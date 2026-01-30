Ege Yapı Başkanı İnanç Kabadayı: Konut pahalı değil, asıl sorun erişilebilirlikte

Ege Yapı, rotasını küresel yatırımlara çevirirken Türkiye piyasasındaki finansman çıkmazına dikkat çekti. Konut satışlarında kredi kullanım oranının yüzde 15’lere kadar gerilediğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı; faiz oranlarından arsa maliyetlerine, yabancı yatırımcıya oturum izni önerisinden şirketin hedeflerine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabada­yı, konut piyasasındaki asıl düğümün fiyatlardan ziya­de finansmana ulaşım olduğu­nu söyledi. Kabadayı, “Konu­tun pahalı olduğu görüşüne katılmıyorum. Asıl sorun eri­şilebilirlikte” diyen Kabadayı, 2025 yılında 1,68 milyon konut satıldığını kaydederek, “Bu adedin sadece yüzde 15’i konut kredisi ile satıldı. Bu oran 6-7 sene önce yüzde 40 seviyele­rindeydi. Ayrıca konut kredisi yüzde 80’e kadar kullanılabili­yordu. Nitekim biz 20. yılımız özelinde 60 ay sıfır faiz kam­panyası düzenledik. Yoğun bir talep oluştu” dedi.

2025 yılında büyükşehir­lerde konut fiyat endeksinin enflasyon ile orantılı arttığı­na değinen Kabadayı, “Önce­ki yıllarda bir miktar düzelt­me de olmuştu. Yatırımcının son TÜİK kararlarından; al­tından, KKM’den, mevduat­tan sağladığı getirilerini konu­ta yönlendirdiğini görüyoruz. Bu fırsat regülasyonlara bağlı olarak 6 ay daha sürer ama aka­binde kredi tarafındaki can­lanma ile market tekrar yükse­lişe geçecektir” diye konuştu.

Alternatif finansman modelleri derinleşme için şart

Türkiye’de konut sektörün­de finansal araçların çeşitlen­mesi gerektiğine vurgu yapan Kabadayı, “Geliştiriciler pro­jelerini hayata geçirirken öz­sermaye, banka kredisi ve in­şaat sürecindeki ön satışlar­dan oluşturulan kaynaklar ile projelerini inşaa ediyor. An­cak sektörün derinleşmesi için farklı finansman modellerine de ihtiyaç var.

Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl kullanılmayan başlayan gayrimenkul sertifi­kası ve proje gayrimenkul ya­tırım fonlarının yaygınlaşması ile sektörde alternatif finans­man modelleri oluşmuş olacak. Ege Yapı GYO’yu geçtiğimiz yıl halka arz ettik. Gayrimenkul Yatırım Ortaklık’larının sayı­sının artması sermaye piyasa­ları enstrümanlarının daha ak­tif kullanılması, kurumsallaş­ma ve denetimi arttırdığından dolayı sektör için önemli” dedi.

Merkezi lokasyonlarda arsa payı maliyetin %75’i

“Türkiye’de satılan konut­ların yaklaşık üçte biri İstan­bul, Ankara ve İzmir’de satı­lıyor” diyen Kabadayı’ya göre, büyükşehirlerde maliyetlerin üzerindeki en büyük etken ar­sa maliyeti. “Merkezi lokas­yonlarda arsa payı toplam da­ire bedelinin %75’ine kadar çıkabiliyor” diyen Kabadayı, “Avrupa’nın birçok ülkesinde bu oran yüzde 25 ila 30 ara­sında. TOKİ’nin 500 bin ko­nut kampanyası ihtiyacı hız­lı bir şekilde karşılamak için önemli bir adım” dedi.

Faizin yüzde 20’ye düşmesi lazım

Kabadayı, “2026’da ise enf­lasyonun trendi önemli” dedi. Enflasyondaki hızlı düşüşün faiz oranlarına yansımasının 2025 yılında yakalanan yak­laşık 1,7 milyon konut adedi­ni tekrar yakalanmasını sağla­yacağını ifade eden Kabadayı, “Faizlerin yüzde 20’ye düşme­si ekonomiyi rahatlatır. Tür­kiye’de ev alanların yarısı ya­tırım yarısı oturum amaçlı ta­lepten oluşuyordu. 2,5 yılda yüksek faiz ortamında yatırım amaçlı alımlar yüzde 20’lere kadar geriledi. Faizlerdeki dü­şüş ivmesi ile bu oranın tekrar yukarı çıkacağını düşünüyo­rum” şeklinde konuştu.

Yabancı yatırımcı için 'oturum izni' önerisi

Uluslararası gayrimenkul yatırımcısının toplam satışlar içindeki payının yüzde 5’den geçtiğimiz yıl yüzde 1’lere ka­dar gerilediğini hatırlatan Ka­badayı, “Uluslararası alanda pazarlama faaliyetlerini tek­rar artırmak lazım. Dünya’da bu alanda birçok ülke veya şe­hir yatırımcıları çekmek için yarışıyor. Yatırım yoluyla va­tandaşlık süreçleri yavaş gidi­yor, etkisi olabilir” diye konuş­tu.

Gayrimenkulün uzun vade­li bir yatırım olduğunu, uzun vadeli doğrudan yatırımcıla­rın ekonomiye katma değer sağladığını ifade eden İnanç Kabadayı, şu önerilerde bu­lundu: “Başarılı olan projele­re iç pazar kadar yurtdışından gelen yatırımcılar da yoğun il­gi gösteriyor. Uluslararası gay­rimenkul satışlarını daha sür­dürülebilir kılmak için vatan­daşlık öncesi bir oturum adımı eklemek ve belli kriterleri sağ­layanlara vatandaşlık hak­kı vermek bir öneri olarak de­ğerlendirilebilir. Birçok farklı program var. Sadece oturum izni veya oturum izninden bel­li bir süre sonra vatandaşlığa geçiş hakkı veren birçok Avru­pa ülkesi var.”

İklim değişikliği bilincinin tabana yayılması kıymetli

Bu sene kasımda Antalya’da gerçekleşecek ve başkanlığı­na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku­rum’un atandığı COP31’in Türkiye için de önemli oldu­ğunu vurgulayan Kabadayı, “Küresel ısınma, iklim deği­şikliği ekonomiyi ve insanla­rı olumsuz yönde etkilemeye başladı. COP31, Türkiye’de farkındalığı da artıracak. Bi­lincin tabana yayılması önemli. Biz de Ege Yapı olarak TÜBİTAK desteğiyle bir pro­je geliştirdik. Tasarım süre­ci bitti ve prototip aşamasına geçtik. Tasarım aşamasında karbon salınımını azaltacak bir yazılım tasarladık. Tasar­larken seçilen malzeme yazı­lımla karbon salınımını azal­tacak şekilde düzenleniyor. Bu yazılım ile binanın karbon salınımı yüzde 15’e kadar azal­tılabiliyor” dedi.

20 yılda 500 milyon dolarlık yatırım

Bugüne kadar 2 milyon metrekare inşaatı tamamlayan, 8 binin üzerinde konutu teslim eden, 30 bine yakın insana yuva inşa eden Ege Yapı, bu sene 20. yılını kutluyor. Halihazırda da devam eden ve başlayan projelerinin yatırım değeri 500 milyon doları aşan şirket, gelecek 20 yılı ise globalleşme ve sektörde derinleşme dönemi ilan etti. Geliştirme, müteahhitlik, turizm ve enerji alanlarında büyüyeceklerini ifade eden İnanç Kabadayı, Türkiye’de de yatırımların yüzde 60’ının İstanbul’da, yüzde 40’ının İzmir’de olduğunu kaydederek, “Bu sene Beyoğlu, Göktürk, Şile ve Bahçeşehir’de 4 yeni projeye başladık.

Geçtiğimiz yıl Modernyaka projemizin teslimlerine başlamıştık. Bu sene ayrıca İstanbul’da Ormanyaka ve Urla’da Kekliktepe projelerimiz teslim edilecek. Her yıl olduğu gibi 2026 yılı da bir taraftan teslim bir taraftan da yeni projelere başlangıç yılı bizim için. Kentsel dönüşüm tarafında da Beşiktaş, Kağıthane ve Ataşehir bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ataşehir’de artık son aşamaya geldik, kısa zamanda projemize başlamayı planlıyoruz. Yeni fırsatlar olarak Türkiye’de sahil kesiminde ve Ankara’da fırsatları araştırıyoruz” dedi.

“Konut ihtisasında dünya markası olmak istiyoruz”

İnanç Kabadayı, şirketin hedef ve projelerini şöyle anlattı: ‘’20 yılda oluşturduğumuz bilgi birikimini Türkiye’den globale gayrimenkul geliştiricisi ve müteahhit olarak ihraç etmeye başladık. Yunanistan‘daki Halkidiki projesi bu adımlardan ilki. Yaklaşık 85 milyon Euro değerinde 178 villa inşaa ediyoruz. İkincisi destinasyonumuz Dubai olacak. 100 milyon dolar civarında bir yatırım yapıyoruz. İngiltere ve ABD’de yatırımımız oldu. Amacımız Ege Yapı’yı konut ihtisas firması haline getirmek. Türk geliştiriciler ve müteahhitler olarak malzeme ve işçilik kalitesi, zamanında teslim ve rekabetçi bütçe ile globalde fark yaratıyoruz. Dubai’de Türkiye’de üretilen inşaat malzemeleri yüksek kabul görüyor.”

Genel merkezinde 150, şantiyelerle birlikte 1000 kişiye istihdam sağlayan Ege Yapı’nın en değerli yanlarından birinin farklı gelir gruplarına ürün üretebilmesi olduğuna dikkat çeken Kabadayı, “Hem orta hem orta üste hem üst gelir grubuna ürün verebiliyoruz. Villadan toplu konuta kadar projeler geliştirebiliyoruz. İnşaat metrekaresi 60.000 TL’ye de, 400.000 TL’ye de geliştirdiğimiz konutlar var” dedi.

The Superior Living markamızla büyüyeceğiz

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, Ege Yapı’nın çokça otel inşa ettiğini hatırlatarak, bu tecrübeyi işletmeye neden aktarmayalım diye düşündüklerini ve böylece The Superior Living (TSL) markasını oluşturduklarını ifade etti. Güneş, şu bilgileri verdi: “Yaklaşık üç yıldır iki lokasyonda binalarımızı işletiyoruz.

Batışehir’de 174 bağımsız bölümden, Kağıthane’de 133 bağımsız bölümden oluşan binalar TSL portföyünde. İzmir’de ise 48 bağımsız bölümden oluşacak üçüncü lokasyonumuz da portföye kısa zamanda eklenecek. Otel hizmetlerini barındıran rezidanslarımız tamamen döşenmiş mobilya ve donanımlı olarak kısa veya uzun dönem kiralanıyor. Kiralama bedeline aidat, internet, elektrik, su, bakım masrafları vb gibi tüm dolaylı masraflar dahil. Kısa vadede Dubai’den başlayarak yurtdışına da markamızı taşımayı planlıyoruz.”