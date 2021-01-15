Eczacıbaşı, Taxim’le Innovera’yı satın alıyor

Bilişim sektöründe son günlerde dikkat çeken satın alma furyasına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün Orta Doğu’nun en önemli yatırım şirketlerinden Gulf Capital’in ortak olduğu TurkNet’in yüzde 40’ını Türk şirketi Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, satın almıştı. Bu kez de Eczacıbaşı Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı’ndan önemli bir hamle geldi. Eczacıbaşı, yatırım şirketi Taxim Capital Partners ile Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden Innovera’yı satın almak için masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa, sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden Innovera Bilişim Teknolojileri, Eczacıbaşı ve Taxim Capital Partners’ın ortak girişimi olan FTA Bilişim bünyesine geçecek. Innovvera’nın FTA Bilişim’e devri için Rekabet Kurumu gereken onayı verdi.

Dev firmalarla çalışıyor

2007 yılında kurulan Innovera, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği alanında Ar-Ge, entegrasyon ve danışmanlık şirketi olarak çalışmaları yapıyor. Her yıl İstanbul’da düzenlenen 1.000’i aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin en büyük siber güvenlik etkinliği “SHIELD Güvenlik Konferansı” nı yöneten Innovera, 2017 ve 2018 yılında Bilişim 500 tarafından Türkiye’nin En Büyük Güvenlik Entegratörü seçilmişti. Innovera, Akbank, Garanti, ICBC, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Merkez Bankası gibi finans kuruluşlarının yanı sıra Anadolu Grubu, Eczacıbaşı, Oyak , Borusan gibi Türk ekonomisinin öncü markalarıyla çalışıyor.

Yatırımcılarının büyük çoğunluğu Avrupa'dan

Eczacıbaşı’nın Innovera’yı almak için birlikte hareket ettiği Taxim Capital ise Türk firmalarına yaptığı ortaklık ve satın almalarla adını duyurdu. Giyimden teknolojiye, gıdadan bilişime birçok alanda şirkette yatırımı bulunan Taxim Capital’in portföyünde Suwen, Doğanay, Alke, Netcad, Big Chefs gibi şirketler var. Taxim Capital’in yatırımcıları arasında ise Avrupa Yatırım Bankası, KOSGEB ve T.C. Hazinesi ortaklığıyla kurulmuş olan yatırım fonu Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Almanya Yatırım ve Kalkınma Kurumu (DEG) ve Hollanda Girişim Destekleme Bankası (FMO) bulunuyor.