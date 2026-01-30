Ege Yapı Başkanı İnanç Kabadayı: Konut pahalı değil, asıl sorun erişilebilirlikte
Ege Yapı, rotasını küresel yatırımlara çevirirken Türkiye piyasasındaki finansman çıkmazına dikkat çekti. Konut satışlarında kredi kullanım oranının yüzde 15’lere kadar gerilediğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı; faiz oranlarından arsa maliyetlerine, yabancı yatırımcıya oturum izni önerisinden şirketin hedeflerine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, konut piyasasındaki asıl düğümün fiyatlardan ziyade finansmana ulaşım olduğunu söyledi. Kabadayı, “Konutun pahalı olduğu görüşüne katılmıyorum. Asıl sorun erişilebilirlikte” diyen Kabadayı, 2025 yılında 1,68 milyon konut satıldığını kaydederek, “Bu adedin sadece yüzde 15’i konut kredisi ile satıldı. Bu oran 6-7 sene önce yüzde 40 seviyelerindeydi. Ayrıca konut kredisi yüzde 80’e kadar kullanılabiliyordu. Nitekim biz 20. yılımız özelinde 60 ay sıfır faiz kampanyası düzenledik. Yoğun bir talep oluştu” dedi.
2025 yılında büyükşehirlerde konut fiyat endeksinin enflasyon ile orantılı arttığına değinen Kabadayı, “Önceki yıllarda bir miktar düzeltme de olmuştu. Yatırımcının son TÜİK kararlarından; altından, KKM’den, mevduattan sağladığı getirilerini konuta yönlendirdiğini görüyoruz. Bu fırsat regülasyonlara bağlı olarak 6 ay daha sürer ama akabinde kredi tarafındaki canlanma ile market tekrar yükselişe geçecektir” diye konuştu.
Alternatif finansman modelleri derinleşme için şart
Türkiye’de konut sektöründe finansal araçların çeşitlenmesi gerektiğine vurgu yapan Kabadayı, “Geliştiriciler projelerini hayata geçirirken özsermaye, banka kredisi ve inşaat sürecindeki ön satışlardan oluşturulan kaynaklar ile projelerini inşaa ediyor. Ancak sektörün derinleşmesi için farklı finansman modellerine de ihtiyaç var.
Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl kullanılmayan başlayan gayrimenkul sertifikası ve proje gayrimenkul yatırım fonlarının yaygınlaşması ile sektörde alternatif finansman modelleri oluşmuş olacak. Ege Yapı GYO’yu geçtiğimiz yıl halka arz ettik. Gayrimenkul Yatırım Ortaklık’larının sayısının artması sermaye piyasaları enstrümanlarının daha aktif kullanılması, kurumsallaşma ve denetimi arttırdığından dolayı sektör için önemli” dedi.
Merkezi lokasyonlarda arsa payı maliyetin %75’i
“Türkiye’de satılan konutların yaklaşık üçte biri İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılıyor” diyen Kabadayı’ya göre, büyükşehirlerde maliyetlerin üzerindeki en büyük etken arsa maliyeti. “Merkezi lokasyonlarda arsa payı toplam daire bedelinin %75’ine kadar çıkabiliyor” diyen Kabadayı, “Avrupa’nın birçok ülkesinde bu oran yüzde 25 ila 30 arasında. TOKİ’nin 500 bin konut kampanyası ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılamak için önemli bir adım” dedi.
Faizin yüzde 20’ye düşmesi lazım
Kabadayı, “2026’da ise enflasyonun trendi önemli” dedi. Enflasyondaki hızlı düşüşün faiz oranlarına yansımasının 2025 yılında yakalanan yaklaşık 1,7 milyon konut adedini tekrar yakalanmasını sağlayacağını ifade eden Kabadayı, “Faizlerin yüzde 20’ye düşmesi ekonomiyi rahatlatır. Türkiye’de ev alanların yarısı yatırım yarısı oturum amaçlı talepten oluşuyordu. 2,5 yılda yüksek faiz ortamında yatırım amaçlı alımlar yüzde 20’lere kadar geriledi. Faizlerdeki düşüş ivmesi ile bu oranın tekrar yukarı çıkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Yabancı yatırımcı için 'oturum izni' önerisi
Uluslararası gayrimenkul yatırımcısının toplam satışlar içindeki payının yüzde 5’den geçtiğimiz yıl yüzde 1’lere kadar gerilediğini hatırlatan Kabadayı, “Uluslararası alanda pazarlama faaliyetlerini tekrar artırmak lazım. Dünya’da bu alanda birçok ülke veya şehir yatırımcıları çekmek için yarışıyor. Yatırım yoluyla vatandaşlık süreçleri yavaş gidiyor, etkisi olabilir” diye konuştu.
Gayrimenkulün uzun vadeli bir yatırım olduğunu, uzun vadeli doğrudan yatırımcıların ekonomiye katma değer sağladığını ifade eden İnanç Kabadayı, şu önerilerde bulundu: “Başarılı olan projelere iç pazar kadar yurtdışından gelen yatırımcılar da yoğun ilgi gösteriyor. Uluslararası gayrimenkul satışlarını daha sürdürülebilir kılmak için vatandaşlık öncesi bir oturum adımı eklemek ve belli kriterleri sağlayanlara vatandaşlık hakkı vermek bir öneri olarak değerlendirilebilir. Birçok farklı program var. Sadece oturum izni veya oturum izninden belli bir süre sonra vatandaşlığa geçiş hakkı veren birçok Avrupa ülkesi var.”
İklim değişikliği bilincinin tabana yayılması kıymetli
Bu sene kasımda Antalya’da gerçekleşecek ve başkanlığına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un atandığı COP31’in Türkiye için de önemli olduğunu vurgulayan Kabadayı, “Küresel ısınma, iklim değişikliği ekonomiyi ve insanları olumsuz yönde etkilemeye başladı. COP31, Türkiye’de farkındalığı da artıracak. Bilincin tabana yayılması önemli. Biz de Ege Yapı olarak TÜBİTAK desteğiyle bir proje geliştirdik. Tasarım süreci bitti ve prototip aşamasına geçtik. Tasarım aşamasında karbon salınımını azaltacak bir yazılım tasarladık. Tasarlarken seçilen malzeme yazılımla karbon salınımını azaltacak şekilde düzenleniyor. Bu yazılım ile binanın karbon salınımı yüzde 15’e kadar azaltılabiliyor” dedi.
20 yılda 500 milyon dolarlık yatırım
Bugüne kadar 2 milyon metrekare inşaatı tamamlayan, 8 binin üzerinde konutu teslim eden, 30 bine yakın insana yuva inşa eden Ege Yapı, bu sene 20. yılını kutluyor. Halihazırda da devam eden ve başlayan projelerinin yatırım değeri 500 milyon doları aşan şirket, gelecek 20 yılı ise globalleşme ve sektörde derinleşme dönemi ilan etti. Geliştirme, müteahhitlik, turizm ve enerji alanlarında büyüyeceklerini ifade eden İnanç Kabadayı, Türkiye’de de yatırımların yüzde 60’ının İstanbul’da, yüzde 40’ının İzmir’de olduğunu kaydederek, “Bu sene Beyoğlu, Göktürk, Şile ve Bahçeşehir’de 4 yeni projeye başladık.
Geçtiğimiz yıl Modernyaka projemizin teslimlerine başlamıştık. Bu sene ayrıca İstanbul’da Ormanyaka ve Urla’da Kekliktepe projelerimiz teslim edilecek. Her yıl olduğu gibi 2026 yılı da bir taraftan teslim bir taraftan da yeni projelere başlangıç yılı bizim için. Kentsel dönüşüm tarafında da Beşiktaş, Kağıthane ve Ataşehir bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ataşehir’de artık son aşamaya geldik, kısa zamanda projemize başlamayı planlıyoruz. Yeni fırsatlar olarak Türkiye’de sahil kesiminde ve Ankara’da fırsatları araştırıyoruz” dedi.
“Konut ihtisasında dünya markası olmak istiyoruz”
İnanç Kabadayı, şirketin hedef ve projelerini şöyle anlattı: ‘’20 yılda oluşturduğumuz bilgi birikimini Türkiye’den globale gayrimenkul geliştiricisi ve müteahhit olarak ihraç etmeye başladık. Yunanistan‘daki Halkidiki projesi bu adımlardan ilki. Yaklaşık 85 milyon Euro değerinde 178 villa inşaa ediyoruz. İkincisi destinasyonumuz Dubai olacak. 100 milyon dolar civarında bir yatırım yapıyoruz. İngiltere ve ABD’de yatırımımız oldu. Amacımız Ege Yapı’yı konut ihtisas firması haline getirmek. Türk geliştiriciler ve müteahhitler olarak malzeme ve işçilik kalitesi, zamanında teslim ve rekabetçi bütçe ile globalde fark yaratıyoruz. Dubai’de Türkiye’de üretilen inşaat malzemeleri yüksek kabul görüyor.”
Genel merkezinde 150, şantiyelerle birlikte 1000 kişiye istihdam sağlayan Ege Yapı’nın en değerli yanlarından birinin farklı gelir gruplarına ürün üretebilmesi olduğuna dikkat çeken Kabadayı, “Hem orta hem orta üste hem üst gelir grubuna ürün verebiliyoruz. Villadan toplu konuta kadar projeler geliştirebiliyoruz. İnşaat metrekaresi 60.000 TL’ye de, 400.000 TL’ye de geliştirdiğimiz konutlar var” dedi.
The Superior Living markamızla büyüyeceğiz
EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, Ege Yapı’nın çokça otel inşa ettiğini hatırlatarak, bu tecrübeyi işletmeye neden aktarmayalım diye düşündüklerini ve böylece The Superior Living (TSL) markasını oluşturduklarını ifade etti. Güneş, şu bilgileri verdi: “Yaklaşık üç yıldır iki lokasyonda binalarımızı işletiyoruz.
Batışehir’de 174 bağımsız bölümden, Kağıthane’de 133 bağımsız bölümden oluşan binalar TSL portföyünde. İzmir’de ise 48 bağımsız bölümden oluşacak üçüncü lokasyonumuz da portföye kısa zamanda eklenecek. Otel hizmetlerini barındıran rezidanslarımız tamamen döşenmiş mobilya ve donanımlı olarak kısa veya uzun dönem kiralanıyor. Kiralama bedeline aidat, internet, elektrik, su, bakım masrafları vb gibi tüm dolaylı masraflar dahil. Kısa vadede Dubai’den başlayarak yurtdışına da markamızı taşımayı planlıyoruz.”
|Borsa
|13.831,09
|3,16 %
|Dolar
|43,4500
|0,10 %
|Euro
|52,0408
|-0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1967
|0,02 %
|Altın (GR)
|7.504,92
|-0,34 %
|Altın (ONS)
|5.379,45
|-0,30 %
|Brent
|69,6300
|0,09 %