E-ticarette ekosistemi, iş ortaklığı büyütüyor…

İnternetin hayatımıza girmesinden sonra E-ticarette bu gelişimden payını aldı ve hızlı bir şekilde büyüdü.

Öyle ki bazı ülkelerde ana sektörlerden biri haline geldi.

E-ticaret pazarı dünya da olduğu gibi ülkemizde de hızla büyüyor. Ülkemizdeki bu büyümenin nedenleri arasında, Türkiye’de kişisel harcamaların artması.

Dolayısıyla e-ticaret pazarının büyümesinin en önemli nedenlerinin başında, yaygın internet kullanımının olduğu söylenebilir.

Ülkemizdeki e-ticaretin başlangıç sürecine tanıklığımı da sizlere aktarmak istiyorum.

2001 yılında kurulan Alcatel e-Ticaret Genel Müdürü Tayfun Türkalp, “toptanpazaryeri “ projesini KOBİlere tanıtmak amacıyla 2002 yılı başında illerde düzenlenecek toplantılara KOSGEB eski başkanı olarak katılmamı rica etmişti..

Ülkemizde e-ticaretin gelişmesine destek olmak ve farkındalık yaratılması amacıyla katıldığım toplantılarda KOBİ’lerimizin beklenti ve karar verme süreçlerini yakından izleme olanağını yakalamıştım.

Hafta başında İstanbul’da ülkemizin yerli ve milli e-ticaret platformu “ Hepsiburada İş Ortağım projesi “ tanıtımına katılan çağrılı olarak katılanlar arasındaydım.

Verilen bilgiye göre, proje çerçevesinde Hepsiburada, bu yılın başında işini büyütmek isteyen KOBİ’ler için kapsamlı bir KOBİ Hareketi başlatan Akbank'ın desteğiyle Ankara, İzmir ve İstanbul’dan başlayarak girişimciler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerle bir araya gelecek.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ve Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz proje hakkında bilgi verdiler…

Murat Büyümez “Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, Akbank ile birlikte değer ürettiğimiz 88 bini aşkın iş ortağımızı genişletme hedefiyle Ankara, İzmir ve İstanbul'da 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz

Hepsiburada’ya yeni katılacaklar için de pek çok olanak ve imkân tanıyoruz.

Platformumuzdaki 88 bini aşkın satıcının 130 milyon ürününü milyonlarca müşterimizle buluşturuyoruz.

Ekosistemimizde bulunan alt markalarımız HepsiLojistik, HepsiPay, HepsiJet ve HepsiGlobal ile stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya, faturalandırmadan ürün teslimatı ve iade işlemlerine kadar tüm operasyonel süreçleri için destek sunarak onların yanında oluyor, yurtdışına satış imkanı tanıyor, her türlü reklam hizmetlerinde onlara destek olacak avantajlı kampanyalar sunuyoruz” dedi..

Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, KOBİ'lerin büyümesinin Türkiye ekonomisinin büyümesi anlamına geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Hepsiburada da sahip olduğu tüm pazarlama gücünü, cirosunun yüzde 65'ini oluşturan, İş Ortakları'nın gücüne güç katmak için kullanıyor.

Hepsiburada platformu dakikada ortalama 113 sipariş alıyor, bu siparişlerin büyük bir bölümünü Türkiye'nin KOBİ’leri üretiyor ve satıyor.

Hepsiburada’nın 'Yarın Kapında' servisiyle de siparişlerin önemli bir bölümü 24 saat içinde teslim ediliyor.

Hepsiburada, Efsane Gençlik ve Premium üyelik programlarıyla da kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor.

15-25 yaş arası gençlerin yararlanabildiği Efsane Gençlik platformunun şu an tam 1 milyon üyesi bulunuyor.

Tüm bu pazarlama gücümüzü Türkiye’nin KOBİ’lerine güç katmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz.

Hepsiburada ayrıca Efsane Kasım kampanyalarını başlatan ilk e-ticaret platformu.

Bu kasım ayına da çok güçlü bir şekilde hazırlandık.

İş ortaklarımızla bu Kasım ayında da birlikte güzel işler yapacağımıza inancımız tam diyor..

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise 2021 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin 380 milyar TL olarak gerçekleştiğine işaret ederek, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının 485 bini aştığını söyledi.

E-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17,7 olduğunu aktaran Oğuz, şu bilgileri verdi:

'Kişi başına düşen e-ticaret harcaması, 2020 yılına göre yüzde 70 artış göstererek 4 bin 750 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte bu doğrultuda Akbank olarak bizler de dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat alanları başta olmak üzere piyasanın nabzını tutan bir banka olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını yakından izliyoruz.

Ekip arkadaşlarımızla sürekli olarak sahadayız.

Hepsiburada ile ekim ayı içerisinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da e-ticarete girmek veya e-ticarette işlerini büyütmek isteyen satıcılara yol gösterecek ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacak etkinlikler düzenleyeceğiz.

Halihazırda KOBİ'lerimiz için çok avantajlı bir kampanyamız bulunuyor. Mobil, ticari Akbank Kart (debit kart), otomatik fatura, üye iş yeri, ticari kredi kartı, çek karnesi ve SGK ödeme talimatı ürünlerimizden en az 3'ünü aktif kullanan Akbanklı KOBİ'ler 2 bin TL, en az 4'ünü aktif kullanan Akbanklı KOBİ'ler ise 4 bin TL chip-paranın sahibi olabiliyor.

Ayrıca, 1 Ekim itibarıyla Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılara yılsonuna kadar geçerli olacak şekilde hak ediş tutarı üzerinden 500 TL’ye varan chip para ödülü sunuyoruz. Bunlara ilave olarak, Hepsiburada ödemelerini Akbank hesaplarına alan satıcılara özel sunulan Hoş Geldin avantajlarımız bulunuyor.

Bu kapsamda KOBİ’lerimize ücretsiz para transferi ve çek işlemleri, avantajlı faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi, '0' faizli ticari artı para kredisi ve özel POS çalışma koşulları gibi çeşitli bankacılık ürünlerinde avantajlar da sunuyoruz” diyor Bülent bey…

Lansmandan derleyebildiklerim özetle bunlardı..

Yıllarını KOBİ’lere veren biri olarak KOBİlere verdikleri başarılı hizmetler nedeniyle Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum…

FutureBright'ın 'E-ticaret NPS Araştırması' sonuçlarına göre 'Türkiye'nin en çok tavsiye edilen

E-Ticaret Markası' olma başarısı nedeniyle de Hepsiburada’yı kutlamak gerekiyor.

Ülkemizde e-ticaretin gelişme hızını, ekonomimizin büyümesindeki payını gösteren veriler gerçekten sevindirici..