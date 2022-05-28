e-Turquality ile “Bilişim Yıldızlarına” süper destekler geldi

Türkiye bilişim sektörünün globalleşmesi ve e-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı hakkındaki karar, 20 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile çıktı. Amaç, bilişim sektöründeki şirketlerin, kurumların ve işbirliği kuruluşlarının, ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasının sağlanmasıdır.

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, bir teşvik programından öte, işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modelidir. 3 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality Programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek, bugün e-Turquality ile stratejik noktaya ulaştı. Turquality programı, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak başarısını sürdürüyor. Turquality iş modelinde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular ele alınıyor.

Bilişim sektöründeki destekler nelerdir?

Bilişim sektörüne e-Turquality destekleri verildi. Kapsama alınan sektörler olarak, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan Yazılım, Gömülü Yazılım, Dijital oyun, E-Spor, Finansal Yazılım ve Teknolojiler, Blok Zincir Yazılım ve teknolojiler, Yapay zeka, Büyük veri, Siber güvenlik, Akıllı şehir yazılım ve hizmetleri, Yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, Telekomünikasyon, 5G, Bulut ve İletişim Hizmetleri, Veri hizmetleri, Bilişim Hizmetleri, Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri ve Dijital Aracılık ve Hizmet Platformları olarak sıralanmaktadır. Bu destek tutarları konularına göre yüzde 50 ila yüzde 75 arasında yapılmakta.

E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Destekleri