"Ege’de inovasyon ekosisteminin doğal paydaşıyız"

Yaşar Üniversitesi, pandemide Türkiye’nin bilim havuzundan yoğun talep almış. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı bunu; kentten kaçış, sakin yaşam trendi ve bilimsel üretimde özgür alan bulma gibi nedenlere bağlıyor. Yiğitbaşı, "İstanbul veya Ankara’dan gelip Urla’ya, Kuşadası’na yerleşmek istiyor bilim insanları. İstanbul’a göre avantajlıyız. Çok güçlü bir beşeri sermayesi var Türkiye’nin. Profesyonel hayatında başarılı olmuş kişiler buraya geliyor. Yurtdışında başarılı olan akademisyenlerimiz var. Onları buraya getirmek istiyoruz. Onlar da istiyor ama ekosistemin hazırlanması lazım. Burada o ortamı yaratmaya çalışıyoruz” diyor.

Yiğitbaşı’nın bahsettiği bilimsel üretim ekosistemi, Yaşar Üniversitesi sınırlarını aşmış durumda. Röportaj yaparken anlattığı projelerin birçoğu şu cümle ile başlıyor: “Tarım teknolojilerinde yeni bir proje başlıyordu bizi ortak olarak davet ettiler, teknoloji geliştirme merkezinin kuruluş sürecinde bizimle görüşmeye geldiler…” Özetle 2001’de kurulan Yaşar Üniversitesi, arkasında Yaşar Holding’in de olmasından dolayı birçok projenin içinde doğal olarak yer almış. Ancak Ahmet Yiğitbaşı ile konuşurken anladık ki, işin sınırları İzmir’i aşıp tüm Ege Bölgesi’ne yayılmış durumda.

Yiğitbaşı, 8 bin öğrencisi ve bugüne kadar verilen 20 bin mezun ile büyük bir aileye dönüştüklerini söylüyor. 2021’de Türkiye’nin en iyi 5 vakıf üniversitesi arasında gösterilmelerini ise gerek akademik gerekse teknolojik alanda yapılan yatırımlara bağlıyor: “Tüm bunlar bizi bölgedeki inovasyon ekosisteminin doğal paydaşı haline getirdi. Bölgedeki tarımdan teknolojiye, girişimcilik ekosisteminden Ar-Ge merkezlerine kadar hemen her projede ortağız, işbirliği içindeyiz. Bu süreçlere davet ediliyoruz. Bir yerde bunu sorumluluk olarak da görüyoruz.”

Sanayi ile 127 işbirliği projesi

Ahmet Yiğitbaşı’nın dikkat çektiği konu, üniversitenin sanayi ile doğal işbirliği felsefesi. Sadece Yaşar Topluluğu’nun şirketleri değil, birçok sanayi kuruluşuyla birlikte inovasyona, üretimin artırılmasına yönelik projeler yürüttüklerinin altını çiziyor Yiğitbaşı. Mütevelli Heyet Başkanı’nın verdiği bilgilere göre 2015’te devreye giren Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (STTO) çatısı altında halen sanayi ortaklığında 127 proje yürütülüyor. Bunların içinde yurtdışı ortaklı olanlar da var. Ayrıca 30’un üzerinde de TÜBİTAK projesine destek veriliyor. Bu ortam Cornell ve Cambridge gibi üniversitelerden 20’nin üzerinde akademisyen transfer edilmesini sağlamış.

Kuluçkada 27 ekip var

Yiğitbaşı, BTTO bünyesinde faaliyet gösteren Minerva Kuluçka Merkezi’nin de bölgede yeni fikirleri olanlara önemli avantajlar sağladığını söylüyor. “Merkezde akademisyenler, öğrenciler, mezunlarla iş fikri geliştirme, bu girişimcileri yatırımcılarla buluşturma faaliyetlerini yürütürken 12+6 aylık ücretsiz ofis ve altyapı hizmeti desteği sağlıyoruz” diyen Yiğitlbaşı, bugüne kadar 41 girişimcilik oturumu yaptıklarını, burada 112 proje grubunun davet edildiğini vurguluyor. Minerva’da şu anda 27 ekip kuluçka aşamasında faaliyet gösteriyor.

Teknopark’tan yılda 120 milyon dolarlık ihracat

Yaşar Üniversitesi, Teknopark İzmir’in de ortakları arasında. 175 yerli ve yabancı Ar-Ge şirketinin yer aldığı oluşumda bin 100’ün üzerinde araştırma personeli çalışıyor. Ahmet Yiğitbaşı, teknoparkın performansından övgüyle bahsediyor: “Bölgedeki şirketlerin cirosu 1,5 milyar TL’yi aştı. 120 milyon dolarlık ihracat yapılıyor. 23 patentimiz var. Yine oluşumunda yer aldığımız İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) kampüsünde yer alan Teknopark İzmir’in bir avantajı da Urla’da olması. Bilim insanları için bu bir cazibe noktası” diyor.

Vakıf ve devlet üniversitelerini bir arada gördüğümüz az sayıda işbirliği var. Kuzey İzmir TEKMER (KİT), bu anlamda iyi örneklerden biri. Şubat 2022’de Yaşar Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin Karşıyaka Belediyesi ortaklığında kurduğu bu alanda, KOSGEB’in desteğini aldıklarını anlatan Ahmet Yiğitbaşı, halen 12 şirketin hızlandırıcı programa kabul edildiğini söylüyor. Yiğitbaşı, bu şirketlerden sekizinin faaliyetlerine resmen başladığını ve devlet desteğiyle yollarına devam ettiklerini belirtiyor.

35 milyon TL’lik tarım projesi

Ahmet Yiğitbaşı, yürüttükleri tüm çalışmalarda teknolojiden sağlığa birçok konuda yeniliklerin geliştirilmesine destek verdiklerinin altını çiziyor. Ancak herkesin gönlünde bir aslan yatar. Yaşar Üniversitesi için de tarım, tarım teknolojileri aynı bir öneme sahip. Bu nedenle tarımı tüm projelerin içinde ayrı bir özenle sahiplendiklerini anlatıyor Yiğitbaşı. Bunun için yürüttükleri en heyecan verici projenin ise İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi (İTTM) olduğunun altını çiziyor. İTTM; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) güdümlü desteği ile İzmir Ticaret Borsası (İTB), Yaşar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ortaklığında hayata geçirilen bir proje. Aralık 2021 de başladı ve 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Ahmet Yiğitbaşı, merkezle ilgili şu bilgileri veriyor: “Projenin toplam bütçesi kurulacak olan TEKMER ile birlikte 35 milyon lira. Bu proje ile tüm ‘tarladan sofraya’ girişimcilerine teknolojik destek verilmesi hedefleniyor. Ayrıca yaşam laboratuvarı (Living Labs) mantığında tarım uygulamalarının gerçek ortamlarda denenmesine de imkan sağlanacak.”

Yiğitbaşı’nın hayali, Türkiye’de tarım bilimleri ve teknolojileri denildiğinde akla Yaşar Üniversitesi’nin gelmesi. Bunun için beş yıldır İzmir Tarım Teknolojileri Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde yer aldıklarının altını çizen Yiğitbaşı, Hollanda ile yakın temasta olduklarını vurguluyor.

Yaşar Üniversitesi çatısı altında kurulan Tarım Teknolojileri Fakültesi’nin de çok özel olduğunu söylüyor Yiğitbaşı. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Buraya sadece yüzde 100 burslu, çok başarılı öğrencileri aldık. İki bölüm ile başladık. İki yıl böyle devam etti. Şimdi bölüm sayısını dörde çıkarıyoruz. Yaşar Topluluğu’nun çiftlikleri, şirketleri bu bölümün doğal laboratuvarı olarak destek veriyor.”