlı bir düzenleme pa­ketini devreye aldı. E-ticaret plat­formlarının satıcı kalitesini de­netlemesi, sahte ürünlere karşı önlem alması ve tüketici şikâyetle­rini aktif olarak çözüme kavuştur­ması artık yasal yükümlülük. Ali­baba ve JD gibi devlerin hem pazar yeri hem de doğrudan satıcı olarak aynı anda faaliyet göstermesi de ciddi düzenleyici kısıtlamalara ta­bi tutuluyor. Çin'in bu sert düzen­leyici dönüşümü, ideolojik gerek­çelerle de desteklenebilir. Ancak temel mantık DSA'nın mantığın­dan o kadar da farklı değil.

Hindistan ise tüketici koruma yasasıyla 2019 yılında e-ticaret platformlarını doğrudan sorum­luluk alanına dahil etti. Platform, ürün hakkında yanıltıcı bilgi barın­dırıyorsa, satı­cının kimliğini şef­faf biçimde açıklamıyorsa ya da iade politikasını uygulamı­yorsa yasal yükümlülük doğmakta.

Türkiye ve AYM kararının anatomisi

Türkiye’de e-ticaret hacmi do­lar bazında ise yüzde 29 büyü­yerek 115 milyar dolara çıktı. 2019'dan bu yana altı yıllık bile­şik büyüme oranı yıllık yüzde 80. Bu verilere ulaşan başka bir sek­tör yok. E-ticaretin GSYH içinde­ki payı artık yüzde 7, genel ticaret içindeki payı ise yüzde 19 seviye­sinde. Hem siyasetin hem de yar­gının daha fazla işin içine gireceği bir evreye geçtik.

AYM’nin kararının yalnızca ne­yi iptal ettiğine değil, ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceğine de bak­mak gerekiyor. AYM, kararın yü­rürlüğünü 9 ay erteledi. Sektörün, iş modellerini yeniden yapılan­dırması için son fırsatı. Bu süre­de birkaç kritik soru yanıt bekli­yor. Birincisi; aracı hizmet sağla­yıcılar, tüketici sözleşmelerinde hangi koşulların geçerliliğini sür­dürecekler? İkincisi, büyük yerli platformlar, satıcı kalite standart­larını dahili düzenlemeleriyle mi yükseltecek, yoksa yalnızca yasal asgari standartlarla mı yetinecek­ler? Üçüncüsü ve belki de en kritik olanı, 6563 sayılı Kanun'un bu ip­tal kararı ışığında güncellenmesi için TBMM harekete geçecek mi?

Son soru özellikle önem­li. AYM’nin iptal kararı yasal bir boşluk yarattı. Bu boşluğu dol­durmak ya mevcut hükmü Ana­yasa'yla uyumlu biçimde yeniden yazmayı ya da platform sorum­luluğunu bütüncül bir çerçeveye kavuşturmayı gerektiriyor. Bu sü­reç regülatif olarak parçalı bir ya­mayla geçilirse, yeni yargısal ihti­laf ve tüketici mağduriyetleri ka­çınılmaz hale gelebilir.