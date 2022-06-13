Efes Celsus Kitaplığı’nda konser dinlemek…

Klasik müzik ile tarihin muhteşem birlikteliği: Tekfen Filarmoni İzmir konseri

Kültür sanat ve barışa hizmet amacıyla 1992 yılında, Karadeniz Oda Orkestrası olarak Tekfen Holding’in kurucu ortaklarından Ali Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Filarmoni, 30’uncu yaşını yıl boyunca gerçekleştireceği zengin bir programla kutluyor. Yeni yaşında klasik müzik severlerle buluşmaya devam eden Tekfen Filarmoni, ‘35. Uluslararası İzmir Festivali’ kapsamında, Efes antik kenti Celsus Kütüphanesi’nde ödüllü genç piyanist Can Çakmur’a eşlik etti. Daimi şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2021’de ICMA’nın (Uluslararası Klasik Müzik Birliği) yılın en iyi genç sanatçısı ilan ettiği Can Çakmur ile izleyicileri klasik müziğe; konserin gerçekleştirildiği Celsus Kütüphanesi ise muhteşem atmosferiyle görselliğe doyurdu.

Tekfen Vakfı’nın memlekete faydalı olmaya gayretiyle yaptığı çok yönlü çalışmalar arasında kültür-sanat alanında Tekfen Filarmoni ile öne çıktığına dikkat çeken Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat, “1992 yılından bu yana, 30 yıldır yaşattığımız Tekfen Filarmoni, bugün geldiği noktada ülkenin sayılı özel sanat kurumlarından biri haline geldi. Orkestramızın son yıllarda gösterdiği müthiş gelişiminin neticesinde, bugün en iyi şekilde yetişmiş Türk müzisyenlerimiz için, çok önemli bir çekim noktası haline gelmesi bizim için hem büyük bir motivasyon kaynağı hem de artan bir sorumluluk. Tekfen Filarmoni olarak geleceğe yönelik çıtamızı yükseltmekle beraber, Anadolu’nun müzikal değerlerine de sahip çıkarak geleneksel seslerimize, Türk bestecilerine konser programlarımızda yer vermeye devam ediyoruz. Rahlelerimizi çok iyi yetişmiş, yetkin genç müzisyenlerin doldurması, bizim için ayrı bir gurur vesilesidir” dedi.

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ENKA Sanat Açıkhava Tiyatrosu’nda yeşilin tam ortasında yıldızların altında

ENKA Sanat, yeşilin tam ortasında ve yıldızlar altında sanatı yaşamak isteyen herkesi ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na davet ediyor. Etkinlikler, 20 Haziran’da, ENKA Sanat yapım sponsorluğunda gerçekleşen, her ânı tiyatroyla dolu 91 yıllık ömrünün ardından 2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgeselin prömiyer gösterimi ile başlıyor. Konserler, tiyatro oyunları ve Başka Sinema iş birliğindeki film seçkisinin de yer alacağı program, 5 Eylül gecesi Sertab Erener ve Emre Kula’nın sahne alacağı akustik konser ile son bulacak.

Türkiye İş Bankası’nın “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası 15 yaşında

Türkiye İş Bankası’nın; çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve akıl yolunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası kapsamında 14 yılda 14 milyonu aşkın kitap çocuklarla buluşturuldu.

Kampanyada bu yıl Arthur Conan Doyle’un kaleme aldığı “Sherlock Holmes’un Maceraları” ile Frances Hodgson Burnett’in yazdığı, okuyucuyu gizemli bir maceraya sürükleyen “Gizli Bahçe” adlı eserler sunuldu.

Nuri İyem Resim Ödülü’nü kazanan eserler 16 Haziran’dan itibaren Evin Sanat Galerisi’nde

Evin Sanat Galerisi tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Nuri İyem Resim Ödülü 2022’nin sonuçları belli oldu. Nuri İyem Resim Ödülü kazananlarına ödülleri 16 Haziran Perşembe günü verilecek. Ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergileme için seçilen yapıtlar, 16 Haziran – 7 Temmuz arasında Evin Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

Verdi’nin İnsanlık Komedyası “Falstaff” operası AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olan “Falstaff” operasını 15 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyecek. William Shakespeare'in “Windsor'un Şen Kadınları” ve “IV. Henry” oyunlarından uyarlanarak hazırlanan eserin, Verdi tarafından bestelenmek istenmesinin en büyük nedenlerinden birinin onun Shakespeare’e hayranlığı olduğu biliniyor. Eserin librettosu ise Arrigo Boito tarafından yazılmış.

18 Haziran Dünya Sushi Günü kapsamında Maromi by Divan İstanbul’da açık büfe

18 Haziran Dünya Sushi Günü kapsamında Maromi by Divan İstanbul’da 14 Haziran’dan itibaren her salı günü açık büfenin yer alacağı “Japanese Food’’ etkinliği gerçekleştirilecek.