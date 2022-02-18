Edirne’nin unutamadığı mavi gözlü valisi…

Bazı kentlerde idareciler görev sürecinde yaptıklarıyla halkın sevgisini ve gönlünü kazanırlar. Edirne Valisi Fahri Yücel de her ölüm yıldönümünde kente asılan “Unutmadık” afişleriyle anılıyor.

Fahri Yücel, 1958 yılında Zonguldak Devrek’te doğdu. 1975 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1980 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Hemen sonrasında 1983 yılında kaymakam oldu. Sırasıyla Mudurnu, Devrekani, Aralık, Taşkale ve Yumurtalık kaymakamlıklarında bulundu. 1991-92 yılında ABD’de ihtisas yaptı, 1994’te Mülkiye Müfettişi oldu. İçişleri Bakanlığı Merkezi Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra, 2000 yılı Ağustos’ta Edirne Valiliği’ne getirildi.

Yücel, 4 yıl görev yaptığı Edirne’de eğitim, kültür, turizm ve kırsal kalkınma alanlarında önemli hizmetler verdi. Köylerde arıcılık ve bağcılığı geliştiren projeleri hayata geçirdi. Kent içinde ÇEKÜL Vakfı ve Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile birlikte içinde eski yapılar bulunan semtlerde yenileme çalışmalarında bulundu. Eski evleri restore etti. Edirne’nin ara sokaklarında güzelleştirilmesini sağlayarak kentin kültürel değerlerini ortaya çıkardı. Bu dönemde onunla DÜNYA adına birkaç seminer ve sempozyum yaptık, kentin coşkusu, karar alıcıların saygısı hep belli oluyordu.

21 yıllık idarecilik döneminde 6 takdirname ile ödüllendirildi.

Eşi Perihan Yücel, eşinin kendisine ‘’Hayatı satranç tahtası gibi gör!‘’ diyerek, hayat felsefesini şöyle dile getirdiğini belirtiyor:

-Satranç tahtasında bir tane vezir, bir tane şah lazım. Fil vardır, kaleler vardır. En çok da piyon vardır. Tıpkı şehirdeki demografik yapı gibi, tıpkı bir vali, bir belediye başkanı, bir başsavcı, işçiler ve emekçiler gibi. Onlara insan olarak davranmak gerekir. Herkese ayrı muamele edersen sen de üzülürsün, karşı taraf da. Hepsine aynı muameleyi göstermeli, eşit davranmalısın. Oyunun bitiminde satranç taşlarının hepsinin bir kutuya girdiğini unutmamak lazım.

Fahri Yücel, valilik görevi yaparken, 2004 yılında kansere yenik düşerek vefat etti. Edirne’de görev yaptığı 4 yılda yaptığı hizmetler nedeniyle halkın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Bu nedenle, her yıl olduğu gibi ölümünün 17. yılı olan bu yılda da kentte “unutmadık” afişleriyle anıldı. Ancak kendisinin öncü olduğu ve adına taşıyan Edirne Kent Müzesi’nde adını yansıtan pirinç levha kent yöneticilerinin ihmaliyle yine asılmadı ama onun Edirnelilerin gönlünde yaşadığını biliyorum.

Örnek idareciliğine bizzat tanık olduğum Fahri Yücel‘i rahmet ve saygıyla anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye, enflasyon oranı konusunda tüm Latin Amerika ülkelerini geçti. Fitch ise anti-enflasyonist adımları gerçekçi bulmadığını açıkladı.