Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan “5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi [KOBİ 22]’nin ikinci günün ilk oturumunda, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli’nin moderatörlüğünü üstlendiği “E-Ticarette Rekabetin Baş Aktörü (Girişimcilik)” başlıklı panelin konuşmacıları , ‘İspira 7’ Kurucu Ortağı Vecdi Çimen, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Evrim İldem Develi ile ‘İnvento Danışmanlık ve Siber Güvenlik Hizmetleri Müdürü Tolga Ertürk’ten oluşuyordu.

Panelistlerin verdiği bilgiler yoğun ilgiyle izlendi (izleyici sayısı) diyebilirim.

Panelin Girişimcilik ve E-ticarette rekabet konulu sunumunu ve anlatımını gerçekleştiren Öğr. Üyesi Dr.Evrim İldem Develi, konuşmasını “Girişimcilik ve E-Ticarette Rekabet olmak üzere iki bölümde ele almış.

- Girişimciliği; en çok ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme ve risk alma özellikleriyle ifade eden Develi, pazar ortamında nelerin fırsat yaratacağını şu şekilde özetlemiştir;

“- Teknolojik gelişmeler

- Tüketim ekonomisinin güçlenmesi

- Yeni tarzlar ve yaşam standartları

- Sosyal değerler ya da ihtiyaçlar

- Siyasi faaliyetler

- Yasal değişiklikler

- Rakiplerin durumu

- Çevresel değişiklikler... vb.”

Develi, E-ticarette rekabet kavramına değinirken, E-ticaretin sunduğu avantajların başında yer alan “fırsat eşitliği”ne dikkat çekerek bu bağlamda “köşe başındaki dükkan” e-ticaret ortamına dahil olduğu anda kendisini orta ve büyük ölçekli işletmelerle bir arada rekabetin içinde bulurken aynı zamanda köşe başında olmanın ötesine geçerek dünyaya da açılan bir fırsat yakalayacağına değinmiştir.

“Rekabet ama Nasıl” başlığı ile Develi “Mavi Okyanus Stratejisi”ni bir sunum olarak değindi.

“Mavi Okyanus Stratejisi; Chan Kim ve Renee Mauborgne tarafından ortaya atılmış bir teoridir ve bunu kitaplarıyla milyonlara ulaştırmışlardır” sözleriyle başladığı sunumunda;

Mavi okyanus stratejisi son zamanlarda popülerlik kazanmış gibi algılansa da aslında felsefenin özünün yeni keşfedilmiş bir kavram olmadığına dikkat çekmektedir.

İşletmelerin rekabetin yoğun olduğu ortamlardan çıkmak istemeleri sonucunda yeni yollar keşfetmek istekleri sonucunda dikkat çeken bir kavrama dönüştükçe popüler hale gelmiştir.

Mavi okyanus stratejisi ile bu rekabet ortamından sıyrılmanın bazı yolları var.

Mavi okyanus felsefesinin temelinde farklılık, odaklanma gibi stratejiler yer alır.

Mavi okyanus stratejisi nedir?

Amaç:

“- Rekabeti anlamsız kılmak,

- Kendi pazarını yaratmak,

- Yeni talep yaratmaya odaklanır.

- İnovasyon önemli bir odaktır.

- Ürün farklılaştırma,

- Pazar bölümlendirme,

- Konumlandırma’dır.

Mavi okyanus stratejisine yönelik fikir geliştirirken;

- Müşterinin neyi sevdiğini, neden hoşlandığını ve neden hoşlanmadığını iyi anlamak,

- Yenilikçiliğe açık olmak önemli.

Mavi okyanusun yanı sıra Kim ve Mauborgne kitaplarında Kızıl Okyanus kavramına da yer vermişlerdir.

Kızıl ya da kırmızı okyanus işletmelerin kıyasıya rekabet ettiği, huzursuz ve gerginlik yaratan bir ortamdır.

Bu ortamdan kaçmak isteyen işletmeleri mavi okyanus karşılar. Kitapta da belirtildiği gibi her mavi okyanus alanı, bir gün rekabetin artmasıyla beraber kırmızı okyanusa dönüşür.

Ancak bu hemen gerçekleşmez, mavinin kırmızıya dönüşeceği zamana kadar ki sürede işletmeler kendi pazar ve müşteri paylarını oluşturur ve pazarın da kaymağını alabilirler.

Mavi Okyanus Özellikleri Kızıl Okyanus Özellikleri:

Pazar sınırları yeni oluşur. Pazarın sınırları bellidir.

Pazarda oyuncu sayısı çok azdır. Pazardaki oyuncu sayısı çoktur.

Rekabet bulunmaz. Rekabet yoğundur.

Yenilikçilik ön plandadır. Rekabette öne çıkmaya odaklanılır.

Kârlılık yüksektir. Kârlılık düşüktür. Mavi Okyanus Stratejisi Eylem Prensipleri

Azalt - Hangi faktörleri standartların altına indirebilirsiniz?

Yarat - Sunulmayan faydalar nelerdir?

Yok et - Standart kabul edilen özelliklerin hangilerinden vazgeçebiliriz?

Yükselt - Standardın üstüne neler çıkarılabilir? (Hizmette farklılaşma)

Mavi Okyanus Stratejisiyle birlikte E-ticaret kavramı düşünüldüğünde “oyunlaştırma, puanlama, üyelik sistemi – abonelik gibi sadakat programları ile birlikte kişiselleştirme, entegrasyon, müşteriyle birebir iletişim ve özelleştirme” öne çıkan mavi okyanus stratejileri arasında yer alır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Evrim İldem Develi hocanın sizlerin de ilgisini çekeceği Girişimcilik ve E-Ticarette Rekabeti içeren sunumunu paylaşmış oldum.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği çevrimiçi Kongreyi düzenleyen, TBD İstanbul Şubesi yöneticilerini, moderatörleri, panelistleri, sponsorları ve emeği geçenleri kutluyor ellerine sağlık diyorum.

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Düzeltme notu; Geçen haftaki yazımda, Öner Bilişim A.Ş sehven Ömer Bilişim A.Ş olarak yazmışım düzeltirim.