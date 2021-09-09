Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü aşıyla dünyaya umut verenlerin oldu!

Eczacıbaşı Topluluğunun, 1959 yılından bu yana tıp alanındaki çalışmaları desteklemek üzere yürüttüğü Dr. Nejat Eczacıbaşı Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Programın 62’nci yılında Tıp Onur Ödülü, geliştirdikleri aşıyla COVID-19 salgınının seyrini değiştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye verildi. Şahin ve Türeci, 2019’un son aylarında başlayıp hızla tüm dünyaya yayılarak milyonlarca insanın hastalanmasına ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan SARS-COV-2’ye karşı, bir yıldan daha kısa sürede etkili ve güvenilir bir aşı geliştirerek tıp tarihinde kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle jüri tarafından onur ödülüne ödüle layık görüldü.

‘Ödülü vermek için Almanya’ya gittik’

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, pandemide insanlığın bilim alanındaki yolculuğunun müthiş bir yol kat ettiğine dikkat çekti. Salgının kısa sürmeyeceğini, daha uzun yıllar hayatımızda olacağını vurgulayan Eczacıbaşı, “İki bilim insanının, Almanya’da bir Amerikan firmasıyla işbirliği yaparak çok kısa sürede bütün dünyaya sunduğu aşı, geleceğe dair umudumuzu daha da güçlendirdi. 4 milyonun üzerinde can kaybı yaşayan dünya, iki yıl dolmadan 5 milyar doz dolayında aşı yapabildiyse, bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi” dedi. Eczacıbaşı, basınla yaptığı sohbette de Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci’nin yoğun programları nedeniyle ödülü almak üzere Türkiye’ye gelemediklerini, ancak Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleriyle Almanya’ya giderek kendilerine bizzat takdim ettiklerini söyledi. Eczacıbaşı, “Son derece mütevazı insanlar. Ödülden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler” dedi.

‘Geleceğimiz için çok sayıda ders çıkardık’

Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun 79’uncu, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’nin 62’nci yılına, yaklaşık iki yıldır dünyayı kuşatan pandemi koşullarında ulaştıklarını hatırlatarak, “Salgın sırasında dünyanın çeşitli bölgeleriyle birlikte ülkemizde de etkili olan deprem, yangın, sel gibi felaketlerle de sarsıldık ve hepsi birden; doğaya, çevreye karşı sorumluluklarımızın, araştırma ve bilimin önemini bir kez daha anlattı. Geleceğimiz için çok sayıda ders çıkardık” diye konuştu. Kısa sürede salgına dönüşen virüse karşı insanlığın, milletlerin, devletlerin mücadelesinin de küresel yürütülmek zorunda olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, çözümün sınırları olamayacağının altını çizdi. Toplumsal hayatın her alanında “normalleşebilme” umudunun şimdi daha da güçlü olduğunu belirten Eczacıbaşı şöyle devam etti: “Elbette bu işin bitmediğini, yeni varyantlarıyla çok hareketli, inatçı bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu unutmadan, gerekli tedbirleri elden bırakmadan hayatımızı sürdürmek durumundayız. Bu vesileyle, sağlık çalışanlarımızın ve her alandaki mücadelemizin tüm üyelerini yürekten selamlıyor, tüm kayıplarımızı saygıyla anıyoruz.”

2021 TIP BİLİM ÖDÜLÜ PROF. DR. MÜBECCEL AKDİŞ’İN

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda 2021 Tıp Bilim Ödülü ise, immünoloji alanında birçok önemli buluşun sahibi bir bilim insanı olan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e verildi. İsviçre’de Swiss Institute of Allergy and Asthma Research’de 2003 yılından beri İmmün Regülasyon Bölüm Başkanı olarak çalışan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’in, T hücrelerin çalışma şekliyle ilgili çalışmaları dünya çapında sayısız kez alıntılandı. Beş kategoride verilen tıp ödülleri programında bu yıl Tıp Teşvik Ödülü’nü Prof. Dr. Elif Çadırcı alırken, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nü Doç. Dr. Özgür Kütük, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü de Bengisu Karaköse kazandı.